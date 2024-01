Yannick – La rivincita dello spettatore: trailer e clip in italiano del film di Quentin Dupieux (Al cinema dal 18 gennaio)

Dal 18 gennaio 2024 nei cinema italiani con I Wonder Pictures Yannick – La rivincita dello spettatore, la nuova follia cinematografica del regista di culto Quentin Dupieux (alias Mr. Oizo). In un teatrino di periferia, tre attori mettono in scena una maldestra commedia degli equivoci. Finché Yannick si alza dalla sua poltrona e interrompe lo spettacolo. Non è disposto a subire ancora questa tortura, adesso le cose si faranno a modo suo. A costo di prendere in ostaggio l’intera platea.

Dupiex (Due uomini e una mosca, Incredibile ma vero) commenta così la sua ultima opera: “Il 99% dei film è noioso. Questo non lo è”.

Yannick – Trama e cast

La trama ufficiale: Siamo in un teatro parigino, dove va in scena una pièce mediocre intitolata Le Cocu (Il cornuto): tre soli attori sul palcoscenico, una donna (Blanche Gardine) due uomini (Pio Marmaï e Sébastien Chassagne) che se la contendono, dentro una cucina dimessa. All’improvviso lo spettatore Yannick, interpretato dall’astro nascente del cinema francese Raphaël Quenard, guardiano notturno con un evidente esaurimento nervoso in corso ferma lo spettacolo. Dopo aver fatto di tutto per potervi assistere, adesso non è per niente soddisfatto della performance e si sta annoiando. Con un vero colpo di scena teatrale, Yannick “prende il controllo” della situazione, intenzionato a creare una pièce davvero divertente. Dal folle genio di Quentin Dupieux (Due uomini e una mosca, Incredibile ma vero), una storia di quotidiana ribellione appassionante quanto divertente, un gioco delizioso capace di sorprendere e arrivare a profondità umane inaspettate.

Il cast include anche Raphaël Quenard, Agnès Hurstel, Jean-Paul Solal, Laurent Nicolas, Mustapha Abourachid, Sava Lolov, Charlotte Laemmel, Franck Lebreton, Félix Bossuet, Agathe L’Huillier, Caroline Piette, Loelia Salvador, Lucie Gallo, Stéphane Pezerat.

Yannick – Il trailer italiano

Curiosità sul film

Scritto, diretto e montato dallo stesso regista, “Yannick – La rivincita dello spettatore” è stato presentato in anteprima mondiale al 76esimo Locarno Film Festival, dove ha ricevuto il Premio Europa Cinemas Label come Miglior film europeo, e in anteprima italiana Fuori Concorso al 41esimo Torino Film Festival.

Per la prima settimana di uscita in Francia, tutti coloro che si chiamano Yannick hanno potuto compilare un modulo online per dimostrare che quello è effettivamente il loro nome e quindi ottenere un biglietto gratuito per questo film.

Questa è la prima volta che un film scritto da Quentin Dupieux non contiene elementi assurdi e fantastici: sebbene improbabili, gli eventi del film potrebbero tecnicamente accadere nel mondo reale.

Dopo la proiezione di Fumare provoca la tosse (2022) al Festival di Cannes 2022, Quentin Dupieux era ormai molto annoiato dal suo film perché lo conosceva a memoria, ma pensava che ci fosse qualcosa di speciale durante la parte con Blanche Gardin e Raphaël Quenard e volevo scrivere qualcosa per Quenard. Ha poi scritto velocemente la sceneggiatura, ha coinvolto Blanche Gardin e Pio Marmaï nel progetto, e il tutto è stato girato in segreto per sei giorni. Questo era segreto in modo che i finanziatori del suo prossimo film, Daaaaaalí! (2023), non si sarebbero preoccupati nel rendersi conto che prima avrebbe girato un altro film. In linea con questo tema, l’intero progetto è stato annunciato molto tardi, nel giugno 2023, poche settimane prima della sua uscita.

Yannick – La prima clip in italiano

Quentin Dupieux – Note biografiche

Nato a Parigi il 14 aprile del 1974, Quentin Dupieux si appassiona alla settima arte e alla musica all’età di 18 anni, quando compra il suo primo sintetizzatore. Sotto lo pseudonimo di Mr Oizo, realizza Flat Beat e numerose altre hit. Nel 2007, Dupieux dirige, fotografa, monta e compone la colonna sonora del suo primo lungometraggio, Steak. Seguono l’horror Rubber, le commedie Wrong, Wrong Cops, Reality, Keep An Eye Out, Doppia Pelle, Mandibules (presentato a Venezia nel 2020), Incredibile ma vero (in concorso alla Berlinale 2022) e Fumare provoca la tosse (Cannes, 2022). Nel 2023 Yannick è in concorso al Festival di Locarno e vince il premio come Miglior Film alla retrospettiva Europa Cinemas. Sempre lo stesso anno, Dupieux presenta la sua ultima opera a Venezia, Daaaaaaali!