Box Office Italia, 26 milioni per Avengers: Endgame

Di Federico Boni lunedì 6 maggio 2019

Il cinecomic Marvel continua la sua clamorosa corsa al box office.

Box Office Usa, inarrestabile Avengers: Endgame - già superato Titanic, Avatar ad un passo Prosegue la clamorosa corsa al botteghino internazionale di Avengers: Endgame, in 10 giorni appena diventato 2° maggior incasso di sempre. Altri 8.440.996 euro in 7 giorni, 3.925.883 euro dei quali negli ultimi 4, per un totale monster di 26.080.441. Prosegue inarrestabile la strepitosa marcia di Avengers: Endgame al botteghino italiano. 3.471.572 ticket staccati fino ad oggi dal cinecomic Marvel, che punta con forza al muro dei 30 milioni di euro, risultato mai raggiunto dai tempi di Quo Vado di Checco Zalone. Dietro i supereroi Disney, seconda piazza per Stanlio e Ollio. Uscito in 454 copie, il film LuckyRed ha di poco superato il milione di euro, con una media non eccezionale di 1.861 euro e 127.376 spettatori paganti. A quota 4 milioni e mezzo è arrivato Ma cosa ci dice il Cervello, mentre Attacco a Mumbai ha esordito con 584.944 euro.

Altro esordio in sesta posizione per Non sono un assassino, partito con 429.496 euro, mentre ha deluso I Fratelli Sisters, solo settimo con 254.536 euro. Chi si è avvicinato ai 2 milioni è Wonder Park, mentre A Spasso con Willy guarda al milione, La Llorona ai 2 e Dumbo vola oltre gli 11 milioni di euro.

Weekend variegato anche il prossimo grazie alle uscite de I Figli del Fiume giallo, Che fare quando il mondo è in fiamme?, Detective Pikachu, Pet Sematary, Ted Bundy, Tutti pazzi a Tel Aviv, Red Joan, Solo cose belle e Il grande Spirito.