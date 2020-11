Blogo vi propone 10 film per ragazzi tra cui scegliere, tutti disponibili in streaming, per celebrare un Halloween in famiglia.

Come è nostra consuetudine abbiamo voluto spaziare tra i generi includendo nella lista titoli fantasy, commedie e film d’animazione, ma tutti rigorosamente ibridati con il genere horror naturalmente virato rigorosamente in formato famiglia.

Le streghe (2020)

Un ragazzo e sua nonna hanno un inatteso incontro con una congrega di streghe e la loro malvagia e spietata leader.

Il film è basato sul romanzo “Le streghe” del 1983 di Roald Dahl ed è il secondo adattamento cinematografico del romanzo dopo il film Chi ha paura delle streghe? del 1990 diretto da Nicolas Roeg. La nuova versione è diretta da Robert Zemeckis e scritta da Zemeckis, Kenya Barris e Guillermo del Toro. Il film è interpretato da Anne Hathaway, Octavia Spencer e Stanley Tucci, ed è narrato da Chris Rock.

Disponibile su AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, TIMVISION, RAKUTEN TV, PLAYSTATION STORE

Piccoli Brividi 2 – I fantasmi di Halloween (2018)

Due giovani amici trovano un manoscritto magico e inedito di “piccoli Brividi” intitolato “Haunted Halloween” che riporta in vita il malvagio pupazzo di un ventriloquo e causa una “mostruosa” ondata di distruzione durante la notte di Halloween.

Il film è il sequel del lungometraggio cinematografico Piccoli Brividi del 2015, con Jack Black nei panni dello scrittore R.L. Stine che in questo sequel torna in un cameo. Questo sequel fa il suo dovere nonostante l’assenza per la maggior parte del film di Jack Black con l’ambientazione di Halloween che regala una marcia in più all’intera operazione. Il film nonostante non abbia fatto faville al box-office e non abbia convinto la critica, secondo noi merita di essere ripescato per una visione domestica.

Disponibile su NETFLIX, AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, TIMVISION, RAKUTEN TV, PLAYSTATION STORE

Hocus Pocus (1993)

Un giovane si trasferisce a Salem, dove lotta per adattarsi prima di risvegliare inavvertitamente un trio di streghe diaboliche giustiziate nel XVII secolo.

Gioiellino Disney anni novanta che cattura alla perfezione l’atmosfera di Halloween con un trio di protagoniste irresistibili su cui svetta una scatenata Bette Midler. All’epoca della sua uscita il film non è stato un successo d’incassi ne di critica, ma con il trascorrere del tempo Hocus Pocus è stato riscoperto dal pubblico, determinando un picco annuale nelle vendite in home video del film ogni stagione di Halloween. E’ stato recentemente annunciato un Hocus Pocus 2 in sviluppo da Disney + con le tre streghe dell’originale di nuovo a bordo, quindi quale migliore occasione della “Notte delle streghe” per rispolverare questo classico per ragazzi.

Disponibile su AMAZON PRIME VIDEO, DISNEY+, CHILI, RAKUTEN TV, TIMVISION, PLAYSTATION STORE

Dark Shadows (2012)

Un vampiro imprigionato, Barnabas Collins, viene liberato e ritorna alla sua casa ancestrale, dove i suoi discendenti disfunzionali hanno bisogno della sua protezione.

Tim Burton rivisita Dark Shadows, l’iconica soap opera televisiva gotica con Johnny Depp nei panni del vampiro Barnabas Collins e un cast stellare che include Michelle Pfeiffer, Helena Bonham Carter, Eva Green, Jackie Earle Haley, Jonny Lee Miller, Chloë Grace Moretz e Bella Heathcote. Il film ha segnato il ruolo finale dell’attore della serie originale Jonathan Frid, morto poco prima del’uscita del film nonché la duecentesima apparizione cinematografica dell’attore Christopher Lee e la sua quinta e ultima apparizione in un film di Burton. “Dark Shadows” si rivela un gradevolissimo divertissement che gioca e ironizza con l’inflazionatissimo filone vampiresco con un azzeccato gusto retro’ e un giocoso sperimentare tra compiaciuti sberleffi alla saga di Twilight, omaggi all’iconico conte Orlok, non solo quello di Max Schreck ma anche quello strepitoso di Willem Dafoe ne L’ombra del vampiro e una serie infinita di citazioni che vanno da La Famiglia Addams al grottesco La morte ti fa bella di Robert Zemeckis, arrivando all’autocitazione con La sposa cadavere.

Disponibile su AMAZON PRIME VIDEO, INFINITY, TIMVISION, RAKUTEN TV, CHILI, PLAYSTATION STORE

Casper (1995)

Un terapista dell’aldilà e sua figlia incontrano un giovane fantasma amichevole quando si trasferiscono in una villa fatiscente per liberare i locali da alcuni spiriti molesti.

Casper il fantasmino creato da Seymour Reit e Joe Oriolo, protagonista dei fumetti di Harvey Comics e dei cartoni animati di Famous Studios, debutta sul grande schermo in un ibrido live-action e animazione interpretato da Christina Ricci e Bill Pullman. Il film, primo lungometraggio ad avere un personaggio completamente in CGI nel ruolo principale, risulta più dark rispetto ai cartoni animati e l’umorismo è meno infantile rendendo l’operazione in grado di attirare non solo bambini, ma un pubblico più trasversale . Il film è andato molto bene al botteghino incassando 288 milioni di dollari da un budget di 55 milioni e generando quattro sequel direct-to-video, uno spin-off televisivo animato, Le fantasmagoriche nuove avventure di Casper e due lungometraggi completamente animati Casper – Il film e Casper – Scuola di paura.

Disponibile su AMAZON PRIME VIDEO, NOWTV, SKY,TIMVISION, RAKUTEN TV, CHILI

La casa dei fantasmi (2003)

Un agente immobiliare, sua moglie e i suoi figli vengono convocati in una villa, che presto scoprono infestata dai fantasmi e, mentre tentano di scappare, il padre impara un’importante lezione sulla famiglia che ha trascurato.

Il film è è una commedia horror sovrannaturale basata sull’attrazione “Haunted Mansion” dei parchi a tema Disney. Diretto da Rob Minkoff e interpretato da Eddie Murphy, il film ha incassato bene, ma non ha raggiunto i livelli di operazioni similari come Pirati dei Caraibi ed è stato inoltre stroncato dalla critica. Halloween sembra l’occasione giusta per rispolverare questo titolo dall’ambientazione davvero suggestiva e un’orda di zombie creati dal make-up artist Rick Baker (Un lupo mannaro americano a Londra). E’ stato recentemente annunciato un reboot del film che sarà scritto dalla Katie Dippold di Corpi da reato e Ghostbusters.

Disponibile su DISNEY+, AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, TIMVISION

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Ichabod Crane viene inviato a Sleepy Hollow per indagare sulle decapitazioni di tre persone, con il colpevole della leggendaria apparizione, il Cavaliere Senza Testa.

Tim Burton adatta per il grande schermo il racconto breve del 1820 “La leggenda di Sleepy Hollow” di Washington Irving con Johnny Depp e Christina Ricci protagonisti affiancati da Miranda Richardson, Michael Gambon, Casper Van Dien e Jeffrey Jones in ruoli di supporto. Il film in origine era stato concepito come uno slasher low-budget diretto da Kevin Yagher noto per il make-up di Freddy Krueger e per aver creato il design del Guardiano della Cripta. Yagher passerà la mano per la regia, ma resterà a bordo come truccatore. Il film è un gioiellino carico d’atmosfera e suggestioni gotiche che come una zucca luminosa dovrebbe essere rispolverato e acceso almeno una volta all’anno in occasione di Halloween. Il film ha incassato oltre 200 milioni di dollari di dollari in tutto il mondo e vinto un Oscar per la migliore scenografia.

Disponibile su AMAZON PRIME VIDEO, CHILI, TIMVISION, PLAYSTATION STORE

ParaNorman (2012)

Un ragazzo incompreso affronta fantasmi, zombie e adulti per salvare la sua città da una maledizione secolare.

ParaNorman è una produzione targata Laika che confeziona un entusiasmante ibrido che oltre ad uno spassoso look perfetto per Halloween, miscela con maestria la stop-motion resa popolare da Tim Burton e una CG di altissimo profilo per un gioiellino che non solo dispone di uno script comedy particolarmente brillante, ma non disdegna contenuti di spessore ponendo con vigore l’accento sull’accettazione del diverso e sulle peculiarità, anche quelle considerate eccentriche, che fanno di ogni persona un individuo unico. Il film ha incassato 107 milioni in tutto il mondo da un budget di 60 milioni ed è stato candidato all’Oscar come miglior film d’animazione, ma quell’anno c’erano concorrenti di altissimo profilo come Ralph Spaccatutto, Pirati! Briganti da strapazzo e il Frankenweenie di Tim Burton, ma la statuetta andò a Ribelle – The Brave della Disney.

Disponibile su ITUNES e MICROSOFT

Giovani streghe (1996)

Una nuova arrivata in una scuola superiore cattolica si imbatte in un trio di ragazze adolescenti emarginate che praticano la stregoneria, e tutte presto evocano vari incantesimi e maledizioni contro coloro che le tengono ai margini.

Intrigante digressione horror-sovrannaturale su inquietudini e problemi adolescenziali riletta attraverso la stregoneria che diventa fulcro e punto di sfogo di quattro ragazze emarginate, interpretate dalla Robin Tunney di The Mentalist, Fairuza Balk, la Neve Campbell di Scream e Rachel True. La produzione ha arruolato una vera Wiccan di nome Pat Devin per fungere da consulente sul set per il film, è lei che ha scritto gli incantesimi usati assicurandosi che il trattamento dell’argomento Wicca fosse il più accurato e rispettoso possibile. Il film è stato un successo a sorpresa alla sua uscita con un incasso di 55 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di 15 milioni. E’ stato recentemente pubblicato il trailer di un remake del film targato Blumhouse dal titolo Il rito delle streghe che non ci ha particolarmente entusiasmato, speriamo di essere smentiti.

Disponibile su CHILI, RAKUTEN TV, PLAYSTATION STORE

Hubie Halloween (2020)

Hubie non è l’abitante più popolare di Salem, Massachusetts. Ma quando ad Halloween il terrore invade la città, questo fifone dal cuore d’oro è determinato a proteggerla.

Hubie Halloween con Adam Sandler è la commedia perfetta per celebrare la “Notte delle streghe” poiché sprizza Halloween da tutti i pori e gioca con alcuni cliché tipici delle commedie formato famiglia anche se ogni tanto il politicamente scorretto fa capolino, per questo Netflix gli ha assegnato un “VM14”, nonostante volgarità e turpiloquio restino molto ai margini, diventando quasi un innocuo refrain che suona in sottofondo. Il film è dedicato al defunto attore Cameron Boyce, la star di Disney Channel era originariamente destinato a recitare nel film prima della sua morte nel sonno a soli 20 anni il 6 luglio 2019, a causa di un attacco epilettico.

Disponibile su NETFLIX