Flamin' Hot: Eva Longoria dirige un biopic sull'ideatore dei Cheetos piccanti

Di Pietro Ferraro giovedì 29 agosto 2019

Eva Longoria in veste di regista racconterà la storia di Richard Montanez, colui che ha ideato i Cheetos piccanti "Flamin' Hot".

E' stato confermato che Eva Longoria dirigerà un film biografico sull'ideatore dei Flamin' Hot Cheetos. Le prime notizie su questo progetto sono arrivate a febbraio 2018, poi è arrivata la notizia della fusione Disney / Fox che ha messo il progetto in stand-by e a rischio cancellazione. Ora possiamo confermare che Fox Searchlight sta portando avanti lo sviluppo del ​​progetto e Longoria sarà colei che lo porterà sul grande schermo.

A quanto riporta un nuovo aggiornamento l'ex protagonista di Desperate Housewives Eva Longoria ha battuto molti altri registi in lizza per raccontare la storia di Richard Montanez, l'uomo che ha creato lo spin-off piccante dei Cheetos. L'attrice ha proposto il suo approccio al produttore DeVon Franklin e ai dirigenti di Fox Searchlight che hanno trovato interessante la sua proposta.

Richard Montanez ha iniziato come bracciante agricolo prima di iniziare la sua carriera come inserviente presso la Frito-Lay, la società dietro Cheetos. Montanez, figlio di un immigrato messicano, ebbe l'idea di "Hot Flamin' Cheetos" mentre lavorava ancora come inserviente. L'idea ha avuto un enorme riscontro, tale da rivitalizzare l'intera azienda. La creazione è conosciuta come il "Padrino del Marketing Multiculturale" e ha contribuito ad innescare quello che oggi è un brand da miliardi di dollari. Da allora Montanez è diventato un importante dirigente aziendale.

Per quanto riguarda Eva Longoria, l'attrice è apparsa di recente nel film live-action Dora e la città perduta, mentre i suoi crediti di regista includono episodi di acclamate serie tv come Black-Ish e Jane the Virgin. Inoltre Longoria dirigerà e interpreterà anche 24-7, la commedia di Universal Pictures attualmente in pre-produzione che vede co-protagonista Kerry Washington.

La sceneggiatura di Flamin' Hot è stata scritta da Lewis Colick (Beyond the Sea, Segui il tuo cuore). Al momento non ci sono notizie su eventuali casting in corso o una potenziale data di inizio riprese.

