Roma 2019, Greta Garbo immagine ufficiale della quattordicesima edizione della Festa del Cinema

Di Federico_40 giovedì 12 settembre 2019

La divina Greta Garbo volto ufficiale della 14esima Festa del Cinema di Roma.

Roma 2019, a Bill Murray il Premio alla Carriera consegnato da Wes Anderson Incontri ravvicinati anche con Ron Howard, Olivier Assayas, Bertrand Tavernier, Kore-eda Hirokazu e Bret Easton Ellis. Greta Garbo, la prima grande diva della storia del cinema, è l'indiscussa protagonista dell’immagine ufficiale della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre 2019 presso l’Auditorium Parco della Musica con la direzione artistica di Antonio Monda.

La foto scelta per rappresentare la quattordicesima edizione della Festa è un omaggio alla bellezza del cinema ed è stata scattata in occasione delle riprese del film del 1929, Il bacio (The Kiss), diretto da Jacques Feyder e ultimo film muto della Garbo.

“In Viale del Tramonto, la protagonista Norma Desmond rimpiange il cinema muto, in cui non c’era bisogno di dialoghi: 'Noi avevamo le facce', dice, ma poi ci ripensa e aggiunge: 'Solo una l’aveva, la Garbo'. L’immagine scelta per la Festa - spiega Antonio Monda - celebra il volto e la grandezza della divina Garbo, proprio nel suo primo film sonoro The Kiss: è un’immagine piena di mistero e sensualità, che ne celebra il fascino irresistibile e senza tempo”.

La perfezione dei suoi lineamenti e il fascino conturbante e misterioso della sua figura valsero a Greta Garbo l'appellativo di 'divina'. Nata in Svezia ma naturalizzata in America, Greta Garbo è stata la prima grande icona di bellezza della settima arte, simbolo di quella femminilità degli anni’20 che si impose in tutto il mondo e che seppe conquistare il pubblico con il suo carisma e magnetismo. Il suo volto è impresso in maniera indelebile nella memoria collettiva perché, come scrive Roland Barthes in Miti d’oggi, “Greta Garbo appartiene ancora a quel momento del cinema in cui la sola cattura del viso umano provocava nelle folle il massimo turbamento”.

La Garbo collezionò quattro candidature ai premi Oscar (Anna Christie e Romanzo nel 1930, Margherita Gauthier nel 1937 e Ninotchka nel 1939) e ne ricevette uno alla carriera nel 1955, dopo il suo ritiro dalle scene avvenuto dieci anni prima. L'American Film Institute l'ha inserita al quinto posto tra le più grandi star della storia del cinema.