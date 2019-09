Ghostbusters 2020: Bill Murray avvistato con Dan Aykroyd e Sigourney Weaver

Trapelato online un filmato di Bill Murray avvistato vicino ai set di Ghostbusters 2020 di Calgary. Dopo la conferma ufficiale che Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Ernie Hudsopn ed Annie Poots sono a bordo del sequel, i fan si sono chiesti se anche Murray sarebbe tornato, e ora questi filmati sembrano rispondere alla domanda.

Il sequel "Ghostbusters 2020" riporterà il cast originale e tanti volti nuovi in un sequel ambientato nell'universo del classico del 1984.

Il filmato è stato girato a Calgary, in Canada, dove si sta attualmente girando "Ghostbusters 2020". Bill Murray, Dan Aykroyd e Sigourney Weaver condividono un drink in un bar dell'hotel. Le immagini sono di scarsa qualità, ma si può vedere Murray seduto accanto ad Aykroyd.

Realizzare "Ghostbusters 2020" non era tra i progetti di Jason Reitman, ma poi dopo il reboot al femminile di Paul Feig, i fan di lunga data hanno chiesto a gran voce di rendere giustizia ad un film che ha segnato un'epoca e creato un mix unico di commedia e sovrannaturale, mix che il reboot ha banalizzato in una sguaiata parodia. Jason Reitman intende fare giustizia al classico del 1984 e rendere orgoglioso suo padre, Ivan Reitman, regista dei due film originali.

Voglio rendere orgoglioso mio padre e voglio che sia orgoglioso di questo film. Voglio che sia orgoglioso di me, ma voglio anche che sia orgoglioso di ciò che stiamo facendo. Sono molto consapevole dell'eredità di questo film perché sono un grande fan. Ho trascorso molte estati come molti altri giovani negli anni '80 a guardarlo ogni giorno...Sono innamorato del film e ho la responsabilità di fargli giustizia. Da quando sono venuto qui, ho incontrato gli Acchiappafantasmi di Calgary, ho incontrato gli Acchiappafantasmi di Alberta. Voglio fare un film che sia vero per loro, ma spero anche di fare un film che renda orgoglioso mio padre e che renda orgogliosa mia figlia.