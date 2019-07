Comic-Con 2019, La bambola assassina: disponibili i cereali ufficiali di Chucky

Di Pietro Ferraro lunedì 15 luglio 2019

Al Comic-Con 2019 saranno disponibili i cereali ufficiali "Good Guys" ispirati al film "La bambola assassina" del 1988.

Sono passati oltre 30 anni dal debutto nelle sale dell'originale La bambola assassina (Child's Play), e ora all'imminente Comic-Con 2019 (18-21 luglio) saranno presentati i cereali ufficiali "Good Guys" all'epoca creati per il film insieme a vario altro merchandise, vedi la salopette indossata dal piccolo protagonista Andy.

I cereali "Good Guys" prodotti da FYE sono contenuti in scatole da collezione in edizione limitata e udite udite sono anche commestibili! I fan di Chucky possono acquistare una scatola per 9,99$.

"Vuoi mangiare?!" Fortificati con vitamine, i cereali Good Guys ricoperti di zucchero ti daranno PIÙ POTENZA per aiutare i bravi ragazzi come te durante la giornata! Ogni confezione contiene deliziose palline multicolore con croccanti marshmallows arcobaleno. Mentre uccidi i morsi della fame puoi anche aiutare Charles Lee Ray a fuggire dalla polizia con una emozionante nuova avventura sul retro della scatola!

La linea di giocattoli Good Guy (nell'edizione italiana "Tipo Bello") è stata introdotta per la prima volta nel 1988 nell'originale "La bambola assassina" che ha dato il via ad un popolare e longevo franchise. I cereali "Good Guys" dovrebbe essere una piacevole sorpresa per i fan che non sono stati contenti del recente reboot diretto da Lars Klevberg. I fan di lunga data della serie originale non hanno accolto molto bene il reboot e nemmeno la nuova voce di Mark Hamill al posto di quella storica di Brad Dourif. Mentre il nome Chucky è rimasto lo stesso, il reboot ha cambiato il marchio del bambolotto da "Good Guys" a "Buddi" e sostituito l'elemento sovrannaturale con quello tecnologico. A difesa dell'operazione alquanto discutibile, il reboot ha avuto il pregio di allontanarsi a grandi passi dal franchise originale, insomma il bambolotto nel film non aveva davvero nulla a che fare con il demonietto originale. Il reboot "La bambola assassina" non ha fatto faville al box-office, ma ha comunque incassato 28 milioni di dollari da un budget di 10 milioni, quindi un eventuale sequel non è da escludere a priori.

Don Mancini, il creatore di Chucky che sta attualmente lavorando ad una serie tv, ha annunciato su Twitter che i cereali saranno disponibili al Comic-Con di San Diego che si terrà dal 18 al 21 luglio. I cereali "Good Guys" in edizione limitata sono attualmente disponibili QUI.

Going to @Comic_Con next week? Come meet us and try the brand new GOOD GUYS BREAKFAST CEREAL! Friday, July 19 6:00 PM @officialfye @ChuckyIsReal #CerealKiller pic.twitter.com/HMXT9T4xXq — Don Mancini (@RealDonMancini) 11 luglio 2019

Fonte: Bloody Disgusting