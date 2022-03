5 idee regalo per far felici tutti i fan di Harry Potter

Siete dei fan di Harry Potter e siete a caccia di gadget per la vostra collezione da Potterhead o volete fare un regalo a tema ad un vostro amico per dargli un assaggio della vita ad Hogwarts? Sappiamo che non è facilissimo destreggiarsi nella miriade di gadget di Harry Potter, tra action figures, bacchette magiche, edizioni speciali dei libri e gli immancabili dolciumi visti nel villaggio di Hogsmeade.

Abbiamo selezionato per voi cinque tra i gadget imperdibili dell’universo di Harry Potter.

Funko Pop di Harry Potter

Bellissimi e curati in ogni dettaglio, i Funko Pop di Harry Potter vi conquisteranno dopo il primo acquisto. Ce ne sono davvero per ogni gusto e tema, dai personaggi più importanti come Harry Potter in più varianti, Hermione Granger e Ron Weasley, ma anche personaggi secondari che hanno subito conquistato il cuore del pubblico, dal professor Severus Piton a Albus Silente, passando per i cattivi come Bellatrix Lestrange e Voldemort.

Ve ne proponiamo qualcuno tra gli imperdibili, ma vi invitiamo ad approfondire perché esistono davvero centinaia di versioni diverse che potranno conquistarvi.

Le caramelle Jelly Slugs

Se amate i dolci e volete un assaggio del mondo di Harry Potter non potete non assaggiare le Jelly Slugs al gusto di pera, banana, anguria, anguria, ciliegia e mandarino. Confezione ufficiale di Harry Potter e prezzo davvero contenuto!

Il Set Pensatoio di Albus Silente

I fan di Harry Potter ricorderanno sicuramente il Pensatoio che si trova nello studio di Albus Silente, una sorta di lavabo in cui inserire i propri ricordi così da permettere ad altre persone di osservarli da un diverso punto di vista.

Questo set fa qualcosa di simile: nel cofanetto ci sono un quaderno su cui scrivere i propri ricordi con la penna a forma di bacchetta di sambuco e due fiale raccoglie pensieri in cui inserire i propri pensieri scritti su fogli di carta.

Il set da Quidditch

Un giocatore di Quidditch che si rispetti deve avere il proprio personale set da Quidditch con i due bolidi, la pluffa e l’immancabile boccino d’oro la cui cattura determinerà la fine del match.

Il box è dotato di un’apertura con chiave e il boccino d’oro è l’unico componente non rimovibile.

Il Baule Magico di Hogwarts



Facciamo un salto nel mondo di LEGO Harry Potter per un il baule magico di Harry Potter, un set che contiene minifigure e oggetti personalizzabili tutti da costruire, ispirati ai film della saga di Harry Potter.