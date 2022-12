65: anteprima trailer e anticipazioni del thriller fantascientifico con Adam Driver

Dal 10 marzo 2023 nei cinema americani con Sony Pictures 65, Sam Raimi in veste di produttore collabora con gli sceneggiatori di A Quiet Place – Un posto tranquillo Scott Beck e Bryan Woods che dirigono in tandem questo thriller d’azione fantascientifico che vede protagonista Adam Driver nei panni di un astronauta bloccato su un misterioso planetoide.

65 – Trama e cast

La trama ufficiale: Un astronauta (Adam Driver) si schianta su un pianeta misterioso e scopre di non essere solo.

Il cast di “65” include anche Ariana Greenblatt nota per i ruoli di Gamora bambina in Avengers: Infinity War e Minnow nell’avventura post-apocalittica Love and Mosters e Chloe Coleman che ha recitato con Dave Bautista in My Spy e con Karen Gillan nel thriller d’azione Gunpowder Milkshake.

65 – Trailer e video

Curiosità sul film