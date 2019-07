Black Widow: David Harbour interpreterà Red Guardian

Di Pietro Ferraro martedì 23 luglio 2019

Rivelati nuovi dettagli sul ruolo di David Harbour nel film di "Black Widow".

Marvel Studios ha "sbancato" il Comic-Con 2019 con un panel enorme. Tra i film della Fase 4 annunciati c'è stato Black Widow, il prequel con protagonista Scarlett Johansson attualmente in fase di riprese.

Nel cast di "Black Widow" c'è anche il David Harbour di Stranger Things e Hellboy che ha parlato del suo ruolo nel film. L'attore interpreta Alexei Shostakov, personaggio meglio conosciuto come Guardiano Rosso (Red Guardian). Questa versione del personaggio, la seconda di sette, è stata creata da Roy Thomas e John Buscema e ha debuttato nel 1976 nell'albo "The Avengers #43". Il personaggio è un pilota collaudatore addestrato dal KGB come risposta sovitica a Captain America, quindi non è chiaro se nel film sarà un antagonista o un alleato della Natasha Romanoff di Scarlett Johansson. Nle frattempo Taskmaster è stato confermato antagonista principale del film.

Cate Shortland dirige "Black Widow" che si svolge dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Natasha Romanoff ha sacrificato la sua vita in Avengers: Endgame permettendo a Occhio di Falco di ottenere la Gemma dell'Anima e completare l'incursione temporale e salvare metà dell'universo.

Il film "Black Widow" sarà il primo film della prossima Fase 4 dellUCM e arriverà nei cinema il 1° maggio 2020. Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, oltre a confermare il film di Vedova Nera durante il panel ha annunciato anche Captain Marvel 2, Black Panther 2, il reboot dei Fantastici 4 e il film degli Eterni con Angelina Jolie e Selma Hayek.