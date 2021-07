Cannes 2021, Where Is Anne Frank: trailer del film d’animazione di Ari Folman

Disponibile via Le Pacte un primo trailer ufficiale di un nuovo film d’animazione di produzione francese dal titolo Where Is Anne Frank ispirato da “Il diario di Anna Frank”. La peculiarità del film è che è ambientato nell’Europa moderna e segue un personaggio di nome Kitty, l’amica immaginaria a cui Frank ha dedicato il suo diario. Kitty, l’amica immaginaria di Anne Frank, si risveglia misteriosamente nell’odierna Amsterdam, nel luogo iconico visitato dai turisti di tutto il mondo, la casa dove Anna e la sua famiglia si sono rifugiate durante la guerra. Armata del prezioso manoscritto, in cui Anne ha registrato le sue sofferenze durante la seconda guerra mondiale, Kitty si propone di trovarla, insieme al suo nuovo amico Peter, che offre il suo aiuto ai profughi clandestini; solo per scoprire con suo stupore che Anna è ovunque e da nessuna parte contemporaneamente.

Il film diretto dal regista israeliano Ari Folman (Valzer con Bashir, The Congress) presenta le voci di Emily Carey come Anna Frank e Ruby Stokes come Kitty. Il cast di voci include anche Tracy Ann Oberman, Sebastian Croft, Ralph Prosser e Michaël Maloney.

“Where Is Anne Frank” selezionato fuori concorso al Festival di Cannes 2021 è il frutto di un’iniziativa della Fondazione Anne-Frank, custode del diario della giovane ragazza, adattato da Ari Folman su insistenza di sua madre, sopravvissuta ad Auschwitz. Illustrato da David Polonsky e con Yoni Goodman nello storyboard e nell’animazione, il film è girato in parte in stop-motion sotto l’influenza di Andy Gent, disegnatore delle marionette per i film d’animazione di Wes Anderson. Attraverso questo film, il regista israeliano ha voluto raggiungere un pubblico in particolare: i giovani che non avrebbero mai avuto la forza di leggere il diario. Alla luce della recente crisi dei migranti in Europa, il suo lavoro offre un modo gentile per infondere nuova vita, significato e speranza al messaggio di Anna Frank.

Fonte: YouTube