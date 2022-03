Tutti i set LEGO a tema Harry Potter: la guida definitiva

Quando due universi tra i più popolari al Mondo come quello LEGO e quello di Harry Potter si incontrano il risultato è strabiliante. LEGO nel corso degli anni ci ha abituato a dei set meravigliosi da costruire e mettere in bella mostra in casa e da quando il magico mondo di Harry Potter è esploso in popolarità dopo la saga letteraria di J. K. Rowling e l’ottima trasposizione cinematografica in otto film, LEGO non si lasciato sfuggire la possibilità di permettere a milioni di costruttori in tutto il Mondo di portarsi a casa, e assemblare mattoncino dopo mattoncino, i luoghi e i personaggi più iconici di Harry Potter.

I fan di LEGO e Harry Potter hanno davvero l’imbarazzo della scelta e oggi vogliamo guidarvi tra le tantissime proposte al momento disponibili anche in Italia, partendo dai set più piccoli e arrivando a dei veri e propri capolavori da collezione.

Il castello di Hogwarts: tutti i set LEGO di Harry Potter

Il castello di Hogwarts è uno dei luoghi più magici e affascinanti della saga di Harry Potter e la sua versione LEGO è composta da diversi set che si concentrando in diverse parti del castello. È disponibile, però, anche un set completo dell’intero castello con dettagli incredibili e tantissimi personaggi inclusi.

La Torre dell’orologio di Hogwarts

Include 8 minifigure: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore e Madame Maxime.

Tutti i personaggi sono dotati di bacchette e dei costumi del Ballo del Ceppo.

Questo set di gioco Harry Potter LEGO include la torre dell’orologio di Hogwarts a 3 livelli, la sala dell’ingresso, l’aula della Difesa contro le arti oscure, l’ala dell’ospedale, il Bagno dei Prefetti, l’ufficio di Silente e una sezione con le decorazioni ghiacciate per il Ballo del Ceppo.

Contiene il meccanismo di cambio dell’ora dell’orologio per creare avventure di viaggio con la GiraTempo e una funzione di “danza” per portare il vita il Ballo del Ceppo!

La sala dell’ingresso include una cassa e il calice di fuoco.

L’aula della Difesa Contro le Arti Oscure include un tavolo, una sedia, pozioni, teca di vetro, un libro, una scrivania con calamaio e penna, una lampada costruibile e una lavagna.

L’ala dell’ospedale contiene 2 letti e 2 lampade costruibili.

Il Bagno dei Prefetti contiene una vetrata con sirenetta.

L’ufficio di Silente contiene una sedia e una scrivania con calamaio e penna, il Pensatoio e la spada di Grifondoro.

La scena del Ballo del Ceppo comprende 2 tavoli ghiacciati con 2 bicchieri, scultura ghiacciata costruibile e un albero di Natale.

La Torre dell’orologio di Hogwarts misura 35 cm di altezza, 34 cm di larghezza e 18 cm di profondità.

La Camera dei Segreti di Hogwarts

10 minifigure: Harry Potter, Ginny Weasley, Tom Riddle, Colin Canon, Justin Finch-Fletchley, Luna Lovegood, Gilderoy Allock, Albus Silente, Professoressa Sinistra e Nick-Quasi-Senza-Testa.

Più stanze ricche di caratteristiche e minifigure familiari offrono ai bambini infinite possibilità per ricreare le scene dei film preferiti e inventare nuove storie.

Nick-Quasi-Senza-Testa è una minifigure speciale, che brilla nel buio. Il Basilisco snodabile è dotato di fauci apribili, una sezione della testa con 2 articolazioni girevoli e una coda che comprende 3 parti riconfigurabili.

Include un’esclusiva minifigure di Voldemort d’oro per celebrare i 20 anni di magia con LEGO Harry Potter e 6 tessere a sorpresa delle carte dei maghi da collezionare (16 in totale).

Torre di Astronomia di Hogwarts

Questo set di Hogwarts include molti ambienti resi familiari dai film di Harry Potter, 8 minifigure di personaggi famosi, un giocattolo che raffigura Edvige e numerosi accessori originali, tra cui piante di mandragora, lettere, bacchette magiche e un libro delle pozioni.

Visitare l’Aula di Pozioni e partecipare alla festa, studiare le piante di mandragora nella serra, esplorare il dormitorio dei Corvonero e infine raggiungere la torre più alta per la lezione di astronomia permetterà ai bambini di entrare in un mondo permeato di magia.

La Sala Grande di Hogwarts

Include 10 minifigure: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Susan Hossas, Professoressa McGranitt, Professor Raptor con doppio volto di Lord Voldemort, Hagrid, Albus Silente e Nick-Quasi-Senza-Testa, più le creature costruibili del Basilisco e di Fanny, e i personaggi di Edvige e Crosta.

La Sala Grande è dotata di tavoli, tavola principale con posti a sedere, camino, 2 stendardi reversibili e 4 candele “galleggianti”, cibo (coscia di tacchino, gelato e una piccola torta), scope, una coppa e una teiera.

La torre a 4 livelli è dotata della Grande Scalinata con scalini a chiocciola ai suoi piedi, pozioni, sala del tesoro con forziere e torretta con lo Specchio delle Brame con immagini alternanti e supporto di appollaiamento per Fanny.

Include anche una barca con lanterna appesa.

Gli accessori includono 7 bacchette magiche, 3 bicchieri, un ombrello, una lanterna, una scopa, un cappello di smistamento, calderoni, pozioni, candele, 2 scope magiche, cibo, trofeo, teiera, forziere e un ragno.

Il Castello di Hogwarts

Include 4 minifigure: Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Salazar Serpeverde e Priscilla Corvonero, con un espositore per minifigure costruibile.

Contiene anche 27 micro-personaggi: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Albus Silente, Professor Piton, Professoressa McGranitt, Remus Lupin, Professoressa Dolores Umbridge, Argus Gazza, Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, 3 studenti da ciascuna delle 4 case, 2 pezzi di scacchi e la statua dell’Architetto di Hogwarts e 5 Dissennatori, più l’acromantula Aragog e il Basilisco, e il dragone Ungaro Spinato costruibile.

Contiene un modello in microscala costruibile del Castello di Hogwarts, più la capanna di Hagrid, il Platano Picchiatore e 5 barche.

Il castello di Hogwarts contiene la Sala Grande con vetrate costruibili, gli stendardi delle case, panche, tavoli, torce fiammeggianti e scale mobili; l’aula di Pozioni con scaffali pieni di vasetti; l’aula di Difesa Contro le Arti Oscure con vasetti di pozioni assortiti, un grammofono e un armadio contenente un molliccio; Camera della scacchiera con elementi di scacchiera; Stanza delle Necessità con elementi assortiti, incluso il Calice di Fuoco e l’Armadio svanitore; Camera dei Segreti con il Basilisco e il Diario di Tom Riddle; Tranello del Diavolo nascosto con elementi liana; Sala comune di Grifondoro con camino e posti a sedere; ufficio della Professoressa Dolores Umbridge con scrivania, sedia e mobili rosa; biblioteca con libreria e scrivanie; e l’ufficio del Professor Silente con l’ingresso con la statua del Grifone e l’armadietto delle fiale della memoria.

La capanna di Hagrid contiene il ragno Aragog e zucche costruibili.

Il Platano Picchiatore include la Ford Anglia blu volante nei suoi rami rotanti.

Include anche 5 barche costruibili.

Gli accessori includono la Spada di Grifondoro, la coppa di Tosca Tassorosso, bacchette magiche, pozioni, stendardi, fiamme, un calderone e 2 lenti d’ingrandimento.

Gli accessori dei micro-personaggi comprendono 2 pezzi di scacchi e la statua dell’Architetto di Hogwarts.

Il Platano Picchiatore di Hogwarts

Include 6 minifigure: Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Seamus Finnigan, Argus Gazza e Severus Piton, più la civetta Edvige.

Contiene l’albero Platano Picchiatore costruibile, la Ford Anglia volante e una sezione del castello di Hogwarts.

Il Platano Picchiatore è dotato di rami rotanti e dell’entrata del tunnel della Stamberga Strillante.

La Ford Anglia volante è dotata di 2 sportelli apribili e di bagagliaio apribile con valigie.

La sezione del castello di Hogwarts a 3 livelli è dotata di cancello, passaggio lungo il parapetto, 3 torrette, un dormitorio con 2 letti, l’aula delle pozioni con piano di lavoro e l’ufficio di Severus Piton.

Gli accessori includono pozioni, calderoni, 2 valigie, 5 bacchette magiche, candele, una lanterna, il giornale Gazzetta del profeta e una pagina di incantesimi, scopa, tavoli, sedia, strumenti e 2 calamai con calamo.

La Capanna di Hagrid: il salvataggio di Fierobecco

Include 6 minifigure: Hagrid e Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, il Boia e il Ministro della Magia, più l’ippogrifo Fierobecco con ali e testa snodabili, con catena rimovibile.

Questo set contiene la capanna di Hagrid in legno a 2 sezioni, costruibile, con orto di zucche all’esterno.

La stanza con la scrivania di Hagrid contiene una scrivania con sedia, una candela, un baule, una rana di cioccolata, la Gazzetta del Profeta e un ragno.

La stanza principale della capanna di Hagrid contiene un tavolo con 2 sedie, una poltrona costruibile, caminetto con mattoncino luminoso, uovo in una ciotola, borsa, vetrinetta, l’ombrello rosa di Hagrid, una pala, una teiera, un cucchiaio, una padella, una mannaia, un lazo , una scopa e un secchio.

Include anche zucche, una lanterna, un’ascia, 3 bacchette, il cappello del Ministro della Magia e la catena rimovibile di Fierobecco.

Hogwarts: Errore della pozione polisucco

I giovani maghi e le giovani streghe preparano la potente pozione polisucco insieme a Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger. I personaggi che la bevono si trasformano in Vincent Crabbe e Gregory Goyle con l’aiuto dei bambini che girando le teste delle minifigure rivelano il volto alternativo e aggiungono una capigliatura diversa.

La magia però può fare brutti scherzi, come quando Hermione si trasforma in un gatto! Ma le sorprese non finiscono qui: il kit include un’esclusiva minifigure celebrativa di Harry Potter d’oro; 2 tessere a sorpresa delle carte dei maghi da collezionare e un tunnel segreto sotto il lavandino. Quando questo set viene combinato con La Camera dei Segreti di Hogwarts, il tunnel segreto collega le 2 camere, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco. Questo magico sistema modulare consente ai bambini di continuare ad aggiungere stanze per creare un intero modello del Castello di Hogwarts.

I libri LEGO di Harry Potter: le lezioni a Hogwarts

Ai set più tradizionali LEGO ha affiancato dei libri di mattoncini che includono una serie di lezioni ad Hogwarts, dalla lezione di pozioni a quella di trasfigurazione. Ogni piccolo set contiene le minifigure dei protagonisti e accessori legati a ciascuna lezione specifica.

Lezione di Pozioni a Hogwarts

Include le minifigure di Draco Malfoy, Seamus Finnigan e del Professore Severus Piton, un libro di pozioni, una lavagna, una poltrona, un tavolo, una stanza nascosta e lo sfondo dei sotterranei.

Basterà aprire la copertina e i bambini potranno partecipare alla lezione di pozioni del Professor Severus Piton, esercitarsi con le attrezzature per la preparazione delle pozioni ed esplorare una camera segreta!

Include accessori autentici, tra cui un cucchiaio, un coltello, una tazza, un pentolone e una pozione viola, oltre a uno sfondo che riproduce le inconfondibili segrete dei film di Harry Potter.

Lezione di trasfigurazione a Hogwarts

Include le minifigure di Hermione Granger, Ron Weasley e della Professoressa McGranitt, una lavagna, 2 banchi, 2 sedie, un forziere, un armadietto, un libro degli incantesimi e numerosi accessori originali.

Include numerosi accessoriper aumentare il divertimento, tra cui una tazza di tè, un calice d’argento e una rana per gli esercizi di trasfigurazione, oltre a Crosta, il topo di Ron.

Lezione di Erbologia a Hogwarts

Include le minifigure di Cedric Diggory, Neville Paciock e della Professoressa Sprite, un libro degli incantesimi, un orto di zucche, una zona per annaffiare con secchio e rubinetto dorato e lo sfondo di una serra.

Include accessori autentici, tra cui una paletta d’argento e cesoie da giardinaggio, oltre a uno sfondo che riproduce l’inconfondibile serra dei film di Harry Potter.

Lezione di Incantesimi a Hogwarts

Include le minifigure di Harry Potter, Cho Chang e del Professor Vitious, una lavagna, una libreria, un camino, un libro degli incantesimi e numerosi accessori originali.

Include accessori autentici tratti dai film di Harry Potter che i bambini riconosceranno facilmente, tra cui una piuma e un libro di testo per imparare l’incantesimo di levitazione.

LEGO Harry Potter. Tutti gli altri set

Harry Potter non significa soltanto Hogwarts. Se è vero che gran parte delle avventure dei nostri eroi si svolgono nel Castello di Hogwarts, sono tantissime le location in cui sono ambientate alcune delle scene più iconiche della saga, a cominciare dalla magica Diagon Alley e senza dimenticare la casa di Harry Potter e, ovviamente, i set LEGO non possono mancare!

Visita al villaggio di Hogsmeade

Il villaggio di Hogsmeade ricoperto di neve è un set da gioco ed esposizione ricco di dettagli, include 6 minifigure di Harry Potter, Dean Thomas, la Professoressa McGranitt, Madama Rosmerta, il Signore e la Signora Flume, oltre a una serie di fantastiche caratteristiche, mobili e accessori che ispireranno i bambini a ricreare le scene dei film e sognare avventure inventate da loro. Ci sono le repliche costruibili degli edifici a 2 piani di Mielandia, il negozio di dolci, e il pub I Tre Manici di Scopa, che offrono varie e coinvolgenti opportunità di gioco su entrambi i lati anteriore e posteriore. 3 costruzioni esterne aggiungono ulteriore ispirazione al gioco di fantasia. Il set include anche elementi extra collezionabili: un’esclusiva minifigure celebrativa di Ron Weasley d’oro e 4 tessere a sorpresa delle carte dei maghi.

Privet Drive, 4

I bambini possono ricreare tutti gli incredibili eventi accaduti nella casa della famiglia Dursley in Privet Drive e inventare avventure ispirate a Harry Potter completamente nuove utilizzando tutte le minifigure e le funzioni del set.

Include 6 minifigure, Harry Potter, Ron Weasley, Dudley Dursley, Vernon Dursley, Petunia Dursley e Dobby, la civetta Edvige, un’auto volante con il tettuccio, le portiere e il bagagliaio apribili e un’infinità di accessori realistici.

Nottetempo

Un magico viaggio attente i giovani maghi e le giovani streghe a bordo di Nottetempo! Quando i bambini prendono l’autobus a tre piani viola, sanno che li attende una folle e pazza corsa! Con un pannello laterale incernierato per un facile accesso al suo interno e il tetto rimovibile per rivelare l’ultimo piano, questo magico autobus offre tantissimo potenziale di gioco. Carica il baule di Harry e tieniti forte. Mentre il veicolo corre per le strade, sbandando a ogni angolo e rimbalzando sui dossi, i bambini adoreranno osservare il letto a castello che scivola avanti e indietro e il candelabro che oscilla appeso al soffitto. Include 3 minifigure: Harry Potter, Stanley Tiracorto ed Ernie Urto.