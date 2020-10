Il rito delle streghe: trailer italiano del remake di Giovani Streghe (Al cinema dal 29 ottobre)

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer ufficiale italiano del sequel / remake horror Il rito delle streghe (The Craft: Legacy), un rifacimento del classico Giovani Streghe del 1996. La storia è più o meno la stessa: Quattro aspiranti giovani streghe riescono ad ottenere più di quanto desiderano grazie a poteri occulti con i quali, però, dovranno fare i conti.

Scritto e diretto dall’attrice e cantante Zoe Lister-Jones, al suo secondo lungometraggio da regista dopo la commedia musicale Band Aid. Il nuovo film è interpretato da Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine, con Michelle Monaghan e David Duchovny.

Accolto tiepidamente dalla critica e divenuto col tempo un titolo di culto, l’originale “Giovani streghe” uscito nel 1996 ha visto alla regia Andrew Fleming e come protagoniste Robin Tunney (The Mentalist), Fairuza Balk (American History X), Rachel True (Sharknado 2) e Neve Campbell (Scream).

Blumhouse di Jason Blum insieme a Red Wagon Ent. Ha prodotto il film per la Columbia Pictures. Basato sul film originale scritto da Peter Filardi e Andrew Fleming, “il rito delle streghe” debutterà nelle sale italiane il 29 ottobre giusto in tempo per Halloween-