Midway: trailer italiano del film di guerra di Roland Emmerich

Di Pietro Ferraro venerdì 19 luglio 2019

Midway: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra di Roland Emmerich nei cinema italiani dal 28 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Eagle Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Midway, il kolossal di Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) che racconta una delle battaglie più importanti della seconda guerra mondiale, uno scontro con il Giappone che ha aiutato ad invertire gli eventi devastanti di Pearl Harbor.

Il film è supportato da un cast straordinario che inlcude tra gli altri Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart e Dennis Quaid.

La trama ufficiale:





Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche e strazianti imprese dei soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a cambiare le sorti della guerra.

Il cast è completato da Ed Skrein, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Nick Jonas e Mandy Moore.





Midway: trailer e poster del film di guerra di Roland Emmerich

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Lionsgate ha reso disponibile un primo trailer del dramma sulla seconda guerra mondiale Midway. Come indica il titolo, il film documenterà una delle battaglie più importanti della guerra, uno scontro con il Giappone che ha aiutato ad invertire gli eventi devastanti di Pearl Harbor. Il film è diretto da Roland Emmerich regista del classico Independence Day, del remake anni '90 Godzilla, dei disaster-movies The Day After Tomorrow e 2012 e più recentemente de dramma Stonewall basato sugli scontri fra gruppi di omosessuali e la polizia a New York nel 1969.

Guardando le immagini del trailer e conoscendo l'inclinazione di Roland Emmerich per effetti speciali e CG, questo film a livello di realismo si presenta come una sorta di anti-Dunkirk e più vicino al Pearl Harbor di Michael Bay.

Il cast di "Midway" comprende Patrick Wilson, Ed Skrein, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Etsushi Toyokawa, Tadanobu Asano, Luke Kleintank, Jun Kunimura, Darren Criss, Keean Johnson, Alexander Ludwig, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson. Questo è il primo film che Roland Emmerich dirige dal disastroso Independence Day: Rigenerazione.

In una recente intervista il regista ha parlato del film e dell'approccio al periodo storico.

Mostra un'America che non è la superpotenza, un paese che è appena uscito da una grande recessione e ha cercato di stare fuori da una guerra ma ne è stato risucchiato. Erano tempi più semplici, ma era anche un momento in cui dovevi mettere la tua vita in pericolo per gli ideali.

"Midway" scritto da Wes Tooke (Colony) si concentra sulla famigerata e importante battaglia di Midway. Il conflitto del 1942 tra la flotta americana e la flotta giapponese imperiale che segnò una svolta cruciale nella seconda guerra mondiale, in particolare in quello che era noto come il Teatro del Pacifico. Il film, basato su eventi reali di questa impresa eroica, racconta la storia di leader e soldati che hanno usato il loro istinto, la forza e il coraggio per superare le incombenti avversità.

Questa particolare battaglia è stata precedentemente rappresentata sullo schermo nel 1976 in La battaglia di Midway, film diretto da Jack Smight e interpretato da Henry Fonda. "Midway" arriverà nei cinema l'8 novembre.

Fonte: Collider