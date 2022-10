Hocus Pocus 2: il cottage delle sorelle Sanderson nel bosco di Salem prenotabile su Airbnb

In occasione dell’uscita di Hocus Pocus 2 e dell’attesissimo ritorno delle famigerate sorelle Sanderson, i viaggiatori di Airbnb avranno l’opportunità unica di trascorrere una notte nel loro famoso e terrificante cottage nel bosco di Salem.

Film originale Disney+, la commedia live-action “Hocus Pocus 2” è il sequel del classico di Halloween che vede il ritorno delle sorelle Sanderson per altre divertentissime follie. Hocus Pocus 2 è interpretato da Bette Midler (“Il club delle prime mogli”, “Spiagge”), Sarah Jessica Parker (“Sex and the City”, “Divorce”) e Kathy Najimy (“Sister Act”, “Younger”) ed è diretto da Anne Fletcher (“Voglio una vita a forma di me”, “Ricatto d’amore”). Sono passati 29 anni da quando la candela dalla fiamma nera è stata accesa per la prima volta e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studenti liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

“Hocus Pocus 2” è interpretato anche da Sam Richardson (“La guerra di domani”), Doug Jones (“La forma dell’acqua”), Hannah Waddingham (“Ted Lasso”), Whitney Peak (“Gossip Girl”), Belissa Escobedo (“American Horror Story”), Lilia Buckingham (“Dirt”), Froyan Gutierrez (“Teen Wolf”) e Tony Hale (“Veep”). Il film è prodotto da Lynn Harris (“Una famiglia Vincente – King Richard”, “Paradise Beach – Dentro l’incubo”), mentre Ralph Winter (“Hocus Pocus”, “X-Men”), David Kirschner (“Hocus Pocus”, “Chucky”) e Adam Shankman (“Disenchanted – Come d’incanto 2”, “Hairspray”) sono i produttori esecutivi.

In occasione dell’uscita streaming di “Hocus Pocus 2”, disponibile in esclusiva su Disney Plus dal 30 settembre, due viaggiatori della piattaforma potranno trascorrere una notte all’interno del cottage delle sorelle Sanderson, protagoniste del film. Saranno proprio loro, le sorelle Sanderson, le host d’eccezione dell’iconico cottage immerso nei remoti boschi di Salem, nel Massachusetts, e ricreato come se il tempo si fosse fermato a 300 anni fa, prenotabile su Airbnb per un soggiorno esclusivo la notte del 20 ottobre per €31*.

*Escluse tasse e commissioni. Questo soggiorno di una notte non è soggetto a concorso. Il cottage è di proprietà e gestione privata e gli ospiti sono responsabili dei propri spostamenti da e per Salem. Si richiede di rispettare le regole e delle linee guida COVID-19 in vigore. Airbnb sta monitorando attentamente i tassi di contagio COVID-19 a Salem e le politiche governative; in caso fosse necessario cancellare il soggiorno, Airbnb offrirà agli ospiti che hanno prenotato un rimborso della quota di prenotazione (€31) e un credito di viaggio Airbnb di $1.000.

Durante la loro permanenza, gli ospiti avranno l’occasione di:

Cimentarsi con gli incantesimi scritti nell’antico libro che ha ispirato le malefatte delle tre streghe (magari senza trasformare qualcuno in un gatto!);

Andare alla scoperta dell’oscura storia di Salem visitando alcune tra le proprietà più infestate della città;

Guardare una proiezione speciale di “Hocus Pocus 2”, in streaming su Disney+ a partire dal 30 settembre.

Le prenotazioni per il soggiorno saranno aperte da mercoledì 12 ottobre alle ore 20:00 su airbnb.com/hocuspocus2.

Per sostenere le nuove generazioni della città storica, Airbnb farà una donazione una tantum al Boys & Girls Club of Greater Salem, che mira a garantire che il successo sia alla portata di tutti i giovani che si rivolgono all’associazione.

Hocus Pocus 2: foto del cottage delle sorelle Sanderson prenotabile su Airbnb Guarda le altre 16 fotografie →

Foto: Credit Helynn Ospina