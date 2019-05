The Witches di Robert Zemeckis, via alle riprese

Di Federico Boni giovedì 9 maggio 2019

Protagoniste Anne Hathaway e Octavia Spencer, 30 anni dopo Chi ha paura delle streghe? di Nicolas Roeg, all'epoca interpretato da Anjelica Huston.

Archiviato il clamoroso flop di critica e di pubblico del sottovalutato Benvenuti a Marwen, Robert Zemeckis è immediatamente tornato sul set per girare un nuovo adattamento di The Witches, classico del 1983 di Roald Dahl già visto in sala nel 1990 con "Chi ha paura delle streghe?" di Nicolas Roeg, con Anjelica Huston mattatrice.

Quest nuovo film è invece interpretato da Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock, l'esordiente Jahzir Kadeem Bruno e Codie-Lei Eastick. Riprese ufficialmente partite, presso gli Studios della Warner Bros. di Leavesden, nel Regno Unito, con un'uscita in sala datata 16 ottobre 2020.

Rivisitando il celebre racconto di Dahl per un pubblico moderno, la visione innovativa di "The Witches" di Zemeckis narra la commovente e ricca di humor nero storia di un giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna (Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani malefici.

La sceneggiatura è di Guillermo Del Toro, Robert Zemeckis e Kenya Barris (l’imminente "Shaft"), mentre in cabina produttiva troviamo sempre Zemeckis, al fianco di Jack Rapke, Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron e Luke Kelly, con la produzione esecutiva affidata a Michael Siegel, Gideon Simeloff, Marianne Jenkins e Jackie Levine.

La squadra creativa di Zemeckis include un elenco di suoi frequenti collaboratori, tra cui il direttore della fotografia nominato all'Oscar Don Burgess ("Forrest Gump"), lo scenografo Gary Freeman, il montatore Jeremiah O'Driscoll, e la costumista nominata all'Oscar Joanna Johnston ("Allied: Un’ombra nascosta", "Lincoln").