10 film da vedere a maggio in streaming (gratuitamente). C’è anche Conclave

Ampia offerta di film da vedere gratis in streaming in questo mese di maggio. Tra i titoli disponibili spicca Conclave di Edward Berger.

A maggio, le piattaforme di streaming gratuito si arricchiscono. Tra grandi ritorni, prime visioni e cult da riscoprire, il mese che porta alla fine della primavera meteorologica offre una selezione variegata capace di soddisfare tutti i palati: dai thriller avvincenti alla commedia brillante, dai biopic carichi di emozione agli horror.

Tra i dieci titoli più attesi spicca Conclave, per la regia di Edward Berger. Tratto dal romanzo di Robert Harris, Conclave ci porta dietro le mura vaticane per seguire un’elezione papale ricca di gialli e colpi di scena. Maggio porta in streaming una carrellata di film imperdibili. Oltre a Conclave da segnalare anche il ritorno dell’iconico Gladiatore.

I 10 film da vedere gratis a maggio in streaming

Su Sky Cinema Uno è disponibile dal 5 maggio Conclave, thriller premiato agli Oscar. Diretto da Edward Berger, Conclave vede Ralph Fiennes indossare i panni di Thomas Lawrence, decano chiamato a seguire le votazioni del conclave. Il suo compito è quello di assicurare che tutto si svolga correttamente cercando di arginare le ambizioni di alcuni cardinali. Sullo sfondo si staglia la figura di suor Agnes, suora depositaria di segreti e misteri.

Dal 9 maggio è visibile (sempre su Sky Cinema Uno) Thelma, film che si articola intorno alla figura della vedova ultranovantenne Thelma Post, che fa leva sulla propria determinazione – e su uno scooter elettrico – per mettersi da parte gli acciacchi dell’età e cercare di recuperare i soldi persi a causa di una truffa telefonica. Appuntamento al 12 maggio, ancora su Sky Cinema Uno, per The Beekeeper, action-thriller incentrato sul desiderio di giustizia da parte di Adam Clay, ex agente segreto che decide di vendicare la vicina morta suicida dopo aver perso i risparmi per via di una truffa informatica.

Il 13 maggio arriva su Sky Cinema Due L’innocenza, film premiato a Cannes 2023 per la sceneggiatura. È la storia di Minato, preadolescente riservato e orfano di padre che trova sulla sua strada un professore molto severo, con la madre impegnata a difenderlo a spada tratta anche davanti alla preside. Bisognerà aspettare fino al 31 maggio invece per vedere 10 giorni con i suoi (Prime Video), con Fabio De Luigi, terzo episodio della saga iniziata nel 2019 con 10 giorni senza mamma.

A maggio ritorna Il Gladiatore in streaming (e gratis)

Sky Cinema Uno è pronto a dare spazio a A Mistake, dramma ispirato al romanzo Carl Shuker che ruota intorno alla vita una talentuosa chirurga abbandonata dai colleghi dopo essere stata colpevolizzata per la morte di un paziente a seguito di un’operazione da lei diretta. L’11 maggio debutta su Paramount+ Il Gladiatore II, sequel del famoso film del 2000 di Ridley Scott.

Protagonista della storia è Lucio Vero, figlio di Massimo Decimo Meridio e Lucilla costretto a combattere come gladiatore prima di scoprire la verità sulla sue origini e unirsi a una cospirazione guidata dalla madre e da un generale.

È ancora Sky Cinema Uno a omaggiare l’ex segretario del PCI Enrico Berlinguer. Il 26 maggio (giorno successivo alla ricorrenza della nascita) arriva Berlinguer – La grande ambizione, film con Elio Germano che interpreta un Berlinguer pubblico e privato. Un ritratto a 360 gradi dell’uomo politico che cercò di traghettare al governo il Partito Comunista.

È già disponibile da oltre una settimana (dal 1° maggio) su Prime Video Un altro piccolo favore, il sequel di Un piccolo favore con le due amiche-nemiche Stephanie e Emily pronte nuovamente a incontrarsi (e a scontrarsi) nell’incantevole scenario dell’isola di Capri, dove la bionda Emily si appresta a convolare a nozze con un ricco uomo d’affari italiano.