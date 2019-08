Lilli e il vagabondo: primo trailer "D23" del remake live-action Disney

Di Pietro Ferraro sabato 24 agosto 2019

Lilli e il vagabondo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film remake live-action di Disney.

Il D23 Expo di Disney ha aperto i battenti e lo studio ha colto l'occasione per pubblicare un primo trailer per il remake live-action di Lilli e il vagabondo.

Come è stato rivelato al D23, il live-action "Lilli e il vagabondo" è stato scritto da Andrew Bujalski (Support the Girls) e diretto dal regista Charlie Bean (Trop: Uprising, Robotboy). Il film racconta la relazione tra una cocker spaniel americano di una famiglia benestante e uno scaltro randagio di strada.

Il nuovo film presenterà in originale le voci di Justin Theroux (Una giusta causa) e della lanciatissima Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Creed) nei panni dei due protagonisti. Nel film recitano anche Sam Elliot come Trusty, Janelle Monae come Peg, Arturo Castro come Marco, Thomas Mann come Jim Dear, Benedict Wong come Bull, Yvette Nicole Brown come Zia Sarah, Adrian Martinez come Elliot l'accalappiacani e Ashley Jensen come Jackie , una versione del Jock dell'originale virata al femminile.

Il film originale è uscito nel 1955 ha senza alcun dubbio resistito alla prova del tempo, tanto che è stato ripubblicato e rimasterizzato innumerevoli volte e ha anche fruito di un sequel direct-to-video, Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle, uscito 45 anni dopo l'originale.

Il nuovo "Lilli e il vagabondo" debutterà su Disney + il 12 novembre, stessa data del lancio del nuovo canale streaming dello studio.

Lilli e il vagabondo: prima immagine ufficiale del remake live-action Disney

Disney prosegue il lancio del suo remake live-action Lilli e il vagabondo con un nuovo sguardo ufficiale ai due cani protagonisti. Presto in uscita sul servizio di streaming Disney +, vediamo i due cani ritratti sulla copertina dell'ultimo numero della rivista Twenty-Three Disney condivisa via Twitter e realizzata per l'imminente Expo D23 (20-25 agosto).

Nel remake, Tessa Thompson e Justin Theroux recitano nei panni di Lilli e il Vagabondo (Biagio nella verisone italiana del classico animato). Annunciati come parte del cast anche Sam Elliot come Trusty, Janelle Monae come Peg, Arturo Castro come Marco, Thomas Mann come Jim Dear, Benedict Wong come Bull, Yvette Nicole Brown come Zia Sarah, Adrian Martinez come Elliot l'accalappiacani e Ashley Jensen nel ruolo di Jackie, una versione al femminile del Jock originale. Charlie Bean (LEGO Ninjago - Il film) dirige da una sceneggiatura di Andrew Bujalski. Brigham Taylor è il produttore con Jessica Virtue e Chaz Salembier che supervisionano per la Disney.

Come l'originale, il remake live-action racconterà la storia della relazione tra un cocker spaniel americano di classe medio-alta e uno scaltro meticcio randagio. Ovviamente non mancherà la leggendaria scena del bacio con spaghetti che verrà ricreata per la gioia di tutti i fan dell'originale. Tuttavia non tutto dal film originale del 1955 sarà riproposto nel remake. A causa delle sue connotazioni razziste, il brano "The Siamese Cat Song" sarà sostituito con una nuova versione interpretata da Janelle Monae, scritta da Monae, Nate "Rocket" Wonder e Roman GianArthur. Monae eseguirà inoltre altre due canzoni originali per il remake.

Il remake live-action di "Lilli e il vagabondo" sarà presentato in anteprima sul canale streaming Disney + il 12 novembre 2019.







Lilli e il vagabondo: svelato il cast di cani del remake live-action Disney

Disney ha reso disponibili nuove immagini dal remake live-action di Lilli e il vagabondo che mettono in risalto le star canine del film e le loro voci "umane". Dopo il successo di Aladdin e Il re leone, il prossimo rifacimento sarà l'amato classico "Lilli e il vagabondo", una rivisitazione del loro film d'animazione del 1955 liberamente ispirato al racconto "Happy Dan, The Whistling Dog" di Ward Greene.

Tessa Thompson e Justin Theroux prestano la loro voce al remake come, rispettivamente, la cocker Lisa e il meticcio randagio Biagio. La Disney dopo un'anteprima dei veri cani che interpretano Lilli e il vagabondo durante la loro presentazione dell'Investor Day ad aprile, ora ha svelato (via People) altre foto che rivelano l'intero cast di cani.

Oltre al Cocker Spaniel Rose e al cane Monte (che interpretano Lilli e Biagio), le foto mettono in risalto i cani che interpretano "Trusty" il vecchio levriero (doppiato da Sam Elliot), Jock la Scottish terrier (Ashley Jensen), la vaporosa cucciola Peg (Janelle Monáe) e Bull, amico Bulldog di Biagio il vagabondo (Benedict Wong).

Sulla base di queste foto, il remake di "Lilli e il vagabondo" subirà piccole modifiche quando si tratta di riproporre i personaggi animali del film d'animazione. Jock ad esempio è diventato una cagnolina nella rivisitazione live-action, ma per il resto i cani sono praticamente gli stessi in questa nuova versione. People riferisce che questi cuccioli nella vita reale sono anche animali che sono stati salvati; Monte, in particolare, è stato salvato da un rifugio antiaereo nel Nuovo Messico e alla fine è stato adottato da uno degli addestratori di animali del film, Mark Forbes.

Il remake live-action di "Lilli e il vagabondo" diretto da Charlie Bean da una sceenggiatura di Andrew Bujalski debutterà in esclusiva sul canale streaming Disney + il 12 novembre 2019.







