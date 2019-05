The Batman: Robert Pattinson è il nuovo Bruce Wayne

Di Pietro Ferraro venerdì 31 maggio 2019

Warner Bros. ha scelto Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne per il reboot "The Batman".

Dopo la notizia di trattative in corso, Robert Pattinson sarà il protagonista del nuovo film DC The Batman come nuovo Bruce Wayne. Le prime voci sul coinvolgimento dell'attore sono cominciate a circolare all'inizio di questo mese, ma dopo la notizia sono spuntati nuovi potenziali candidati con lo studio che era indeciso tra Robert Pattinson e Nicholas Hoult, protagonista di film come X-Men: Giorni di un futuro passato, Tolkien e Mad Max: Fury Road. Alla Warner Bros. apparentemente sono piaciuti entrambi gli attori per il ruolo, mentre il regista Matt Reeves era più interessato a Pattinson. Secondo quanto riferito entrambi gli attori hanno affrontato uno screen-test, al termine del quale è stato deciso che Pattinson sarebbe diventato il nuovo Batman. I negoziati formali sono ora in corso, ma a meno di qualche intoppo di proporzioni catastrofiche, abbiamo il nuovo Bruce Wayne cinematografico.

Ben Affleck è stato l'ultimo ad interpretare l'iconico personaggio DC a partire da Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016. Tuttavia in seguito all'uscita di Justice League che non ha avuto il successo e l'accoglienza sperati, Affleck si è ufficialmente dimesso dal ruolo. Nel frattempo Matt Reeves, noto per Cloverfield e gli ultimi due film reboot della saga Il pianeta delle scimmie, è stato reclutato per scrivere e dirigere "The Batman".

Per quanto riguarda Robert Pattinson, la notizia del suo coinvolgimento ha diviso il web, sono in molti a non aver apprezzato la saga di Twilight. Tuttavia da allora Pattinson ha intrapreso una carriera interessante, recitando in diversi film indipendenti e scegliendo con cura i copioni. Tra i titoli post-Twilight interpretati dall'attore ricordiamo Cosmopolis, The Rover, Good Time e più recentemente il thriller fantascientifico High Life e l'horror The Lighthouse, che è stato recentemente presentato a Cannes.

I dettagli della trama di "The Batman" sono ancora top-secret, ma si prevede che questo nuovo film sarà caratterizzato da diversi popolari antagonisti del Crociato Incappucciato. Matt Reeves ha anche promesso che il film presenterà un Batman versione detective e suggestioni noir. Ci si attende un via alle riprese nei primi mesi del 2020 per un'uscita nelle sale fissata al 25 giugno 2021.

Fonte: Deadline