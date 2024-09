Wicked – secondo trailer italiano e una featurette del fantasy con Ariana Grande e Jeff Goldblum

Wicked, uno dei musical più amati e più longevi degli ultimi vent’anni, finalmente, fa il suo atteso debutto sul grande schermo con Universal Pictures Italia il 21 novembre, presentandosi come un evento cinematografico spettacolare e simbolo di una generazione.

Wicked – La trama ufficiale

Wicked, la storia inedita delle streghe di Oz, vede la pluripremiata Cynthia Erivo (Harriet, The Color Purple di Broadway), vincitrice di Emmy, Grammy e Tony, nel ruolo di Elphaba, una giovane donna incompresa a causa della sua insolita pelle verde, ancora ignara del suo vero potere. Accanto a lei, Ariana Grande, vincitrice di Grammy e superstar mondiale, pluripremiata col disco di platino, interpreta Glinda, una giovane donna popolare, adornata dal privilegio e dall’ambizione, ancora alla ricerca della sua vera essenza. Le due si incontrano come studentesse all’Università di Shiz nella fantastica Terra di Oz dove stringono un’amicizia improbabile ma profonda. Dopo un incontro con il Meraviglioso Mago di Oz, la loro amicizia giunge a una svolta e le loro vite prendono strade molto diverse. La sete di popolarità di Glinda la porta ad essere sedotta dal potere, mentre la determinazione di Elphaba di rimanere fedele a sé stessa e agli altri avrà conseguenze inaspettate e scioccanti sul suo futuro. Le loro straordinarie avventure a Oz le porteranno infine a compiere i loro destini come Glinda la Buona e la Strega Cattiva dell’Ovest.

Wicked – Nuovo trailer ufficiale in italiano

Il film vanta anche la presenza di Michelle Yeoh, vincitrice di un premio Oscar®, nel ruolo della regale preside dell’Università di Shiz, Madame Morrible; Jonathan Bailey (Bridgerton, Compagni di Viaggio) nel ruolo di Fiyero, un principe arrogante e spensierato; Ethan Slater, candidato al Tony (Spongebob Squarepants di Broadway, Fosse/Verdon) nel ruolo di Boq, un generoso studente Munchkin; Marissa Bode al suo debutto cinematografico nel ruolo di Nessarose, la sorella prediletta di Elphaba; e l’icona della cultura pop Jeff Goldblum nel ruolo del leggendario Mago di Oz.

Il cast include Pfannee e ShenShen, due astuti compatrioti di Glinda interpretati dal candidato all’Emmy Bowen Yang (Saturday Night Live) e da Bronwyn James (Harlots), e un nuovo personaggio creato per il film, la Signorina Coddle, interpretata dalla candidata al Tony Keala Settle (The Greatest Showman).

Wicked – Seconda featurette in italiano “Dietro le quinte”

Diretto dal rinomato regista Jon M. Chu (Crazy & Rich, Sognando a New York – In the Heights), Wicked è il primo capitolo di un entusiasmante evento culturale. L’arrivo al cinema della seconda parte di Wicked è previsto per novembre 2025.

“Wicked” è prodotto da Marc Platt (La La Land, La Sirenetta), i cui film, spettacoli televisivi e produzioni teatrali hanno ottenuto complessivamente 46 candidature agli Oscar®, 58 candidature agli Emmy e 36 candidature ai Tony, insieme a David Stone, plurivincitore del Tony (Kimberly Akimbo, Next to Normal), con il quale Platt ha prodotto il blockbuster del musical teatrale Wicked. I produttori esecutivi sono David Nicksay, Stephen Schwartz e Jared LeBoff.

Basato sul bestseller di Gregory Maguire, Wicked è adattato per lo schermo dalla sceneggiatrice Winnie Holzman, e dal leggendario compositore e paroliere vincitore di Grammy e Oscar Stephen Schwartz. Il musical teatrale di Broadway è prodotto da Universal Stage Productions, Marc Platt, l’Araca Group, Jon B. Platt e David Stone.

Curiosità sul film

Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, tratto dal romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz in rivolta di Gregory Maguire, a sua volta una rivisitazione de Il meraviglioso mago di Oz di L. Frank Baum.

Il nome della Strega Cattiva, Elphaba, è stato creato prendendo la pronuncia fonetica delle iniziali dell’autore originale del “Mago di Oz” L. Frank Baum, L-F-B, che sono diventate Elphaba.

È stato riferito molte volte che Idina Menzel voleva interpretare Elphaba in questa versione, ma alla fine ha rivelato di aver pensato di essere troppo vecchia per il ruolo. Durante un’intervista con Andy Cohen ha detto che avrebbe volentieri avuto un cameo più piccolo come Melena, la madre della strega cattiva.

Amanda Seyfried stava attivamente cercando di ottenere il ruolo di Glinda prima che Ariana Grande venisse scelta. Seyfried ha dichiarato in interviste passate di aver preso lezioni di canto per prepararsi alla sua audizione. Mentre stava girando la miniserie tv The Dropout (2022), è andata avanti e indietro e ha fatto audizioni di persona diverse volte nei fine settimana per interpretare Glinda.

Il duo principale ha insistito per cantare dal vivo durante le riprese. Secondo il regista Jon M. Chu, “Quando stavamo girando, quelle ragazze erano tipo, ‘Fan*ulo le pre-registrazioni. Andiamo in diretta.'” Inizialmente era scettico al riguardo, poiché ci sarebbe stato “molto vento” nei loro tubi dell’aria mentre eseguivano le sequenze più complesse mantenendo le loro voci cantate. Loro hanno semplicemente risposto, “Sì. È quello che facciamo.”

La strega cattiva dell’Ovest non è verde nei romanzi originali di “Oz” di L. Frank Baum. È raffigurata come una vecchia strega con tre trecce e una benda sull’occhio. La pelle verde era stata originariamente concepita per il film Il mago di Oz (1939), da cui l’autore Gregory Maguire ha scelto di derivare la sua opera letteraria. “Wicked” è uno dei tanti adattamenti del mondo di “Oz” che hanno incorporato l’aspetto della pelle verde, come la serie tv C’era una volta (2011) e il sequel Il grande e potente Oz (2013).

Prima del casting, sia Cynthia Erivo che Ariana Grande si erano esibite in concerti per “Wicked”, con Grande che cantava una canzone solitamente cantata da Elphaba durante lo speciale A Very Wicked Halloween: Celebrating 15 Years on Broadway (2018), ed Erivo che cantava una canzone solitamente cantata da Galinda.

Il personaggio di Keala Settle, Miss Coddle, è stato creato per questo film, non essendo presente nel romanzo o nella versione teatrale.

Ad aprile 2022 è stato annunciato che questo film sarebbe stato diviso in due parti. Il regista Jon M. Chu ha pubblicato la notizia su Twitter, spiegando: “Mentre preparavamo questa produzione nell’ultimo anno, è diventato sempre più chiaro che sarebbe stato impossibile incastrare la storia di ‘Wicked’ in un singolo film senza danneggiarla seriamente. Quindi abbiamo deciso di darci una tela più grande. Con più spazio, possiamo raccontare la storia di Wicked come doveva essere raccontata, aggiungendo ancora più profondità e sorpresa ai viaggi di questi amati personaggi”.

Wicked – prima featurette in italiano “Dietro le quinte”

Stephen Daldry avrebbe dovuto dirigere il film, ma poiché la produzione è stata ritardata a causa del COVID-19, Daldry ha abbandonato il progetto a causa di conflitti di programmazione, tra cui la mancanza di spazio disponibile in studio a Londra, dove aveva pianificato di girare.

Le performance di Cynthia Erivo e Ariana Grande durante la loro audizione hanno fatto piangere Jon M. Chu e la troupe. Chu ha anche sottolineato su X (ex Twitter) che “tutti hanno dovuto fare un provino. Nessuna offerta diretta […]. È stato incredibilmente umiliante vedere questi attori dare l’anima per questo film”.

Il romanzo originale ha un sequel, “Son of a Witch”, pubblicato nel 2005. Gregory Maguire lo ha dedicato al cast e alla troupe di “Wicked” di Broadway.

Dopo il debutto del romanzo nel 1995, Demi Moore avrebbe dovuto produrre l’adattamento cinematografico con Marc Platt. Il progetto è stato ritardato a causa dello sviluppo del musical teatrale.

Le riprese sono iniziate 20 anni dopo il debutto di “Wicked” a Broadway. Lo spettacolo è attualmente (2024) in programma al Gershwin Theatre.

Ariana Grande si è tinta i capelli e le sopracciglia di biondo invece di optare per una parrucca bionda.

Jon M. Chu ha lasciato Willow – la serie (2022) per dirigere questo film.

Il produttore Marc Platt ha rivelato che Whoopi Goldberg e Laurie Metcalf volevano recitare in questo film.

Dove Cameron ha fatto un provino per il ruolo di Glinda.

Altri registi che erano in trattative per dirigere il film prima che Stephen Daldry fosse inizialmente selezionato includevano J.J. Abrams, James Mangold, Ryan Murphy e Rob Marshall.

Idina Menzel ha dato origine al ruolo di Elphaba a teatro. È famosa per aver interpretato Elsa nei film Frozen – Il regno di ghiaccio (2013), con cui il personaggio di Elphaba condivide alcune somiglianze: sono entrambe emarginate dalla società; entrambe le storie presentano un opposto frizzante e amante del divertimento (Anna in “Frozen” e Galinda in “Wicked”) che si innamora immediatamente di un ragazzo solo per scoprire che i suoi sentimenti non sono corrisposti; e la canzone simbolo di Elsa “Let It Go” condivide temi simili con la canzone di Elphaba “Defying Gravity”: trovare potere e sicurezza in se stessi in mezzo all’ostilità sociale.

Per il suo album di debutto “Yours Truly” nel 2013, insieme a Mika, Ariana Grande ha cantato “Popular Song”, una canzone ispirata e che campiona “Popular” da “Wicked”.

Cat, il personaggio di Ariana Grande nella serie tv Victorious, ha interpretato Dorothy nell’episodio “Pesce d’aprile inesistente” (Episodio 7 – Stagione 3).

Glinda fa molte meno apparizioni nel romanzo. Il suo ruolo è stato ampliato nel musical e di conseguenza, in questo film. Inoltre, inizia con il suo vero nome Galinda, che poi cambia in onore del Dottor Dillamond, che la chiamava sempre “Glinda”.

Nuovo poster ufficiale italiano