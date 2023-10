Yuku e il fiore dell’Himalaya: nuove clip in italiano e colonna sonora del film d’animazione al cinema dal 26 ottobre

IYuku e il fiore dell’Himalaya, disponibili nuove clip in italiano e la colonna sonora del film d’animazione di Arnaud Demuynck e Rémi Durin, disponibile nelle sale italiane dal 26 ottobre distribuito da Trent Film.

Presentato al Locarno Film Festival e all’Annecy International Animation Film Festival, il film è una divertente e colorata avventura musicale. Tra le mura di un castello vive, con la mamma, la nonna e tanti fratellini, la piccola topolina Yuku. La passione per le storie e per la musica la aiuteranno nell’avventurosa ricerca del fiore dell’Himalaya, in un viaggio ricco di incontri con animali mai visti, tra cui un corvo arcigno, uno scoiattolo smemorato e una volpe poetessa.

Yuku e il fiore dell’Himalaya – Trailer e clip in italiano

Yuku, l’eroina del film, ha capito che la musica le dà il potere di fare amicizia, di esprimere i propri sentimenti, di esorcizzare la propria tristezza, di gridare la propria ribellione… Incanta con il suo ukulele, regalatole dalla nonna, e variando ritmi e stili canta e comunica l’irresistibile voglia di ballare insieme.

Con uno ska accattivante, Yuku ammalia il gatto che sorveglia una cucina. Suonando il blues, libera dalla sua malinconia il ratto, guardiano delle fogne, colui che veniva considerato un pericolo e lo trasforma così in un amico. Ammalia il coniglio e lo libera dalla balbuzie invitandolo a cantare la sua ribellione con un potente rap.

Sblocca l’amnesia dello scoiattolo con un ballo acrobatico e gli permette di ritrovare i nascondigli delle sue amate nocciole. E fa persino amicizia con una volpe poetessa ritrovando le sue rime in una canzone bucolica e filosofica. Tutti questi amici le saranno di grande aiuto

quando bisognerà scappare da un lupo! Riuscirà a farlo cantare e ballare su un boogie-woogie, ma, nonostante il suo talento da musicista incantatrice, non riuscirà a cambiare l’animo del lupo, che è sempre lo stesso nelle fiabe, fin dall’alba dei tempi…

In questo film, ogni canzone rafforza i personaggi nella loro identità. Gli autori hanno scelto consapevolmente un vocabolario ricco, come

avevano già fatto per ”Le Parfum de la Carotte”, per solleticare le conoscenze linguistiche degli spettatori più giovani e per deliziare anche la fantasia degli adulti.

Con questo musical gli autori offrono agli spettatori immagini, suoni ed emozioni che sperano di vedere impressi nella loro memoria come facevano i film d’animazione della sua infanzia.

Arnaud Demuynck & Rémi Durin – Note biografiche

Arnaud Demuynck è uno sceneggiatore, regista e produttore specializzato in film d’animazione. E’ anche voce narrante, scrive libri per bambini e crea kamishibaïs (teatro delle immagini) per spettacoli dal vivo. Dopo “L’Écluse”, breve fiction coreografica realizzata nel 2000, ha scritto e diretto numerosi cortometraggi animati, tra cui: una trilogia coreografica (“Signs of life”, 2004), una trilogia poetica che ha co-diretto con Christophe Gautry (“La Vita Nuova”, “The Lunatic Council” e “An Interrupted Show”), “Fossil Memory”, co-diretto con Anne-Laure Totaro.

Con il suo primo musical, “Sous un coin de ciel bleu”, la sua scrittura si è orientata verso un pubblico giovane, sia adattando racconti tradizionali (“La Moufle”) e canzoni tradizionali (“Promenons-nous…”), sia portando sullo schermo libri per bambini (“C’est moi le plus fort”, “Grosse Colère”, ecc.). È autore di tre sceneggiature per mediometraggi in cui la musica gioca un ruolo essenziale: “L’odore delle carote” (co-diretto con Rémi Durin), “Il vento tra le canne” (co-diretto con Nicolas Liguori) e “Dame Saisons” (co-diretto con Celia Tisserant).

Ha creato il personaggio di “La Chouette du cinema”, il suo alter ego e un messaggero che porta il suo sguardo da regista. Dal 2014 ha realizzato

una dozzina di cortometraggi per il pubblico giovane che considera “alla pari dei lungometraggi”. Hanno registrato in pochi anni quasi un milione e mezzo di spettatori nelle sale di Francia, Belgio, Svizzera e Spagna. Arnaud Demuynck ha scritto il suo primo lungometraggio d’animazione, “Yuku e il fiore dell’Himalaya”, un musical con le voci di Agnès Jaoui, Arno, Alice on the Roof e Tom Novembre, diretto con Rémi Durin.

Rémi Durin si è diplomato all’Atelier de cinéma d’animation de l’ENSAV La Cambre (Laboratorio di film d’animazione presso ENSAV La Cambre). È uno dei tre fondatori di “L’Enclume”, creato a Bruxelles nel 2007, uno studio di animazione che si occupa della produzione di cortometraggi, pubblicità, lungometraggi, video musicali, serie televisive… Dal 2009, Rémi insegna alla Scuola di computer grafica Albert Jacquard di Namur. Ha diretto “De si près” (2009), commovente evocazione della guerra 14-18, “L’odore delle carote” (2014), commedia musicale d’animazione, in coproduzione con Arnaud Demuynck, “L’unicorno” (2016) tratto dal libro per bambini di Martine Bourre, e “Il grande lupo e il piccolo lupo” (2018) un adattamento del libro di Nadine Brun-Cosme e Olivier Tallec. Questi due cortometraggi sono rispettivamente parte dei programmi “Il Vento tra i Canne” e “Teneri e Lupi Pazzi”, usciti nelle sale nel 2017 e nel 2019. Dopo il successo di “L’odore delle carote” (220.000 spettatori in Francia), ha continuato l’avventura insieme ad Arnaud Demuynck per co-dirigere “Yuku e il fiore dell’Himalaya”.

Yuku e il fiore dell’Himalaya – La colonna sonora

Un musical giocoso, in cui ogni canzone rafforza i personaggi nella loro identità. Gli autori hanno scelto consapevolmente un vocabolario ricco, come avevano già fatto per ”Le Parfum de la Carotte”, per solleticare la curiosità linguistica degli spettatori più giovani e per deliziare anche la fantasia degli adulti. “Yuku è il fiore dell’Himalaya” è grande animazione europea che non ha niente da invidiare a quella americana, un film per tutta la famiglia, un inno all’amicizia e alla natura come gioie della vita!

Dal divertente ska al commovente blues (cantato in originale dal rocker Arno), da un rap pazzesco ad uno swing scatenato degno di Re Louis – il riferimento degli autori è a “Il libro della giungla”, dalla ballata filosofica di una volpe (cantata in originale con Agnès Jaoui) a un boogie-woogie scatenato, il film invita gli spettatori grandi e piccini a cantare e a ballare sulla poltrona. Nella versione italiana la voce di Yuku è della cantante Fedea.

I compositori

Chitarrista, cantante jazz e cantautore, insegnante di canto, Alexandre Brouillard ha lo swing nel sangue. Gipsy swing, electro jazz, rock, in trio, quartetto, brass band o big band, niente lo ferma… Con L’me Strong, un collettivo di musicisti professionisti, fondato a Lille negli anni 2000, percorre i palcoscenici dell’Hauts-de-France e altrove. Ha aperto per Didier Lockwood, Georges Moustaki, The Gipsy Kings, Yves Jamait…Compone per il teatro e, insieme a Films du Nord, per il cinema. Da “Sous un coin de ciel bleu” nel 2008, ha composto la musica per tanti film, tra cui “Il profumo delle carote”, “La carota gigante”,” Il lupo grande e il lupo piccolo”, “Senza zucchero”, “Chi amare”…

Yan Volsy è un compositore, montatore del suono e sound designer. Dopo essersi diplomato in produzione audiovisiva, nel 1996 ha lavorato a numerose creazioni sonore per il teatro, il palcoscenico e i videogiochi. Dal 2006 si dedica principalmente a film d’animazione e documentari, in qualità di compositore, montatore sonoro e/o sound designer, con l’ambizione di fondere suono e creazione musicale nello stesso gesto tecnico e artistico.

David Remy ha scoperto il suo amore per la musica all’età di 14 anni. Dapprima autodidatta, si è poi formato in chitarra jazz al Conservatorio di Bruxelles, per poi vincere la medaglia d’oro all’unanimità con i complimenti della giuria al Conservatorio Jazz di Tourcoing nel 2008. Dal 2003 ha partecipato a numerosi progetti che gli hanno permesso di esibirsi sui palcoscenici francesi e all’estero. Attualmente accompagna diversi spettacoli/artisti come Awa Ly (folk/soul/world), New (commedia musicale improvvisata), Gypsters (duo jazz gitano/violino) tra gli altri. Lui è anche è un compositore di spettacoli circensi e musica da film e sta lavorando al suo terzo album solista sotto il nome di El Manos Polistrumentista, suona anche molti strumenti provenienti dal mondo della chitarra.

1. Chapardage en cuisine (David Rémy, Yan Volsy feat. Lily Demuynck-Deydier & Maia Baran) 2:06

2. La fleur de l’Himalaya (David Rémy, Yan Volsy feat. Carine Seront, Lily Demuynck-Deydier, Lou Durin, Manon Durin & Elisabeth Langlois-Bekaert) 1:09

3. Poursuivie par le chat (Yan Volsy) 1:40

4. Le ska du chat fat (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier & Thierry de Coster) 1:38

5. Les souvenirs de mamie (David Rémy & Yan Volsy) 1:16

6. Le rêve de Yuku (David Rémy, Yan Volsy feat. Carine Seront & Lily Demuynck-Deydier) 1:10

7. Les douves (Yan Volsy feat. Lily Demuynck-Deydier & Arno) 1:24

8. Le blues du rat (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier & Arno) 2:29

9. La plaine des corbeaux (Yan Volsy feat. Lily Demuynck-Deydier & Arno) 1:17

10. Le rap du lapin (Alexandre Brouillard feat. Alice on the roof & Lily Demuynck-Deydier) 2:19

11. Le lapin guide (Yan Volsy) 0:54

12. Aventure en forêt (David Rémy & Yan Volsy) 1:41

13. Le swing de l’écureuil (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier, Igor Van Dessel) 3:03

14. La ballade de la renarde (Alexandre Brouillard feat. Agnès Jaoui & Lily Demuynck-Deydier) 3:01

15. Le loup (Yan Volsy feat. Lily Demuynck-Deydier & Tom Novembre) 0:24

16. Le boogie du loup (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier & Tom Novembre) 1:49

17. Les fleurs de l’Himalaya (Alexandre Brouillard, David Rémy & Yan Volsy) 1:27

18. Poursuivie par le loup (Yan Volsy feat. Lily Demuynck-Deydier, Tom Novembre & Igor Van Dessel) 2:05

19. Retour vers la plaine (Yan Volsy) 0:56

20. Graines perdues et retour de rat (Alexandre Brouillard, David Rémy & Yan Volsy) 1:45

21. Éclosion des graines (David Rémy) 1:18

22. La ballade de la renarde, finale (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier, Lou Durin, Manon Durin & Elisabeth Langlois-Bekaert) 3:19

23. Le rock de Yuku (Alexandre Brouillard feat. Lily Demuynck-Deydier, Arno, Alice on the roof, Igor Van Dessel, Agnès Jaoui & Tom Novembre)

La colonna sonora di “Yuku e il fiore dell’Himalaya” è disponibiel su Amazon.

Yuku e il fiore dell’Himalaya – Foto e poster

