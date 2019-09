Le ragazze di Wall Street - Hustlers: trailer italiano e foto del film con Jennifer Lopez

Di Pietro Ferraro mercoledì 25 settembre 2019

Le ragazze di Wall Street: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma crime di Lorene Scafaria nei cinema italiani dal 7 novembre 2019.

Dopo aver sbancato il box office U.S.A. con un incasso di oltre 63 milioni di dollari in sole due settimane, conquistato la critica del Toronto International Film Festival, il 7 novembre arriva nei cinema italiani Le ragazze di Wall Street (Hustlers), il film con Jennifer Lopez distribuito da Universal Pictures e Lucky Red.

Il film, che ha incassato 33 milioni di dollari solo nel primo weekend segnando il miglior debutto di J.LO al cinema in termini di botteghino, vede al fianco di Jennifer Lopez un cast tutto al femminile, un gruppo di spogliarelliste pronte a tutto al grido di “business is business”: Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Cardi B e Lizzo.

La trama ufficiale:



Un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street.Il film, basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine e diventata subito virale, è un avvincente mix di umorismo, spettacolo e crime.

NOTE DI PRODUZIONE

Le ragazze di Wall Street si ispira a eventi reali ed è una commedia drammatica su un gruppo di astute ballerine di uno strip club che si mettono in società per rimescolare le carte a loro favore con i clienti del locale, pezzi grossi di Wall Street. Siamo all'inizio del 2007 e Destiny (Constance Wu) è una ragazza che fa del suo meglio per sbarcare il lunario, per mantenere se stessa e la nonna. Ma non è facile: i gestori, i DJ e i baristi pretendono la loro parte, in un modo o nell'altro, e Destiny si ritrova con un compenso misero alla fine di ogni lunga notte di spogliarelli. La sua vita cambierà per sempre grazie all'incontro con Ramona (Jennifer Lopez), la stripper che totalizza più guadagni fra tutte le colleghe; Ramona ha sempre tutto sotto controllo, ha capito come gestire i clienti e sa fare ogni mossa attorno al palo. Le due donne legano all'istante e Ramona offre a Destiny un corso accelerato sulle varie figure delle pole dance, fra cui il carousel, il fireman, il front hook, l'ankle-hook e lo stag. Un'altra ballerina, l'irrefrenabile Diamond (Cardi B), le dà invece una lezione provocante e rivelatrice sull'arte della lap dance. Ma la cosa più importante che imparerà Destiny è che quando si è parte di un sistema malato, o si truffa o si è truffati.

È per questo che Ramona le spiega i diversi livelli degli uomini di Wall Street che frequentano il club. Le due donne si ritrovano a superare le loro più rosee aspettative e a ottenere più soldi di quelli che riescono a spendere...fino al crollo economico del settembre 2008. Wall Street ha rubato a tutti e non ne ha mai pagato le conseguenze. Ora Ramona, Destiny e altre due ballerine che si sono unite al loro gruppetto, l'inarrestabile Mercedes (Keke Palmer) e la giovane, innocente Annabelle (Lili Reinhart), vogliono rovesciare la situazione. Si inventano una truffa ingegnosa per rimettersi in corsa verso il successo. Ma la partita le

penalizza tuttora, perciò, per poter giocare ad armi pari, Ramona crea un cocktail di stupefacenti che rende i clienti succubi del fascino delle ragazze. Nessuno si fa male, pensano le ballerine: è come rapinare una banca, solo che sono gli uomini stessi a dar loro le chiavi. Le quattro ragazze diventano unite come una famiglia...finché le cose non sfuggono loro di mano.

Hustlers: nuovo trailer del film con Jennifer Lopez e Julia Stiles

STX Entertainment ha reso disponibile un trailer finale di Hustlers, un dramma a tinte crime basato su una storia vera in cui un casttutto al femminile, guidato da Jennifer Lopez, si cala nei panni di un team di spogliarelliste truffatrici che si organizzano per "alleggerire" alcuni danarosi clienti di Wall Street.

Il film è scritto e diretto da Lorene Scafaria che ha fatto il suo debutto alla regia con l'intrigante commedia indipendente Cercasi amore per la fine del mondo e da allora ha diretto diversi episodi di New Girl e la sfortunata commedia al femminile The Meddler - Un'inguaribile ottimista del 2015. Scafaria ha anche scritto la sceneggiatura del divertente Nick & Norah - Tutto accadde in una notte. Il cast oltre a Jennifer Lopez include anche Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B, mentre il team di produzione vanta nientemeno che Will Ferrell e Adam McKay.

Il film è stato ispirato dall'articolo "The Hustlers at Scores", pubblicato da New York Magazien nel 2015 e scritto da Jessica Pressler. "Hustlers" debutta nei cinema americani il prossimo 13 settembre.





Hustlers: prima clip e nuovi poster del film con Jennifer Lopez basato su una storia vera

Prima clip per il film Hustlers con Jennifer Lopez che insegna a Constance Wu l'arte della "pole dance". A proposito del percorso intrapreso per imparare la "pole dance", Lopez che è anche una ballerina afferma che è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto in vita sua.

"Hustlers" segue una squadra di esperte ex spogliarelliste che si uniscono per truffare i loro clienti di Wall Street. Il film è ispirato ad un articolo pubblicato da New York ,Magazine intitolato "The Hustlers at Scores" e scritto da Jessica Pressler. Jennifer Lopez è Ramona, la leader del gruppo e nella clip insegna ad una preoccupata Destiny, interpretata da Constance Wu, le basi della pole dance. "E se non avessi i muscoli per farlo?" chiede Destiny, con Ramona che risponde: "Ogni ragazza ha i muscoli per farlo".

Imparare la pole dance per Jennifer Lopez è stata una sfida in fase di prove, ma si è rivelato qualcosa si ancor più impegnativo quando l'attrice ha dovuto esibirsi davanti a cast e troupe. L'attrice ricorda che nonostante si sentisse pronta, esibirsi davanti ad un pubblico è il suo pane quotidiano, quando è arrivato il momento di esibirsi nella pole dance ha provato una inedita sensazione di disagio.

È stato terrificante. Onestamente. Quando all'inizio sono arrivata sul set ero pronta, avevo il mio striminzito costume a mo' di filo interdentale e un accappatoio indosso. Mi sono rivolta alla mia partner di produzione, Elaine Goldsmith-Thomas e ho detto: "Sono un po' spaventata. Sono nervosa". E lei mi ha guardato come per dire "Cosa sei?"...Io non mi innervosisco. E' qualcosa che faccio da molto tempo, quindi sono molto a mio agio con tutto ciò che faccio.

Oltre a Lopez e Constance Wu, il cast di "Hustlers" include anche Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B, quest'ultima ha potuto fornire consigli preziosi alle sue colleghe poiché prima di diventare una rapper è stata per un periodo una spogliarellista.

"Hustlers" è scritto e diretto da Lorene Scafaria (Cercasi amore per la fine del mondo). I produttori includono Elaine Goldsmith Thomas, Jessica Elbaum, Jennifer Lopez, Benny Medina, Will Ferrell e Adam McKay. Il film arriverà nei cinema americani il 13 settembre.

A seguire trovate una galleria fotografica con nuovi poster ufficiali del film.

Hustlers: primo trailer del film con Jennifer Lopez basato su una storia vera

Disponibile un primo trailer di Hustlers, la storia vera di un crimine che ha visto un gruppo di spogliarelliste impegnate in una truffa con carte di credito.

"Hustlers" è scritto e diretto da Lorene Scafaria e interpretato Constance Wu, Jennifer Lopez, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo e Cardi B.

"Hustlers" segue un gruppo di esperte ex dipendenti di uno strip club che fanno squadra truffare i loro danarosi clienti di Wall Street. Il film è ispirato all'articolo pubblicato dal New York Magazine dal titolo "The Hustlers at Scores" scritto da Jessica Pressler. L'articolo racconta le vite di un gruppo di donne che scoprono come manipolare le carte di credito di uomini ricchi, drogandoli e riuscendo a caricare su questi clienti del club cifre enormi sulle loro carte di credito, somme che le ragazze si sarebbero poi divise (si parla di trenta, quaranta, cinquantamila dollari a notte). Spesso le ragazze svuotavano la linea di credito delle carte di credito come una sorta di punizione per i clienti più arroganti o solo perché avevano il potere di farlo.

I produttori del film includono Elaine Goldsmith Thomas, Jessica Elbaum, Jennifer Lopez, Benny Medina, Will Ferrell e Adam McKay.

I crediti di Lorene Scafaria includono la regia di alcuni episodi della serie tv New Girl e sul grande schermo le commedie Cercasi amore per la fine del mondo (2012) con Steve Carell e Keira Knightley e The Meddler - Un'inguaribile ottimista con Susan Sarandon e Rose Byrne.

"Hustlers" uscirà nelle sale americane il 13 settembre 2019.

