TFF 2024, Without Blood: trama e foto del nuovo film di Angelina Jolie dal bestseller “Senza sangue” di Baricco

E’ stato presentato al Torino Film Festival 2024 Without Blood, il nuovo film da regista e produttrice dell’attrice Angelina Jolie. Il film è tratto dal bestseller internazionale “Senza sangue” di Alessandro Baricco (edito in Italia da Feltrinelli). Una fiaba indimenticabile, ambientata all’indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione.

I protagonisti sono interpretati dagli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault (“Frida”, “Eternals”, “House of Gucci”) e Demián Bichir (“Una vita migliore”, “Hateful 8”, “Land”), affiancati da un team di produzione e da un cast stellare di calibro internazionale che include Juan Minujín, Andrés Delgado, Nika Perrone, Simon Rizzoni, Jorge Antonio Guerrero, Alfredo Herrera e Bernardo Tuccillo.

Il film è prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati), Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio). Il film sarà distribuito in tutto il mondo da Fremantle.

“Without Blood” è il quinto film da regista di Angelina Jolie, nonché il primo dell’accordo triennale stipulato tra l’attrice e regista premio Oscar e Fremantle che prevede lo sviluppo congiunto di film, documentari e serie TV originali, sofisticate, potenti e focalizzarsi a livello internazionale.

“Senza sangue”, uno dei più noti romanzi di Alessandro Baricco pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 2002 è ora una graphic novel struggente, arricchita di scene inedite non presenti nell’opera originaria.

Un imprecisato paese ispanico: un regolamento di conti. Muore un uomo con il figlio. La figlia nascosta in una botola si salva. Tempo dopo una vecchia signora parla con un uomo che vende biglietti della lotteria. Il passato ritorna, ma senza sangue.