Hocus Pocus 2: logo ufficiale e data di uscita del sequel Disney Plus

Il ritorno delle sorelle Sanderson è stato ufficializzato da Bette Midler via Twitter. L’attrice ha pubblicato il logo ufficiale di Hocus Pocus 2 annunciando che il sequel uscirà nell’autunno 2022 come esclusiva in streaming su Disney +.

l’Hocus Pocus originale uscito nel 1993 e nel frattempo diventato un classico di Halloween vedeva Bette Midler nei panni di una strega di nome Winifred Sanderson, insieme alle sue sorelle Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy), che dopo essere state giustiziate nel 1693 tornano in una moderna Salem, nel Massachusetts, a ridosso di Halloween grazie ad un adolescente ignaro (Omri Katz) che le riporta involontariamente in vita. Al momento della sua uscita, “Hocus Pocus” è stato un flop d’incassi e ha diviso la critica, per fortuna gli anni hanno reso giustizia ad un piccolo gioiello dell’intrattenimento per famiglie.

Sorelleee! Sono passati 300 anni…Ma siamo TORNATE! 🧹# HocusPocus2 arriva nell’autunno del 2022 su @DisneyPlus.

Lo scorso aprile Disney ha annunciato che il regista Adam Shankman non avrebbe diretto il sequel a causa di conflitti di programmazione con la regia di Come d’incanto 2. Shankman è rimasto però a bordo del progetto come produttore esecutivo con la regia che è passata nelle mani di Anne Fletcher, regista i cui crediti includono classici romance come 27 volte in bianco e Ricatto d’amore, la commedia d’azione Fuga in tacchi a spillo e il delizioso Voglio una vita a forma di me di Netflix con protagoniste Danielle Macdonald e Jennifer Aniston.

“Per quanto ho il cuore spezzato perché non potrò dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sarà sicuramente un evento importante per Disney + a causa di conflitti di programmazione, non potrei essere più soddisfatto di consegnare le redini ad Anne, che ha portato così tante risate e gioia nella vita delle persone con il suo lavoro precedente. Sono ancora grato e orgoglioso di aiutare a guidare questo ingegnoso progetto come produttore esecutivo insieme al produttore Lynn Harris, che ho amato e ammirato come collega e amica da quando mi ha aiutato con il lavoro delle coreografie di ‘Boogie Nights'”.

“Ora più che mai, le persone hanno bisogno di ridere. Dovremmo ridere ogni giorno, e c’è così tanto divertimento da avere con queste tre donne incredibili che interpretano i personaggi deliziosi di un film così amato”, ha detto Fletcher. “Sono così grata di essere in grado di svolgere un ruolo nel riportare in vita queste streghe, e lavorare di nuovo con i miei amici alla Disney lo rende ancora più speciale. Questo è un film per tutti, dai fan che sono cresciuti con il primo film alla prossima generazione di spettatori e non vedo l’ora di iniziare”.

