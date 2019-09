Batman: all'asta online il costume originale del film di Tim Burton

Di Pietro Ferraro domenica 15 settembre 2019

All'asta il costume indossato da Michael Keaton nel "Batman" del 1989 di Tim Burton.

Il costume di Batman del 1989 indossato da Michael Keaton è in vendita. Per molti fan Keaton è ad oggi il miglior Batman cinematografico e all'apoca si confrontò con un "mostro" della recitazione della statura di Jack Nicholson che portò su schermo un Joker memorabile, in parte ispirato a quello televisivo di Cesar Romero.

E' stato annunciato tramite un comunicato stampa che a Londra, in occasione di un'asta live di memorabilia della Prop Store, sarà messo all'asta il costume di Batman originale di Michael Keaton dal debutto live-action del Cavaliere oscuro del 1989. L'asta si svolgerà online dal 30 settembre al 1° ottobre con un valore del pezzo valutato tra i 98.500$ e i 148.000$.

Il 2019 segna gli 80 anni dalla creazione del supereroe DC e i 30 anni dall'uscita nelle sale del film di Tim Burton. Oltre al costume di Keaton, l'asta Prop Store metterà in vendita anche altri esclusivi oggetti di scena del film "Batman" del 1989. Inoltre saranno messi all'asta anche un Batarang autografato della serie tv "Batman" del 1966 e un lanciagranate usato da Heath Ledger durante la sua interpretazione del Joker in Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan.

L'intera asta live di Prop Store Entertainment Memorabilia offrirà oltre 900 diversi oggetti di scena e cimeli e sarà trasmessa in streaming dal 30 settembre sul sito web di Prop Store.

Fonte: Prop Store