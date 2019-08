Black Panther 2, svelata la data d'uscita

Di Federico Boni domenica 25 agosto 2019

6 maggio 2022. Arriva Black Panther 2!

A un anno dai 1,346,913,161 dollari incassati dal primo capitolo, poi candidato a 7 Oscar e vincitore di 3 statuette, la Disney Marvel ha svelato la data d'uscita di Black Panther 2: 6 maggio 2022.

Direttamente dalla Hall D23 del D23 Expo 2019, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e il regista Ryan Coogler hanno ufficializzato il tutto. Sconosciuta la trama così come il titolo ufficiale. Confermatissimo nel ruolo del protagonista, ovviamente, Chadwick Boseman, con Coogler di nuovo allo script e alla regia. Black Panther ha fatto la Storia dei Marvel Studios, in quanto primo cinecomic a sbancare gli Oscar.

Archiviata la Fase 3 con gli epocali incassi di Avengers: Endgame, la Disney guarda con forza alla Fase 4, che sarà caratterizzata da Black Widow (1º maggio 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021) e Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021). Oltre a Black Panther 2, si attendono le release ufficiali di Guardiani della Galassia Vol. 3, Blade, Captain Marvel 2, i nuovi Fantastici Quattro e un nuovo capitolo degli X-Men.