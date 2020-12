Wishmaster: la sceneggiatura del film horror originale trasposta in un romanzo

Wishmaster – Il signore dei desideri, primo film del franchise horror creato dal compianto Wes Craven di Nightmare e diretto dal mago degli effetti speciali Robert Kurzman, con protagonista un demoniaco Djinn interpretato da Andrew Divoff, è stato adattato in un romanzo ufficiale edito da Encyclopocalypse Publications, scritto da Christian Francis e basato sulla sceneggiatura originale Peter Atkins, che ha collaborato alla stesura del romanzo.

Il comunicato stampa ufficiale:

Nell’autunno del 1997, Wes Craven ha presentato al mondo un nuovissimo franchise horror.

Scritto dal creatore di Hellraiser 2, 3 e 4, Peter Atkins, e diretto da un terzo del leggendario KNB Effects Group, Robert Kurtzman – Wishmaster è stato un genere di successo istantaneo al momento del rilascio, e ha continuato a generare tre sequel, action figures e anche un musical messo in scena!

Il film ha presentato ai fan dell’horror un nuovo e duraturo villain: il Djinn. Un genio demoniaco che offre desideri ma concede solo incubi.

Wishmaster ha mostrato la sua storia con un’abbondanza di immaginazione ed eccitazione, affermandosi come un classico degno del lignaggio del suo creatore – ma a differenza di molti dei suoi contemporanei, non ha mai ricevuto un romanzo.

Ora, 23 anni dopo, le Encyclopocalypse Publications entrano nella mischia per correggere questo torto. Encyclopocalypse ha collaborato con Peter Atkins per dare vita ad un romanzo originale. Il libro, scritto da Christian Francis, è basato sulla sceneggiatura originale di Atkins.