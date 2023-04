Wish: trailer italiano e anticipazione del film d’animazione musicale Disney (Al cinema dal 22 novembre)

Dal 22 novembre nei cinema di tutto il mondo arriva Wish, nuovo film d’animazione targato Disney, co-diretto dal premio Oscar Chris Buck (“Frozen”, “Frozen 2″ ) e Fawn Veerasunthorn (“Raya e l’ultimo drago”) e in parte ispirato alla canzone Disney “When You Wish Upon a Star” scritta per la colonna sonora del classico d’animazione Pinocchio del 1940, che ha recentemente fruito di un remake live-action.

Wish – Trama e cast

La trama ufficiale: “Immagina un luogo in cui i desideri diventano realtà…” In Wish di Disney Animation, Asha, un’arguta idealista, esprime un desiderio così potente che viene esaudito da una forza cosmica, una piccola sfera di energia illimitata chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un formidabile nemico, il sovrano di Rosas, Re Magnifico (Chris Pine), per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un coraggioso essere umano si connette con la magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Con le voci dell’attrice premio Oscar Ariana DeBose nei panni di Asha, Chris Pine nei panni di Magnifico e Alan Tudyk nei panni della capretta preferita di Asha, Valentino.

Wish – Trailer e video

Curiosità sul film

“Wish” è il 62° lungometraggio d’animazione dei Walt Disney Animation Studios.

“Wish” è co-diretto dal premio Oscar Chris Buck (Tarzan, Surf’s Up, Frozen, Frozen II) con la story artist Fawn Veerasunthorn (che fa il suo debutto alla regia dopo aver lavorato come head of story su Raya e l’ultimo drago).

La sceneggiatura è scritta da Jennifer Lee (“Frozen”, “Frozen 2”) e Allison Moore (“Night Sky”, “Manhunt”) , insieme a Chris Buck.

Terzo film d’animazione di Chris Pine uscito nelle sale, dopo Le 5 leggende (2012) e Spider-Man: Un nuovo universo (2018).

Il film realizzato da Walt Disney Animation Studios di Burbank è prodotto da Peter Del Vecho (“Frozen”, “Frozen 2”) e coprodotto da Juan Pablo Reyes (“Encanto”). I produttori esecutivi sono Jennifer Lee e Allison Moore.

Dichiarazioni e interviste

La nuovissima commedia musicale accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica. “La nostra eroina, Asha, vive a Rosas, conosciuta come il regno dei desideri”, ha detto il regista Chris Buck, che dirige il film con Fawn Veerasunthorn. “Le persone vengono da ogni dove per esprimere i loro desideri a un re magico che promette di esaudire i loro desideri più profondi, un giorno. Solo lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando.

Il co-regista Fawn Veerasunthorn ha aggiunto: “Siamo stati ispirati da così tanti film iconici nei 100 anni di Disney Animation, in particolare storie in cui esploriamo il potere di qualcuno con un desiderio, combinato con la convinzione di realizzare quel desiderio. Essere in grado di onorare quell’eredità con questa incredibile storia e questi fantastici personaggi è stata una gioia per tutto il nostro team”.

When You Wish in a Star – La storia della canzone

“When You Wish a Star” è stata scritta da Lee Harline e Ned Washington per il film d’animazione Disney Pinocchio del 1940. La registrazione originale è stata effettuata da Cliff Edwards, che ha anche fornito la voce del Grillo Parlante. Nella versione italiana la canzone è stata adattata in Una stella cade da Pertitas.

La canzone è diventata inno “ufficiale” della Disney, e il suo ritornello è stato adattato come sigla musicale per la Walt Disney Pictures. Oggi i parchi a tema Disney di tutto il mondo utilizzano la canzone nelle parate, durante i fuochi d’artificio e negli eventi speciali. Anche la nave della Disney Cruise Line usa le prime sette note della canzone come segnale. In Pinocchio, la canzone dà vita alla storia di un pupazzo di legno che sogna di diventare un bambino vero.

Anche “When You Wish Upon a Star” è entrata nella storia, letteralmente: nel 2009 la canzone è stata inserita nel National Recording Registry. Questo perché la Biblioteca del Congresso ha ritenuto la canzone “culturalmente, storicamente o esteticamente significativa”. Nel frattempo, la colonna sonora originale è stata inserita nel Museo Nazionale di Storia Americana e l’American Film Institute l’ha inserita al numero 7 nella lista delle 100 canzoni più importanti della storia del cinema.

Molti artisti hanno cantato nuove versioni nel corso degli anni, ma Svezia, Norvegia e Danimarca hanno davvero dato nuova vita alla canzone con una canzone natalizia che fa riferimento alla Stella di Betlemme. “When You Wish Upon a Star” ha fruito di 125 cover e numerosi adattamenti in altre lingue. Numerosi sono gli artisti che l’hanno incisa e interpretata tra questi: Bill Evans, Louis Armstrong, Glenn Miller, Gene Simmons, Diana Ross & The Supremes, Neil Diamond, Tony Bennett, Barbra Streisand, Christina Aguilera, Brian Wilson, Ringo Starr, Beyoncé, Renée Fleming, Barbara Hendricks, Marie Oppert, Micheal Jackson, Beau Dermott, e il Mormon Tabernacle Choir.

Ringo Starr pubblica la sua cover del pezzo sull’album della Disney Records Stay Awake (Various Interpretations Of Music From Vintage Disney Films) nell’ottobre 1988, come brano di chiusura sia dell’album che del medley di canzoni tratte dal film Pinocchio, che comprende anche Desolation Theme, interpretato da Ken Nordine, Bill Frisell e Wayne Horvitz. Il pezzo è accreditato a “Ringo Starr with special guest Herb Alpert”. Lerennie Niehaus si occupò degli arrangiamenti e condusse l’orchestra, mentre Van Dyke Parks produsse il brano.

Wish – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dave Metzger (oltre alla colonna sonora del compositore Dave Metzger (Tarzan & Jane, Tarzan 2: La leggenda ha inizio, Koda, Fratello Orso 2).

(oltre alla colonna sonora del compositore Dave Metzger (Tarzan & Jane, Tarzan 2: La leggenda ha inizio, Koda, Fratello Orso 2). Il film include canzoni originali della cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e del produttore / cantautore / musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice .

e del produttore / cantautore / musicista vincitore del Grammy . Il primo trailer contiene un frammento della canzone “This Wish” interpretata da Ariana DeBose.

.@ArianaDeBose is announced as the star of Disney’s #Wish and performs the original song “More For Us” at #D23Expo pic.twitter.com/JMsEHSqJoC — The Hollywood Reporter (@THR) September 10, 2022

Wish – Foto e poster