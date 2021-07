Willy’s Wonderland: trailer italiano della commedia horror con Nicolas Cage

Finalmente abbiamo un trailer italiano e una data di uscita ufficiale, via Eagle Pictures, per la commedia horror Willy’s Wonderland. Dopo Godzilla vs Kong arriva “Nicolas Cage vs Animatronics” per un film che il regista Kevin Lewis ha descritto come ‘Il cavaliere pallido incontra Killer Klowns”. A questo proposito il team di produttori del film oltre che Nicolas Cage include anche Grant Cramer, l’attore che ha interpretato Mike Tobacco in Killer Klowns from Outer Space (1988).

La trama ufficiale: In un paesino sperduto dell’America più profonda un uomo (Nicolas Cage) buca tutte le ruote della sua rombante Camaro ed è costretto a diventare il custode del Willy’s Wonderland, un locale dismesso e fatiscente che un tempo era frequentato dalle famiglie del posto: a pulizia conclusa, la sua auto sarà rimessa a nuovo. Non immagina minimamente che la tavola calda è maledetta e che i suoi pupazzi meccanici custodiscono, tra i loro ingranaggi, le anime di una setta di serial killer satanisti che tempo addietro avevano seminato il panico nella zona. Per il nuovo custode del locale tutto questo si trasformerà in un truculento spargimento di sangue oltre che a uno spasso senza eguali…

Quando il trailer ha debuttato diversi fan del famosissimo videogioco horror Five Nights at Freddy’s, che ha una versione cinematografica in produzione dal regista Chris Columbus, hanno sottolineato come la trama di questo film sia esattamente la stessa di quella di Freddy: le persone vengono attaccate da personaggi animatronici in un ristorante tipo Chuck E. Cheese.

Il regista Kevin Lewis per l’atmosfera del film ha detto di essersi ispirato all’horror fantascientifico Beyond the Black Rainbow di Panos Cosmatos, regista che ha collaborato con Nicolas Cage per l’acclamato l’horror psichedelico Mandy.

“Willy’s Wonderland” debutterà on demand dal 12 agosto e successivamente sarà disponibile in DVD e Blu-ray a partire dal 15 settembre.

Fonte: YouTube