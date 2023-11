Wish: clip in italiano, nuovi poster e la colonna sonora “Deluxe Edition” del film d’animazione Disney (Al cinema dal 21 dicembre)

Dal 21 dicembre 2023 nei cinema di tutto il mondo arriva Wish, nuovo film d’animazione targato Disney, co-diretto dal premio Oscar Chris Buck (“Frozen”, “Frozen 2″) e Fawn Veerasunthorn (“Raya e l’ultimo drago”) e in parte ispirato alla canzone Disney “When You Wish Upon a Star” scritta per la colonna sonora del classico d’animazione Pinocchio del 1940, che ha recentemente fruito di un remake live-action.

La trama ufficiale: “Immagina un luogo in cui i desideri diventano realtà…” In Wish di Disney Animation, Asha (Ariana DeBose), un’arguta idealista, esprime un desiderio così potente che viene esaudito da una forza cosmica, una piccola sfera di energia illimitata chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un formidabile nemico, il sovrano di Rosas, Re Magnifico (Chris Pine), per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un coraggioso essere umano si connette con la magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Wish – nuovi video in italiano

Wish – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dave Metzger (Tarzan & Jane, Tarzan 2: La leggenda ha inizio, Koda, Fratello Orso 2).

(Tarzan & Jane, Tarzan 2: La leggenda ha inizio, Koda, Fratello Orso 2). Il film include canzoni originali della cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e del produttore / cantautore / musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice.

1. Welcome to Rosas – Ariana DeBose & Wish – Cast (2:27)

2. At All Costs – Chris Pine & Ariana DeBose (3:18)

3. This Wish – Ariana DeBose (3:25)

4. I’m a Star – Wish – Cast (2:54)

5. This Is the Thanks I Get?! – Chris Pine (3:14)

6. Knowing What I Know Now – Ariana DeBose, Angelique Cabral & Wish – Cast (3:20)

7. This Wish (Reprise) – Ariana DeBose & Wish – Cast (2:45)

8. A Wish Worth Making – Julia Michaels (2:53)

9. The Kingdom of Rosas (2:06)

10. Meet the Family (1:00)

11. Countdown to Interview (0:46)

12. Meet the Teens (2:27)

13. Meet Magnifico (4:10)

14. The Wishes of Rosas (0:57)

15. Sabino’s Wish (0:56)

16. A Disappointing Truth (1:49)

17. Wish Granting Ceremony (1:48)

18. Magnifico’s Rejection (0:36)

19. Dinner Table (2:01)

20. Everything the Light Touches (1:10)

21. A Star Is Born (2:47)

22. Guide Away! (1:34)

23. Consulting the Spellbook (1:56)

24. Asha Sneaks In with Star (1:07)

25. Hiding Something (1:33)

26. The Teens Meet Star (1:12)

27. A Promise and a Decision (1:21)

28. Stalling a King (3:42)

29. The King Descends (0:43)

30. A Wish Returns (3:14)

31. The Journey Calls (1:42)

32. The Corruption of a King (2:19)

33. Sir Simon (3:12)

34. The Teens’ Question (1:15)

35. A Warning and a Plan (0:39)

36. The Plan in Action (4:20)

37. A Leap, a Look and a Lesson (2:00)

38. Magnifico’s Rise (3:27)

39. We Did It! (1:51)

40. Mirror, Mirror/Rosas Celebration (1:29)

41. Rosas Finale (2:29)

42. The Happy Chicken Song (0:42)

43. This Wish (Demo) – Julia Michales (3:23)

44. At All Costs (Demo) – Benjamin Rice & Julia Michaels (3:18)

45. I’m a Star (Demo) – Julia Michaels (2:58)

46. Knowing What I Know Now (Demo) – Julia Michaels (3:15)

47. Welcome to Rosas (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (2:28)

48. At All Costs (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (3:19)

49. This Wish (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (3:26)

50. I’m a Star (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (2:55)

51. This Is the Thanks I Get?! (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (3:14)

52. Knowing What I Know Now (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (3:21)

53. This Wish (Reprise) (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (2:42)

54. A Wish Worth Making (Instrumental) – Julia Michaels & Benjamin Rice (2:56)

55. Wish End Credits Score Suite (4:32)

La colonna sonora Deluxe Edition di “Wish” è disponibile su Amazon.

Le nuove locandine ufficiali

