Stasera in tv: “Wolf Hunter” con Devon Sawa su Rai 4

Wolf Hunter, su Rai 4 il thriller-horror indipendente del regista canadese Shawn Linden che segue un cacciatore di pellicce, interpretato da Devon Sawan, e la sua famiglia minacciati da un feroce lupo solitario che il capofamiglia decide di eliminare, ma mentre l’uomo è fuori a caccia, un altro tipo di predatore arriva ad insidiare la sua famiglia.

Wolf Hunter – Cast e personaggi

Devon Sawa: Joseph Mersault

Camille Sullivan: Anne Mersault

Summer H. Howell: Renee Mersault

Nick Stahl: Lou

Gabriel Daniels: Barthes

Lauren Cochrane: Lucy

Jade Michael: Tina

Erik Athavale as Greg

Blake Taylor: Cully

Wolf Hunter – Trama e trailer

“Wolf Hunter” segue una famiglia che vive in una remota regione selvaggia che si guadagna da vivere come cacciatori di pellicce. Joseph (Devon Sawa), sua moglie Anne (Camille Sullivan) e la loro figlia Renée (Summer H. Howell) lottano per sbarcare il lunario e pensano che le loro trappole siano preda di un lupo solitario. Determinato a catturare il predatore sul fatto, Joseph lascia la sua famiglia per rintracciare l’animale. Anne e Renée diventano sempre più ansiose durante la prolungata assenza di Joseph e lottano per sopravvivere senza di lui. Quando sentono uno strano rumore fuori dal loro capanno, Anne spera che sia Joseph ma invece trova un uomo di nome Lou (Nick Stahl), che è stato gravemente ferito e lasciato per morto. Più a lungo Lou rimane e Joseph è via, più Anne diventa paranoica e l’idea di un misterioso predatore nei boschi diventa lentamente una minaccia molto più vicina a casa.

Curiosità sul film

Il film è noto anche con il titolo Hunter Hunter.

“Wolf Hunter” è scritto e diretto dal regista canadese Shawn Linden, i suoi crediti includono il thriller Nobody e il crime-horror The Good Lie. Linden ha anche scritto il film tv 21-12-2012 La profezia dei Maya e diversi episodi della serie tv In Plain Sight.

Devon Sawa è noto per il ruolo di Alex Browning nel franchise Final Destination.

Il personaggio di Summer H. Howell era un bambino di 8 anni in una versione della sceneggiatura, ma il regista Shawn Linden ha cambiato il genere e ha cambiato l’età dopo che Summer H. Howell ha ottenuto la parte.

La sceneggiatura è stata scritta da Shawn Linden nel 2007.

Secondo film horror interpretato da Devon Sawa e Nick Stahl. Entrambi gli attori hanno avuto ruoli principali in 388 Arletta Avenue (2011).

Il libro che Renée sta leggendo durante il film è Il richiamo della foresta di Jack London.

Wolf Hunter – La colonna sonora