Stasera in tv: 1989 – La Svolta su Rai 3

Cast e personaggi

Petra Schmidt-Schaller: Saskia Starke

Robert Hunger-Bühler: Markus Wolf

Ulrich Thomsen: Jeremy Redman

Harald Schrott: Richard

Michael Baral: Dan Miller

Lilly Barshy: Hannah

Oskar Belton: Jan

Alexander Beyer: Kai-Uwe Henning

Mike Davies: Antony Graver

Milena Dreißig: Heide Henning

Artjom Gilz: Colin Sanders

Carsten Hayes: Andrew Weiner

André Hennicke: Erich Leschke

Marc Hosemann: Hummel

Michael Ihnow: Hans

Victoria Mayers-Gray: Helen

Nina Rausch: Betsy Jordan

Anna Katharina Schimrigk: Helen

La trama

l’agente doppiogiochista Saskia Starke (Petra Schmidt-Schaller) si trova nei guai quando la fine del governo SED (Partito di Unità Socialista di Germania) nella RDT (Repubblica Democratica Tedesca) viene annunciata nel tardo autunno del 1989 con la caduta del Muro di Berlino. Saskia lavora principalmente per gli americani a Berlino Ovest, ma ufficiosamente per la CIA, è sposata con un americano con cui ha due figli – e allo stesso tempo spia i servizi segreti della Stasi come agente presso il quartier generale. Quando la popolazione della RDT fa irruzione nel suo quartier generale, lei cerca di far sparire i suoi file in modo che nessuno scopra il suo lavoro per la Stasi. L’unica possibilità è ottenere l’accesso ai documenti che stanno cercando dai dipendenti presenti nell’archivio. Markus Wolf (Robert Hunger-Bühler) le dice che la sua organizzazione non può più proteggerla. Solo il KGB potrebbe farlo, ma Saskia vuole continuare nel suo tentativo di ottenere i suo file. Nel frattempo Jeremy Redman (Ulrich Thomsen), il superiore di Saskia alla CIA, sta cercando una talpa nella sua organizzazione. Sulla base di alcune prove, sospetta che la talpa sia Saskia. Per avere prove certe, Redman vuole che il marito di Saskia, Richard (Harald Schrott), confermi questo sospetto, ma l’uomo è confuso e così decide di scoprire da solo se sua moglie ha dei segreti con lui.

Curiosità

1989 – La Svolta è diretto dal regista tedesco Sven Bohse i cui crediti includono la serie tv Binny e il fantasma e Una strada verso il domani e i film tv L’organizzatore di cuori e 16 anni… ancora!.

La sceneggiatura del film è scritta da Michael Dreher (Babyboy) e Silke Steiner (Doctor’s Diary – Gli uomini sono la migliore medicina) da una storia originale di Dreher.

La trama immaginaria del film era originariamente orientata verso una miniserie tv simile a Weissensee o Una strada verso il domani – Ku’damm 56, ma è stata poi ridotta ad un film di due ore.

L’attrice tedesca Petra Schmidt-Schaller (Saskia Starke) ha recitato anche in nel thriller Unknown – Senza identità con Liam Neeson, nella commedia Almanya – La mia famiglia va in Germania e nel dramma L’ultimo viaggio.

L’attore danese Ulrich Thomsen (Jeremy Redman) ha recitato anche in Festen – Festa in famiglia, Il mistero dell’acqua, Le crociate – Kingdom of Heaven, Non desiderare la donna d’altri e L’ultimo dei templari.

Le musiche originali di 1989 – La Svolta sono del compositore Fabian Römer (Anna Winter: Caccia al killer, Clara e il segreto degli orsi, Un padre di troppo, L’amore è servito).

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]