Wrong Turn 7: nuovo trailer del reboot horror di Mike P. Nelson

Disponibile un nuovo trailer del reboot Wrong Turn 7, nuovo film che è al contempo un reboot del franchise e un sequel poiché si ricollega al Wrong Turn originale uscito nel 2003 diretto da Rob Schmidt, prodotto dal mago degli effetti speciali Stan Winston e interpretato da Eliza Dushku e Desmond Harrington. Il film originale ha generato cinque sequel dalla qualità alterna, ma se dovessimo scegliere il migliore, oltre all’originale, punteremmo sul prequel Wrong Turn 4 – La montagna dei folli del 2011.

“Wrong Turn 7” segue un nuovo gruppo di giovani amici che si avventurano attraverso i boschi del Sentiero degli Appalachi (West Virginia) dove s’imbattono in una comunità isolata di persone che vivono in montagna da centinaia di anni. Chiamato “La Fondazione” questo nuovo gruppo sembra essere diverso dagli assassini degli altri film, ma è probabile che abbiano regole diverse ma “gusti” simili alla famiglia di cacciatori cannibali dell’originale “Wrong Turn”. Ci sono comunque tre personaggi che hanno soprannomi piuttosto promettenti:Deer Skull (Teschio di cervo), Ram Skull (Teschio di ariete) e Wild Boar Skull (Teschio di cinghiale).

A guidare il cast ci sono Charlotte Vega (American Assassin), Matthew Modine (Stranger Things) ed Emma Dumont (The Magicians). I nuovi killer cannibali sono Damian Maffei (The Strangers: Prey at Night) nei panni di Deer Skull (Teschio di cervo), Bill Sage (Orange Is the New Black) nei panni di Ram Skull (Teschio di ariete) e David Hutchison (Escape the Night) come Wild Boar Skull (Teschio di cinghiale). Il cast è completato da Daisy Head, Daniel R. Hill, Valerie Jane Parker, Tim DeZarn, Cory Scott Allen, Dylan McTee, Chris Hahn e Adain Bradley.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Mike P. Nelson, regista del godibile The Domestics, dirige “Wrong Turn 7” da una sceneggiatura del creatore del franchise Alan B. McElroy. Oltre a scrivere l’originale “Wrong Turn”, McElroy è anche noto per aver scritto Halloween 4: Il ritorno di Michael Myers e il film Spawn degli anni ’90.

“Wrong Turn 7” debutta nei cinema inglesi il 29 gennaio 2021.