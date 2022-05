Winnie the Pooh: Blood and Honey – trama e anticipazioni del film con Pooh e Pimpi versione horror

Annunciata una nuova e bizzarra versione horror di Winnie the Pooh, versione fattibile da quando la primissima versione dell’amato personaggio creato da Alan Alexander Milne nel 1926 è diventata di dominio pubblico, cioè utilizzabile senza però sconfinare nella versione del personaggio creata da Disney che è ancora sotto copyright. Il film dal titolo Winnie the Pooh: Blood and Honey è diretto dal regista Rhys Frake-Waterfield propone una versione slasher e iper-violenta di Pooh e Pimpi.

Trama e cast

“Winnie the Pooh: Blood and Honey” vedrà Pooh e Pimpi come i cattivi principali che vanno letteralmente su tutte le furie dopo essere stati abbandonati da Christopher Robin, che è in procinto di affrontare il college. Il fatto che Christopher Robin sia stato allontanato da loro e non li abbia nutriti, ha reso la vita di Pooh e Pimpi piuttosto difficile. Poiché hanno dovuto badare a se stessi per così tanto tempo, sono essenzialmente regrediti alla loro natura selvaggia. Quindi sono tornati alle loro radici animali e non essendo più addomesticati sono diventati dei verie propri predatori.

Il cast include Craig David Dowsett come Winnie, Chris Cordell come Pimpi, Amber Doig-Thorne, Danielle Scott, Maria Taylor, Danielle Ronald, Bao Tieu, May Kelly, Natasha Tosini, Marcus Massey, Gillian Broderick, Richard Harfst, Natasha Rose, Paula Coiz.

Curiosità