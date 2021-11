Hocus Pocus 2: trailer, trama e tutte le anticipazioni sul sequel di Disney +

Il 2022 segnerà il ritorno delle malvagie e spassose Sorelle Sanderson nel sequel Hocus Pocus 2 che sarà presentato in anteprima e in esclusiva su Disney+. Il film segna il ritorno di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nei panni delle streghe Sanderson direttE dalla regista Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me) da una sceneggiatura di Jen D’Angelo (Young Rock, Workaholics).

Trama e cast

La trama ufficiale: Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela dalla Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo giustiziate per aver praticato la stregoneria, e stanno ancora cercando vendetta. Ora tocca a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle streghe fameliche di scatenare un nuovo tipo di scompiglio su Salem prima della mezzanotte di Halloween.

Hocus Pocus 2 vede il ritorno di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nei panni rispettivamente di Winifred, Mary e Sarah Sanderson e Doug Jones come Billy Butcherson. Il cast include anche Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Crown Lake) e Belissa Escobedo (American Horror Stories) che reciteranno rispettivamente nei panni di Becca, Cassie e Izzy, le tre liceali responsabili del ritorno delle tre streghe. Il cast di supporto include anche i comici Sam Richardson di Veep e Hannah Waddingham di Ted Lasso in ruoli sconosciuti. Tony Hale di Arrested Development interpreta invece Jefry Traske, il sindaco di Salem. Il cast è completato da Froy Gutierrez, Taylor Henderson, Juju Journey Brener, Jay Silva e Nina Kitchen.

Hocus Pocus 2 – trailer e video

Primo teaser trailer pubblicato il 31 ottobre 2021

L’Hocus Pocus originale

l’Hocus Pocus originale uscito nel 1993 e nel frattempo diventato un classico di Halloween vedeva Bette Midler nei panni di una strega di nome Winifred Sanderson, insieme alle sue sorelle Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy), che dopo essere state giustiziate nel 1693 tornano in una moderna Salem, nel Massachusetts, a ridosso di Halloween grazie ad un adolescente ignaro (Omri Katz) che le riporta involontariamente in vita. Al momento della sua uscita, “Hocus Pocus” è stato un flop d’incassi e ha diviso la critica, per fortuna gli anni hanno reso giustizia ad un piccolo gioiello dell’intrattenimento per famiglie.

Il produttore David Kirschner ha raccontato in un’intervista come gli è venuta l’idea per il film: una sera lui e la sua giovane figlia erano seduti fuori e il gatto nero del suo vicino si è allontanato. Kirschner ha inventato la storia di come il gatto in realtà fosse un ragazzo, trasformato in felino trecento anni prima da tre streghe.

“Hocus Pocus” è nato come sceneggiatura di Mick Garris, che è stata acquistata dalla Walt Disney Pictures nel 1984. Il titolo provvisorio del film era Disney’s Halloween House ed era molto più cupo e spaventoso e i suoi protagonisti erano tutti dodicenni. Garris e Kirschner lo hanno presentato alla Amblin Entertainment di Steven Spielberg, il regista all’epoca vedeva Disney come un concorrente della sua Amblin nel mercato dei film per famiglie e per questo si rifiutò di co-produrre un film con il suo “rivale”.

Sono state apportate varie riscritture alla sceneggiatura per rendere il film più comico e hanno trasformato due dei suoi giovani protagonisti in adolescenti; tuttavia la produzione è stata bloccata più volte fino al 1992, quando Bette Midler ha espresso interesse per la sceneggiatura e il progetto ha avuto uno slancio in avanti. A Leonardo DiCaprio era stato originariamente offerto il ruolo principale di Max, ma l’attore rifiutò per poter recitare in Buon compleanno Mr. Grape. Le riprese principali sono iniziate il 12 ottobre 1992 e si sono concluse il 10 febbraio 1993.

Curiosità

“Hocus Pocus 2” riporterà Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy a riprendere i loro ruoli come le tre sorelle Sanderson, ma ad aprile 2021 non ci sono state segnalazioni se qualcuna delle altre star originali del primo film saranno a bordo. L’attore di Billy Butcherson, Doug Jones, in precedenza aveva espresso il suo interesse a tornare, così come Thora Birch, che interpretava Dani Dennison. Ad Halloween 2021 Doug Jones si è ufficialmente unito al cast nei punni di Billy Butcherson.

Il cast di Hocus Pocus è tornato insieme per una riunione virtuale speciale nell’ottobre 2020, ospitata da Bette Midler, a beneficio del New York Restoration Project, un’organizzazione senza scopo di lucro che ha piantato alberi, rinnovato giardini, parchi restaurati e trasformato spazi aperti per le comunità nei cinque distretti di New York. L’evento unico è stato reso disponibile solo ai fan che hanno acquistato i biglietti. Le sorelle Sanderson originali, Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, erano tutte presenti all’evento virtuale della durata di un’ora, così come Thora Birch, che interpretava Dani nel film, e il suo fratello maggiore sullo schermo, Omri Katz, che ha interpretato Max. All’evento hanno partecipato anche Bella Hadid, Meryl Streep, John Stamos, Mariah Carey, Jamie Lee Curtis, George Lopez, Martin Short, Sarah Silverman, Tiffany Haddish, Adam Lambert, Jennifer Hudson, Todrick Hall, Doug Jones Elvira, John Stamos, Glenn Close e Billy Crystal.

Nell’aprile 2021 è stato riferito che “Hocus Pocus 2” stava andando avanti con un nuovo regista al timone. In precedenza, era stato riferito che Adam Shankman era a bordo per dirigere l’atteso sequel per Disney+, utilizzando una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo (Workaholics). Un nuovo rapporto di The DisInsider ha rivelato che Shankman era stato sostituito dalla coreografa e regista Anne Fletcher e che la Disney lo ha voluto invece al timone del sequel Come d’incanto 2 aka Disenchanted. I crediti di Fletcher includono i classici romance 27 volte in bianco e Ricatto d’amore, la commedia d’azione Fuga in tacchi a spillo e il delizioso Voglio una vita a forma di me di Netflix con protagoniste Danielle Macdonald e Jennifer Aniston.

“Sono oltremodo entusiasta di essere coinvolta nel sequel di un film tanto amato quanto ‘Hocus Pocus'”, ha dichiarato la regista Anne Fletcher. “I fan di tutto il mondo hanno abbracciato questi personaggi e hanno reso questo film una tradizione di Halloween la cui popolarità continua a crescere. Ma quanto sono fortunata a tornare alla Disney con queste tre donne straordinariamente talentuose nei ruoli iconici che hanno creato, così come le nostre favolose nuove aggiunte al cast?”.

Il film originale è stato effettivamente girato tra Salem e Marblehead, nel Massachusetts, mentre Hocus Pocus 2 si sta invece filmando nel Rhode Island. La produzione è attualmente in corso a Providence e nelle aree circostanti, con riprese previste fino a dicembre. Il Rhode Island potrebbe non aver partecipato all’isteria generatasi intorno alla stregoneria, ma ha la sua giusta quota di eventi storici che hanno lasciato il segno nella storia sovrannaturale di questo piccolo stato. Una storia di presunto vampirismo accaduta proprio in Rhode Island, che avrebbe coinvolto la prima vampira americana, pare abbia ispirato il Dracula di Bram Stoker e il racconto La casa stregata di H.P Lovecraft. Tornando alla stregoneria, Dolly Ellen Cole che praticava come guaritrice nella cittadina di Foster all’inizio del XIX secolo venne sospettata di stregoneria, con i cittadini che decisero di dare fuoco alla sua casa nel cuore della notte e, sebbene Dolly non fosse in casa, sua figlia era all’interno e morì bruciata. Dolly in seguito avrebbe cercato vendetta e pare che il suo fantasma infesti ancora la città.

Le musiche originali del film sono di John Debney che ha musicato l’Hocus Pocus originale e diversi film per famiglie (Elf, Spy Kids, Jimmy Neutron, Principe azzurro cercasi, Inspector Gadget).

Immagini e video dai social media