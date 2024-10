Halloween 2024, Airbnb: A caccia di spiriti nella Casa di “Beetlejuice”

Halloween si avvicina e quale migliore occasione per proporvi con Airbnb una viaggio nel mondo ormai iconico del Beetlejuice di Tim Burton.

Halloween si avvicina e quale migliore occasione per proporvi una viaggio nel mondo ormai iconico del Beetlejuice di Tim Burton recentemente tornato nelle sale con il sequel “Beetlejuice Beetlejuice”.

Si va in scena! A più di 30 anni dalla sua prima soiree spettrale, Delia Deetz torna a fare da padrona di casa – e anima della festa (dell’aldilà).

Gli ospiti faranno un’esperienza ultraterrena all’interno della celebre dimora Deez, rimasta esattamente come Delia l’ha lasciata: avvolta da un velo nero di lutto per l’amato marito e piena di ricordi, opere d’arte di grande valore, fantasmi e un portale per l’Aldilà.

“Ora che la mia arte sta guadagnando valore e riconoscimento, anche se postumi, è arrivato il momento di invitare le anime creative nella mia splendida dimora” dice Delia. “Venite ad ammirare il mio operato e a prendere parte a una lezione d’arte Creativa con la C maiuscola, organizzata per la prima volta nell’aldilà. Ma state attenti a quel fastidioso burlone in soffitta!”

Halloween, Beetlejuice & Airbnb

Delia invita gli ospiti a casa sua per celebrare il suo genio creativo durante dieci incontri di tre ore, che si terranno dal 16 al 27 novembre 2024, per un massimo di 6 partecipanti ciascuno.

Ecco cosa attende le persone che prenderanno parte all’esperienza:

Al loro arrivo, saranno accompagnate dall’assistente di Delia all’interno della dimora, dove saranno liberi di esplorare e immergersi nella genialità dell’artista e delle sue opere.

Avranno poi l’opportunità di curiosare in soffitta, dove potranno ammirare il modellino in scala di Winter River dei coniugi Maitlands. Delia stessa ritiene l’opera decisamente impressionante (e anche un po’ tetra).

Qualora decidano di pronunciare il SUO nome, dovranno essere pronte ad assistere a fatti davvero strani, tra cui perfino ritrovarsi nell’Aldilà. Seguendo la luce verde brillante si troveranno nella sala d’attesa insieme agli altri appena trapassati.

Una volta superata la sala d’attesa, si ritroveranno in un corridoio che può disorientare. Qui potranno sbirciare attraverso le serrature, ma attenzione: nessuna porta deve essere aperta! A meno che non si voglia essere mangiati da un verme della sabbia o finire nel luogo preferito di quel demone: l’Inferno di Dante.

Dopo queste avventure ultraterrene, potranno dar sfogo alle proprie paure collettive grazie a un’indimenticabile lezione d’arte organizzata da Delia.

Infine, prima che si faccia troppo tardi, l’assistente di Delia accompagnerà gli ospiti all’uscita. Considerando i recenti “problemi di spiriti”, è meglio evitare di restare per la notte e soggiornare in un delizioso Airbnb lì vicino.

Come inviare una richiesta di prenotazione

Cacciatori di fantasmi, appassionati d’arte e fan di lunga data possono richiedere di prenotare su airbnb.com/beetlejuice. Il periodo per inviare una richiesta di prenotazione[1] inizia il 23 ottobre 2024 alle ore 17.00 CET e termina il 5 novembre 2024 alle 8:59 CET. Sono disponibili 10 sessioni di 3 ore ciascuna per un massimo di 6 ospiti ad esperienza.

Coloro che inviano una richiesta di prenotazione devono essere maggiorenni, mentre gli accompagnatori devono avere dai 13 anni compresi in su. Tutti gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Hillsborough Township, New Jersey, Stati Uniti.

Le persone che prenoteranno l’esperienza potranno soggiornare per una notte all’interno di un alloggio presente su Airbnb a Princeton, New Jersey, senza costi aggiuntivi. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Princeton, New Jersey, Stati Uniti.