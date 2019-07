Thor: Love and Thunder - Natalie Portman prenderà il nome ufficiale di "Mighty Thor"

Di Pietro Ferraro martedì 23 luglio 2019

Il regista Taika Waititi interviene su Twitter per ufficializzare il nome del Thor al femminile di Natalie Portman.

Dopo il titolo ufficiale di Thor 4 che sarà Thor: Love and Thunder, ora sappiamo anche che la Jane Foster di Natalie Portman sarà nota nel film come "Mighty Thor". Prima della sua apparizione a sorpresa in Avengers: Endgame, il pubblico non vedeva Portman in un film dell'Universo Cinematografico Marvel da Thor: The Dark World del 2013. Nei primi due film di Thor, Jane interpretava il ruolo di una brillante astrofisica e interesse amoroso per il Dio del Tuono (nei fumetti era invece un infermiera prima e un medico in seguito), ma questo cambierà quando tornerà per "Thor: Love and Thunder".

Durante l'affollato panel di Marvel Studios al Comic-Con di San Diego è stato confermato che Taika Waititi (Thor: Ragnarok) scriverà e dirigerà un quarto film di Thor che vedrà il ritorno di Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei panni di Thor e Valchiria. Ma la sorpresa è arrivata con la rivelazione che Natalie Portman tornerà all'UCM come "Dea del Tuono" che ora sappiamo grazie ad un tweet di Waititi sarà ufficialmente chiamata "Mighty Thor" (e non "Female Thor", appellativo che stava prendendo piede sui social media).







Why Portman?

— CrazyL (@Lanesolo33) July 21, 2019

"The Mighty Thor" era il nome del fumetto originale di Thor che tradotto letteralmente suona come "Il Possente Thor" oppure "Il Potente Thor" e che nella versione italiana del fumetto è diventato "Il Mitico Thor". Inoltre sempre nei fumetti è stata proprio Jane Foster che ha effettivamente preso il nome di "Mighty Thor" nell'omonima serie di Jason Aaron pubblicata dal 2015 al 2018 e che ha mostrato la trasformazione di Jane in Thor, serie di cui Waititi si è proclamato grande fan.

"Thor: Love and Thunder" arriverà nei cinema il 5 novembre 2021.