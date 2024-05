I 10 migliori film noir di tutti i tempi

Il film noir è un genere cinematografico immediatamente riconoscibile, definito come un’interpretazione altamente stilizzata della classica storia criminale. Il noir è caratterizzato dalla sua straordinaria cinematografia in bianco e nero e storie complesse e moralmente ambigue riguardanti uomini tormentati, che siano detective, investigatori, pugili o semplici cittadini. Al suo nucleo, il film noir tratta di quanto sia facile cadere vittima di circostanze tragiche.

Questo genere ha raggiunto l’apice durante gli anni ’40 e ’50. Sebbene il film noir classico sia andato fuori moda, le moderne interpretazioni neo-noir che esplorano temi simili sono comuni, ma non sono vicine all’influenza che un tempo possedevano. Tuttavia, nel suo periodo di massimo splendore, il film noir ha prodotto alcuni dei migliori classici mai visti nel cinema americano. Dai classici racconti di vendetta e potere a melodrammi tragici su eroi caduti, ecco i migliori film noir.

10. “I gangsters” (1946)

Il vincitore dell’Oscar Burt Lancaster fece il suo debutto cinematografico nel 1946 con “I gangsters” (The Killers), recitando al fianco di Ava Gardner. Alternando tra passato e presente, il film si concentra su un detective che indaga sulla morte di un pugile noto solo come “The Swede”, innamorato della bella ma pericolosa Kitty Collins. Man mano che la verità diventa più chiara, il detective apprende che Kitty potrebbe aver attirato The Swede in un’ambiziosa rapina orchestrata da una parte sconosciuta.

“I gangsters” incarna tutto ciò che un grande film noir dovrebbe avere. Una cinematografia sorprendente? Presente. Un protagonista moralmente dubbio che muore nella scena d’apertura del film, innescando un’indagine sul suo passato travagliato? Presente. Una femme fatale di prim’ordine, interpretata da una delle donne più belle e seducenti di Hollywood classica? Presente! “I gangsters” è un film noir quasi perfetto, che incarna tutto ciò che il genere è conosciuto e perfeziona alcuni dei suoi tropi più noti.

9. “Il romanzo di Mildred” (1945)

La leggendaria Joan Crawford recita nel film del 1945 “Il romanzo di Mildred” (Mildred Pierce), ed è forse il film che presenta il miglior equilibrio tra sensibilità noir e puro melodramma di Hollywood. Racconta la storia del personaggio eponimo, che diventa un’imprenditrice di successo dopo che suo marito l’ha lasciata con i loro figli. Col passare del tempo, Mildred deve affrontare il crescente disprezzo della sua figlia maggiore, Veda, e un’indagine in corso sull’omicidio del suo secondo marito.

“Il romanzo di Mildred” è la perfezione noir. È bellissimo, con ricche sfumature di grigio e ombre contrastanti che esaltano la bellezza esteriore dei personaggi che è giustapposta alla bruttezza interiore. Questo è il film di Crawford, però, e l’attrice si eleva alla sfida, offrendo una performance che ha definito la sua carriera e le ha fatto vincere l’Oscar per la migliore attrice. Crawford aveva un volto per il grande schermo e il temperamento e la disposizione per il film noir, e aiuta a rendere “Il romanzo di Mildred” un trionfo su quasi tutti i livelli.

8. “Il grande sonno” (1946)

Humphrey Bogart e Lauren Bacall erano una delle coppie più amate di Hollywood classico, una coppia di potere ancor prima che il termine fosse creato. Hanno collaborato in alcuni film noir, nessuno più duraturo o acclamato di “Il grande sonno” (The Big Sleep) del 1946. Bogart interpreta Phillip Marlowe, un investigatore privato assunto per sistemare i debiti di gioco della figlia più giovane di un uomo ricco. Con l’aiuto della figlia maggiore dell’uomo, Vivian, Marlowe scopre che c’è di più nella storia di quanto inizialmente credesse.

“Il grande sonno” offre una visione intrigante del sottogenere hard-boiled del crimine. Sempre severo, ma coinvolgente come protagonista, Bogart brilla nei panni di Marlowe, offrendo una delle migliori interpretazioni di un personaggio che molti hanno interpretato, ma pochi hanno davvero padroneggiato. Come dimostrato in “To Have and Have Not”, Bacall è la compagna perfetta per Bogart, personificando lo stile, la compostezza e l’allure distante che hanno reso il noir degli anni ’40 così distintivo e avvincente. “Il grande sonno” è unico, un noir più preoccupato per l’indagine stessa piuttosto che per fornire una conclusione soddisfacente al mistero. Cosa c’è di più noir di così?

7. “Il terzo uomo” (1949)

Orson Welles offre quella che è probabilmente la migliore interpretazione della sua carriera nei film noir del 1949 “Il terzo uomo” (The Third Man). La trama si concentra su Holly Martins (l’eternamente sottovalutato Joseph Cotten), che arriva a Vienna per accettare un lavoro con il suo amico di lunga data, Harry Lime (Welles). Quando scopre che Lime è morto, Martins decide di rimanere a Vienna e indagare ulteriormente sul crimine.

Ormai, poche persone ignorano il colpo di scena nella trama molto citata di “Il terzo uomo”. Senza rovinare nulla, il film possiede una delle narrazioni più avvincenti e contorte del cinema americano ed è una lezione magistrale nell’accumulo e nella suspense che fa il miglior uso degli elementi classici del noir. Cotten, un attore che non ha mai ricevuto il riconoscimento che meritava, è al suo meglio qui, accompagnato da un veramente spettacolare Welles. Ulteriormente arricchito dalle scelte registiche insolite di Carol Reed, “Il terzo uomo” è a dir poco un trionfo cinematografico, un film noir che rimane influente 75 anni dopo la sua uscita.

6. “Vertigine” (1944)

Il film del 1944 di Otto Preminger “Vertigine” (Laura) è ciò a cui molti pensano immediatamente quando sentono il termine “film noir”. Molto tempo prima che le prugne gli dessero le rune, Dana Andrews ha recitato nei panni di Mark McPherson, un detective di Manhattan che indaga sulla morte della dirigente della Madison Avenue Laura Hunt. Mentre si addentra più a fondo nel caso, Mark inizia a innamorarsi della donna morta.

A differenza di altri generi, il noir riguarda meno la sceneggiatura e più l’esecuzione. Tuttavia, “Vertigine” ha una delle migliori sceneggiature del cinema degli anni ’40, traboccante di dialoghi brillanti che prendono vita attraverso un’eccellente consegna da parte di un cast di prim’ordine. Andrews brilla come McPherson, un uomo noir per eccellenza, e il cattivo inaspettato del film è sia scioccante che inquietante. Tuttavia, è Gene Tierney nei panni della Laura titolare e fantasmagorica a dominare il film, sia metaforicamente che letteralmente. “Vertigine” è un film giallo eccezionale, un viaggio ingannevole ma irresistibile che è migliorato solo con l’età.

5. “La morte corre sul fiume” (1955)

Robert Mitchum recita al fianco di Shelley Winters e Lilian Gish nel noir del 1955 di Charles Laughton “La morte corre sul fiume” (The Night of the Hunter). Il candidato all’Oscar (per “The Story of G.I. Joe” del 1945) interpreta l’assassino seriale Harry Powell, che si spaccia per predicatore per avvicinarsi a due bambini e recuperare i $10,000 che il loro defunto padre aveva nascosto.

“La morte corre sul fiume” ha qualcosa che pochi altri film noir hanno: è genuinamente spaventoso, in gran parte grazie alla performance inquietante di Mitchum nel ruolo del spietato Powell. Tutto in questo film funziona in armonia per creare un’esperienza veramente inquietante, dalla regia precisa di Laughton alla cinematografia avvolgente e atmosferica di Stanley Cortez alla colonna sonora inquietante di Walter Schumann alla performance centrale di Mitchum. “La morte corre sul fiume” è un classico autentico e uno dei noir più inquietanti sul conflitto classico tra il bene e il male.

4. “Notorious – L’amante perduta” (1946)

Alfred Hitchcock è tra i registi più influenti nella storia del cinema. Il Maestro del Suspense ha realizzato molti film nel corso della sua carriera, sperimentando con più generi, dal thriller psicologico all’horror puro al classico film noir. In quest’ultimo, nessuno dei suoi sforzi è migliore di “Notorious – L’amante perduta” (Notorius) del 1946. Cary Grant recita nei panni di T.R. Devlin, un agente del governo degli Stati Uniti che recluta l’aiuto di Alicia Huberman, la figlia di un criminale di guerra tedesco interpretato dalla vincitrice di tre Oscar Ingrid Bergman. Il suo compito di sedurre un nazista nascosto in Brasile è complicato dal suo coinvolgimento continuo con Devlin.

Hitchcock è al top della sua forma in “Notorious – L’amante perduta”. Il film bilancia abilmente gli elementi di romance, thriller e genere di spionaggio al servizio di una classica storia noir di tradimento, pericolo e inganno. Grant e Bergman sono perfetti insieme e offrono una delle migliori romanze del genere di spionaggio di tutti i tempi. Sono perfettamente antagonizzati da un Claude Rains mai migliore. Hitchcock ha realizzato molti grandi film, ma pochi sono così emozionanti, affascinanti e francamente ri-guardabili come “Notorious – L’amante perduta”.

3. “Il mistero del falco” (1941)

Uno dei primi film noir, “Il mistero del falco” (The Maltese Falcon) è anche un vero capolavoro del cinema americano. Diretto dal leggendario John Huston, “Il mistero del falco” vede il protagonista del noir e vincitore dell’Oscar Humphrey Bogart nei panni del detective di San Francisco Sam Spade, che si occupa di diverse parti interessate alla ricerca della statuetta titolare, un falco incrostato di gioielli.

Il Maltese Falcon è tra i migliori MacGuffin del cinema, e il film fa il meglio dalla sua natura vaga ma allettante. Il film si eleva ulteriormente grazie alla performance di Bogart; l’attore esperto era perfetto per il genere, incarnando l’essenza severa ma stranamente relatabile che un uomo noir di primo piano aveva bisogno. Tuttavia, è Mary Astor nei panni di Brigid O’Shaughnessy a rubare la scena. Una delle migliori femme fatale del cinema, Brigid è una figura duplice e mutevole, rimanendo al centro della storia e cambiando alleanze, storie e comportamento a seconda della situazione.

2. “La fiamma del peccato” (1944)

“La fiamma del peccato” (Double Indemnity) è un film fondamentale degli anni ’40 e probabilmente il migliore tra i film puramente noir prodotti durante questo decennio definitivo. La iconica Barbara Stanwyck recita nei panni della perfetta femme fatale Phyllis Dietrichson, che manipola l’impiegato assicurativo sfortunato Walter Neff (Fred MacMurray) per uccidere suo marito in modo che possa reclamare l’assicurazione.

Phyllis Dietrichson è la migliore femme fatale del cinema e uno dei migliori cattivi cinematografici di tutti i tempi. L’attrice offre una performance che definisce la carriera come la casalinga fredda e manipolatrice, incarnando tutto ciò che una grande femme fatale dovrebbe essere e definendo l’archetipo per i decenni a venire. Ogni futura versione del trope, da Jessica Rabbit a Bridget Gregory, deve tutto a Phyllis di Stanwyck. Se “La fiamma del peccato” si eleva così in alto come fa e resiste ancora oggi, è grazie a Stanwyck, che dà al film scopo, slancio e abbastanza mordente per lasciare un’impressione duratura.

1. “Viale del tramonto” (1950)

Il film noir definitivo funge anche da potente melodramma e mordace satira di Hollywood. “Viale del tramonto” (Sunset Boulevard) vede il futuro vincitore dell’Oscar William Holden nei panni di Joe Gillis, uno sceneggiatore in difficoltà che entra involontariamente nel mondo dell’ex star del cinema muto Norma Desmond, interpretata dalla candidata all’Oscar Gloria Swanson in una performance senza tempo. Mentre Joe si addentra sempre più nel mondo di Norma, inizia a rendersi conto della vera portata della sua illusione.

Eccellendo come critica della macchina della fama della vecchia Hollywood e come satira spietatamente divertente del mondo dello spettacolo, “Viale del tramonto” è una storia noir perfetta su sogni infranti, compromessi morali e la natura ineluttabile dell’invecchiamento. Il film è una voce essenziale non solo nel film noir, ma nel cinema americano nel suo insieme, definendo un tempo e un luogo molto specifici e agendo come uno studio profetico nel panorama in continua evoluzione delle arti e dell’intrattenimento. I film non diventano migliori di “Viale del tramonto”, un trionfo cinematografico che continua a migliorare con l’età.