Nuovi poster ufficiali di Venom: The Last Dance aka Venom 3 di Kelly Marcel con Tom Hardy, Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans - Al cinema dal 24 ottobre con Eagle Pictures.

Venom: The Last Dance – nuovi poster ufficiali di Venom 3 (Al cinema dal 24 ottobre)

Dal 24 ottobre nei cinema italiani con Eagle Pictures Venom: The Last Dance. Il film è diretto dall’esordiente Kelly Marcel che ha scritto e prodotto i primi due film di Venom. La sceneggiatura di questo terzo film è basata su una storia che Marcel ha sviluppato con Tom Hardy.

Eddie e Venom sono in fuga. Braccati da entrambi i loro mondi e con la rete sempre più vicina, i due sono costretti a prendere una decisione devastante che farà calare il sipario sull’ultimo ballo di Venom e Eddie.

“Venom: The Last Dance” vede protagonisti Tom Hardy alla sua ultima volta nel ruolo di Eddie Brock, Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.

Il Sony’s Spider-Man Universe (SSU)

Basato sull’omonimo personaggio di Marvel Comics, “Venom: The Last Dance” è il quinto film del Sony’s Spider-Man Universe (SSU). L’SSU è un un universo espanso che utilizza i personaggi di supporto dai film di Spider-Man. In principio Sony Pictures aveva pianificato di utilizzare The Amazing Spider-Man 2 (2014) per lanciare diversi film spin-off incentrati sui cattivi di Spider-Man dei fumetti, tra cui un film di Venom.

Dopo la delusione critica e di incassi di “The Amazing Spider-Man 2”, questi piani sono stati abbandonati e Sony ha annunciato un accordo per collaborare con i Marvel Studios su futuri film di Spider-Man e integrare il personaggio nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa partnership ha prodotto Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home, mentre la Sony ha rielaborato separatamente Venom (2018) come film autonomo e primo film dell’SSU.

In seguito Sony e Marvel Studios hanno rinegoziato il loro accordo nel 2019 per condividere il personaggio di Spider-Man tra l’MCU e i loro film autonomi basati sulla Marvel. A Venom sono seguiti Venom: La furia di Carnage e Morbius, entrambi con scene a metà dei titoli di coda che presentavano elementi del concetto di multiverso per collegare l’SSU con l’MCU, mentre il film di Sony Animation Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) è stato anch’esso collegato all’SSU.

La maggior parte dei film dell’SSU sono stati accolti male; Venom, Morbius e Madame Web hanno ricevuto recensioni negative dalla critica, mentre “Venom: La furia di Carnage” è stato più divisivo. Il franchise ha incassato complessivamente 1,6 miliardi di dollari in tutto il mondo, sebbene Morbius e Madame Web siano stati dei fallimenti commerciali. L’11 dicembre 2024 arriverà Kraven – Il cacciatore, sesto film del Sony’s Spider-Man Universe diretto da J. C. Chandor (Triple Frontier) e interpretato da Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe.