L’atteso “Snyder Cut” di Justice League di HBO Max ha finalmente una data di uscita ufficiale accompagnata da tre nuove locandine ufficiali condivise da Snyder sui social media.

Tutte e tre le cupissime locandine rigorosamente in bianco e nero annunciano che la versione “director’s Cut” di Justice League della durata di 4 ore sarà disponibile per lo streaming su HBO Max a partire da giovedì 18 marzo 2021.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Lo “Snyder Cut” ha richiesto riprese aggiuntive, reintegro di scene e personaggi tagliati (vedi Darkseid) e una fase di nuove riprese per un costo di diversi milioni di dollari che porteranno nel film il Joker di Jared Leto e il Deathstroke di Joe Manganiello. Questa nuova versione di “Justice League” diversa dalla versione che abbiamo visto nelle sale e come si evince dal materiale promozionale sinora rilasciata avrà un look molto più dark.

Zack Snyder sull’inclusione del Joker di Leto nel film: Volevo, ovviamente, onorare ciò che era stato creato con lui perché pensavo che fosse davvero bello, ma mi sentivo anche come – beh, non ti dirò cosa succede nella piccola scena – diciamo che ne è passata molta di acqua sotto il proverbiale ponte tra l’ultima volta che abbiamo visto Joker e questa apparizione. È un Joker stanco della strada, immagino sia un modo per dirlo. Devo dire che [Leto] è stato davvero gentile a supportare la mia idea e gli ho detto che era una cosa che mi sentivo di fare, anche quando stavo lavorando a Justice League a Londra, sentivo che il film doveva prendere un corso inevitabile. Quindi, quando gli ho detto che era una cosa che stavo rimuginando nella mia testa da un po’ di tempo, mi è sembrato convinto all’idea che fosse una cosa inevitabile e che doveva succedere. Sono grato e sarò per sempre in debito per la sua gentilezza e per averlo fatto.

Ritroveremo quindi Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Ezra Miller nei panni di Flash, Jason Momoa nei panni di Aquaman e Ray Fisher nei panni di Cyborg. Ciaran Hinds doppia Steppenwolf che non sarà l’unico antagonista poiché il montaggio alternativo di Snyder riporterà su schermo tutte le scene tagliate di Darkseid doppiato da Leonard Cohen.

Fonte: Twitter