Hocus Pocus 2: tornano le sorelle Sanderson, lo conferma Bette Midler

L’atteso Hocus Pocus 2 in sviluppo presso Disney+ vedrà il ritorno delle sorelle Sanderson. Il sito Digital Spy ha riportato una recente dichiarazione rilasciata alla trasmissione “Good Day New York” di Fox 5 da Bette Midler, che nel film originale ha interpretato Winnie Sanderson. L’attrice ha ufficializzato il suo ritorno e quello di Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson) e Kathy Najimy (Mary Sanderson) nel sequel di Hocus Pocus.

Midler ha confermato che “Hocus Pocus 2” è nelle prime fasi di sviluppo con le tre streghe originali, con l’ultimo aggiornamento che vedeva le tre attrici in trattative con Disney+.

Midler ha dato la notizia parlando di una imminente reunion del cast originale per un evento di beneficenza virtuale (“In Search of the Sanderson Sisters”), che andrà in onda il 30 ottobre e che vedrà le tre attrici partecipare nei loro costumi da streghe del film originale.

Loro vogliono fare un film. Ci hanno chiesto se eravamo interessate e, naturalmente, abbiamo detto tutte di sì. Voglio dire, io sono pronta. Sono assolutamente pronta.

“Hocus Pocus 2” non vedrà il ritorno in cabina di regia di Kenny Ortega, che in una recente intervista con Digital Spy ha detto di non essere stato coinvolto nel sequel.

Sembra che ci sia un sequel in fase di sviluppo, e sembra che sarà realizzato con un altro regista. Auguro a tutti tutta la fortuna del mondo. Comunque andranno avanti, spero che sia divertente e di successo per loro come lo è stato per noi.

Alla regia del sequel è stato designato Adam Shankman (Hairspray – Grasso è bello, What Men Want) che dirigerà da una sceneggiatura di Jen D’Angelo (Workaholics). L’originale uscito nel 1993 non fece faville come incassi e nonostante nel corso degli anni il film abbia acquistato un corposo stuolo di fan, Disney sembrava restia ad investire in una seconda uscita cinematografica, ma il lancio del canale streaming Disney+ ha cambiato le carte in tavola.

Non ci sono dettagli sulla trama di Hocus Pocus 2, ma esiste già un sequel formato romanzo pubblicato a luglio 2018 dal titolo “Hocus Pocus e All-New Sequel”, che contiene un romanzo basato sul film e una storia sequel. Il sequel si concentra sulla figlia di Max e Allison, Poppy, che è cresciuta ascoltando la storia di famiglia del primo film e dei genitori che evitano Halloween il più possibile. Poppy è scettica sulla storia e finisce nella casa delle Sanderson ad Halloween, venticinque anni dopo il film, nel tentativo di provare che non c’è nulla di vero nella storia della sua famiglia.

Fonte: Fox 5 New York