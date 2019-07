Saw 9: iniziate le riprese del reboot con Samuel L. Jackson e Chris Rock

Di Pietro Ferraro martedì 9 luglio 2019

Il reboot "Saw 9" con Samuel L. Jackson e Chris Rock ha iniziato le riprese per un'uscita fissata al 23 ottobre 2020.

Il reboot / sequel di Saw ha ufficialmente dato il via alla produzione. Il cast di questo nono film include Chris Rock e Samuel L. Jackson.

I dettagli della trama non sono ancora noti, ma Chris Rock interpreterà un poliziotto che indaga su una serie di crimini violenti. Samuel L. Jackson è a bordo come suo padre. Max Minghella (The Handmaid's Tale) interpreterà il partner di Rock, William Schenk. Infine, Marisol Nichols (Riverdale) interpreterà il capitano della polizia Angie Garza, che è il capo di Rock.

Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, ha commentato il via alle riprese.

Pensiamo che Samuel L. Jackson e Chris Rock insieme a Max Minghella e Marisol Nichols rendano questo film del tutto speciale nel canone "Saw" e non vediamo l'ora di scatenare sui fan questa inedita e sinistra nuova storia di questo franchise. Questo sarà il prossimo livello di "Saw".

Alla regia del reboot torna Darren Lynn Bousman, che ha diretto Saw II, III e IV. Pete Goldfinger e Josh Stolberg hanno scritto la sceneggiatura della nuova puntata, che non ha ancora un titolo ufficiale. Mark Burg e Oren Koules, che sono veterani della serie, sono a bordo come produttori. I produttori del franchise James Wan e Leigh Whannell sono anche produttori esecutivi, insieme al produttore esecutivo di lunga data Daniel Heffner. Anche Chris Rock è co-produttore.

Gli otto capitoli della saga di "Saw" hanno incassato un totale di 976 milioni di dollari in tutto il mondo. La saga è ispirata dalle gesta di John Kramer (Tobin Bell), noto anche come "Jigsaw", un serial killer che disegna trappole elaborate e mortali per insegnare alle sue potenziali vittime dolorose e spesso sanguinose lezioni di vita. Il capitolo più recente Saw: Legacy è uscito nel 2017. Saw 9 arriverà nei cinema il 23 ottobre 2020.

Fonte: Variety