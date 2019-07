Diabolik: Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea per i Manetti Bros

Di Federico Boni mercoledì 3 luglio 2019

Ufficializzato il cast di Diabolik. Miriam Leone sarà Eva Kant!

Luca Marinelli sarà Diabolik al cinema, nel nuovo film del Manetti Bros.

Al suo fianco Miriam Leone, chiamata ad interpretare l’affascinante Eva Kant, e Valerio Mastandrea, che invece vestirà i panni dell’ispettore Ginko. A sceneggiare la pellicola, adattamento cinematografico del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, Michelangelo La Neve e Manetti bros., che hanno firmato il soggetto insieme a Mario Gomboli.

“Una scelta di cui andiamo orgogliosi” dichiarano Antonio e Marco Manetti oggi, nell'annuncio del cast. “Diabolik è un fumetto italiano, un mito dell’immaginario collettivo, e abbiamo fortemente voluto che il cast fosse al cento per cento italiano. Nello scegliere i protagonisti non ci siamo basati sulla sola somiglianza, ma abbiamo cercato e trovato attori bravi, in grado di comunicare le giuste emozioni: Luca Marinelli, uno degli attori più versatili del nostro cinema, capace di portare sul grande schermo il fascino e la freddezza di Diabolik senza fargli perdere umanità; Miriam Leone, un’attrice di carattere, bella e sensuale, la perfetta Eva Kant e Valerio Mastandrea così empatico, in grado di rendere vincitore anche Ginko, l’antagonista da amare”.

Il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros. e uscirà nelle sale italiane nel 2020 con 01 Distribution. Questo sarà il 2° adattamento del celebre fumetto, 51 anni dopo la versione targata Mario Bava, con John Phillip Law, Marisa Mell e Michel Piccoli protagonisti.