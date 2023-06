Stasera in tv: “Cocaine – La vera storia di White Boy Rick” su Rai 4

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick, su Rai 4 il thriller drammatico diretto da Yann Demange (’71) e prodotto da Darren Aronofsky. Il film si svolge in una Detroit degli anni ’80 e racconta la vera storia di un padre operaio (Matthew McConaughey) e di suo figlio adolescente (Richie Merritt), che diventa un informatore della polizia sotto copertura e successivamente uno spacciatore di droga.

White Boy Rick – Cast e doppiatori

Matthew McConaughey: Richard Wershe Sr.

Richie Merritt: Richard Wershe Jr.

Bel Powley: Dawn Wershe

Jennifer Jason Leigh: agente Alex Snyder

Rory Cochrane: agente Frank Byrd

Eddie Marsan: Art Derrick

Bruce Dern: Roman Wershe

Piper Laurie: Verna Wershe

RJ Cyler: Rudell Boo Curry

Jonathan Majors: Johnny ‘Lil Man’ Curry

Danny Brown: ‘Black Ed’

YG: Leo Curry

Taylour Paige:Cathy Volsan

Doppiatori italiani

Andrea Lavagnino: Richard Wershe Sr.

Federico Campaiola: Richard Wershe Jr.

Chiara Oliviero: Dawn Wershe

Laura Romano: agente Alex Snyder

Gianluca Tusco: agente Frank Byrd

Riccardo Scarafoni: Johnny ‘Lil Man’ Curry

Alessio Ombres: Rudell Boo Curry

White Boy Rick – Trama e trailer

A metà degli anni ’80 un quattordicenne diventa un informatore sotto copertura per la polizia locale e per i federali. In seguito soprannominato “White Boy Rick”, il ragazzo si affermò come spacciatore di alto rilievo. I federali posero fine alla sua doppia vita quando, qualche anno dopo, venne trovato con 17kg di cocaina. Passò il resto della sua vita in prigione.

Curiosità sul film

Yann Demange (’71) dirige “Cocaine – La vera storia di White Boy Rick” da una sceneggiatura di Andy Weiss, Logan Miller e Noah Miller.

A Cleveland durante l’ultima settimana di riprese principali la produzione è stata brevemente interrotta in due diverse occasioni a causa di scontri a fuoco nei quartieri vicini al set.

Sebbene non sia mai stato visto nel film, un agente di polizia di Detroit di nome Gil Hill viene menzionato un paio di volte nel corso degli eventi che hanno portato al processo. Era lo stesso Gil Hill che sarebbe diventato famoso come l’ispettore Todd, il capo di Axel Foley nei film di Beverly Hills Cop. Dopo il suo ritiro dal dipartimento di polizia di Detroit, è entrato in politica come consigliere comunale di Detroit e, successivamente, presidente del consiglio comunale di Detroit. Durante il suo periodo come agente di polizia, è stato coinvolto nel caso “White Boy Rick”.

Apparentemente Richie Merritt non aveva mai sentito parlare di Matthew McConaughey ed era ignaro del suo status di celebrità di prima categoria quando ha accettato di fare il film.

Richie Merritt, che interpreta White Boy Rick, è cresciuto nella Contea di Baltimora. Il forte accento di Baltimora dell’attore è evidente in alcuni punti del film, nonostante il personaggio sia di Detroit, Michigan.

Questa sceneggiatura è stata inserita nella Blacklist 2015, un elenco annuale delle sceneggiature non prodotte più apprezzate dell’anno.

Il film è ambientato a Detroit, Michigan, ma la produzione e le riprese si sono svolte a Cleveland, Ohio.

Una ripresa di Rick Sr. e Ricky che guidano nel loro quartiere è stata girata all’incrocio tra St. Clair Avenue e E. 99th Street. Questa location è significativa per quanto riguarda il gruppo hip hop di Cleveland “Bone Thugs-N-Harmony”, che la cita regolarmente nei loro testi. I segnali stradali per l’incrocio si vedono nel video musicale del loro successo rivoluzionario del 1995 “1st of tha Month”.

Rick Sr. è visto guardare Serpico (1973), un film con Al Pacino su un uomo sotto copertura, come Rick Jr. che era un informatore dell’FBI che lavorava appunto sotto copertura. La grande differenza era che l’agente Frank Serpico non era un “informatore”; ha lavorato sotto copertura come agente della polizia di New York. Il suo straordinario lavoro ha portato alla Commissione Knapp, denunciando la diffusa corruzione della polizia.

Nella vita reale, Johnnie e Leo Curry (interpretati da Jonathan Majors e YG) sono fratelli gemelli identici.

Matthew McConaughey e il vero Richard Wershe Jr. sono nati lo stesso anno, 1969.

Timothée Chalamet ha fatto il provino per il ruolo principale di Rick.

Matthew McConaughey e Rory Cochrane hanno già recitato insieme in La vita è un sogno (1993). Bruce Dern e Jennifer Jason Leigh hanno già recitato insieme in The Hateful Eight (2015).

Il cast del film comprende un vincitore dell’Oscar (Matthew McConaughey) e tre candidati all’Oscar (Piper Laurie, Bruce Dern e Jennifer Jason Leigh).

Il 14 luglio 2017, Richard Wershe Jr. è stato rilasciato sulla parola dal sistema carcerario del Michigan dopo aver scontato 29 anni. È stato immediatamente consegnato agli U.S. Marshals per il trasferimento in Florida, per iniziare a scontare un altro periodo di detenzione per un’altra condanna giudicata separatamente. Richard Wershe Jr. ora è finalmente libero dopo un totale scontato di 32 anni. È stato rilasciato da una struttura carceraria in Florida a luglio 2020 usufruendo dei benefici per la buona condotta. Nel luglio 2021 Wershe ha citato in giudizio l’FBI, affermando nella causa che: “Se non fossi stato un informatore per la task force, non sarei mai stato coinvolto in gang di droga o criminalità di alcun tipo”, e che le azioni dell’FBI si potevano inquadrare nel reato di abuso su minori.

White Boy, un documentario che racconta il caso di Richard Wershe Jr., è stato presentato in anteprima il 31 marzo 2017 al Freep Film Festival dove ha vinto il premio del pubblico (Audience Choice Award). È andato in onda sul canale Starz nel 2019 ed è stato ripreso da Netflix nell’aprile 2021.

Eminem ha interpreta Wershe nella serie tv crime BMF incentrata su una famiglia della mafia nera, un’organizzazione coinvolta nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro. Sebbene non sia il fulcro centrale, Wershe appare nello show in veste di personaggio ricorrente.

White Boy Rick – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Max Richter (La chiave di Sara, La bicicletta verde, Last Days on Mars, Escobar, Hostiles: Ostili, Ad Astra, Black Mirror, L’amica geniale).

(La chiave di Sara, La bicicletta verde, Last Days on Mars, Escobar, Hostiles: Ostili, Ad Astra, Black Mirror, L’amica geniale). La colonna sonora include i brani: Cocaine Blues (Live) di Johnny Cash, Stop Her on Sight (S.O.S.) di Edwin Starr, Scorpio di Grandmaster Flash & The Furious Five, Beat Bop di Rammellzee vs. K-Rob, Pump Me Up di Trouble Funk, Take Me to the Mardi Gras di Bob James, Bounce, Rock, Skate, Roll di Vaughan Mason and Crew, It Ain’t No Easy Thing di Carla Thomas, Juicy Fruit di James Mtume & Tawatha Agee, Get Off Your Ass di Funkadelic, P.S.K. ‘What Does It Mean’? di Schooly-D, Let’s Hear It for the Boy di Deniece Williams, You’re No Good di ESG, Can I Get a Soul Clap e Shine Your Light di The Graingers di The Incredible Bongo Band, Up in Here di The Bar-Kays, Cavern di Liquid Liquid, Peter Piper di Run-D.M.C., Out of the Dark di Max Richter, Don’t Look Any Further di Dennis Edwards, Paid in Full di Eric B. & Rakim, After Laughter (Comes Tears) di Wendy Rene, Planet Rock di Afrika Bambaataa and Soul Sonic Force.

1. Night Drive

2. Nonviolent Offender

3. What’s My Take

4. Ride To Marathon Station

5. Baby Keisha

6. Big Man Now

7. I Don’t Like Pancakes

8. Wershe & Son

9. Trigger

10. Get On The Ground

11. 1985

12. The Jury’s Verdict

13. We’re Gonna Take You Home

14. All Alone

15. I Got Everything I Need In Life

La colonna sonora di “Cocaine – La vera storia di White Boy Rick” è disponibiel su Amazon.