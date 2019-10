Roma 2019, il programma della 14esima Festa del Cinema

Di Federico_40 venerdì 4 ottobre 2019

Attesi nella Capitale Martin Scorsese, John Torturro e Bobby Carnevale, Bill Murray, Wes Anderson, Viola Davis, Ron Howard, Kristin Scott Thomas, Ethan Coen, Fanny Ardant, Olivier Assayas, John Travolta, Benicio Del Toro, Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, i Negramaro, Bret Easton Ellis, Lore-Eda Hirokazu ed Edward Nordon.

La 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma ha srotolato il red carpet, rivelando il proprio programma alla stampa nazionale, per bocca del Direttore Artistico Antonio Monda e di Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma.

33 i film e documentari presenti nella selezione ufficiale, con il pubblico chiamato ad assegnare l’unico premio della manifestazione, ai quali vanno aggiunti 3 pellicole nella sezione ‘Tutti ne Parlano’ e undici eventi speciali. A completare il ricco programma 13 incontri ravvicinati, 7 preaperture, 12 omaggi e restauri, 2 retrospettive, 7 film della nostra vita e decine di altri eventi. 19 le registe in cartellone, con 37 prime mondiali, 3 prime internazionali, 12 prime europee e 18 prime italiane.

25 i Paesi partecipanti, con gli Stati Uniti a farla da padrone. Su tutti The Irishman, attesissimo nuovo film di Martin Scorsese, da sempre ‘amico’ della Festa del Cinema e presente sul tappeto rosso. Il cineasta americano partecipò alla prima storica edizione con The Departed, poi in trionfo agli Oscar, per poi tornare più e più volte nella Capitale. Dagli Usa arriveranno anche Hustlers, film fenomeno con Jennifer Lopez, Drowning di Melora Walters, Honey Boy con Shia LaBeouf, il doc Rewind, Pavarotti di Ron Howard, Run With the Hunted con Michael Pitt, Scary Stories to tell in the Dark prodotto da Guillermo Del Toro, Waves dell'esordiente Trey Edward Shults, The Vast of Night di Andrew Patterson, Share con Charlie Plummer e Motherless Brooklyn, film d’apertura di e con Edward Norton.

Dal Regno Unito arriveranno Judy, biopic su Judy Garland, Nomad, doc di Wener Herzog, Military Wives di Peter Cattaneo, Downton Abbey - the Movie, che verrà accompagnato da 4 protagonisti e 3 produttori, The Aeronauts con Felicity Jones. Dalla Francia spazio a La Belle Epoque con Daniel Auteuil e Guillaume Canet, Fete de Famille con Catherine Deneuve e Le meilleur reste a venir con Fabrice Luchini. E dall’Italia?

Il Ladro di Giorni di Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio, Tornare di Cristina Comencini che chiuderà la Festa e Santa Subito, documentario di Alessandro Piva.

"Sarà una Festa 14enne, e a 14 anni gli adolescenti sono curiosi. Ci piacerebbe che questa Festa lasciasse il segno di una curiosità nei confronti del pubblico", ha dichiarato Laura Delle Colli, seguita da Monda, arrivato alla sua quinta Festa del Cinema. “Negli ultimi 3 anni, due film visti alla Festa hanno poi vinto l’Oscar. Prima Moonlight, poi Green Book. Prima erano altri Festival a fare numeri simili. La nostra è una Festa, non un Festival. Chi cerca un Festival rimarrà deluso. Ci sono ben 18 luoghi in Città che abbracceranno la Festa, 30 considerando tutti gli eventi. Il red carpet sarà in otto posti della città.

Tra gli ospiti sicuramente presenti spazio a Martin Scorsese, John Torturro e Bobby Carnevale, Bill Murray, Wes Anderson, Viola Davis, Lucia Bosè, Ron Howard, Kristin Scott Thomas, Ethan Coen, Fanny Ardant, Olivier Assayas, John Travolta, Benicio Del Toro, Mira Sorvino, Helena Bonham Carter, i Negramaro, Bret Easton Ellis, Lore-Eda Hirokazu, Edward Nordon, Bertrand Tavernier, Jia Zhangke e Zhao Tao.

Due le novità presenti in programma, due nuovi format. Duel e Fedeltà/Tradimenti. Nel primo caso, personalità del mondo artistico, della cultura e dello spettacolo si 'sfideranno' davanti al pubblico, confrontando opinioni divergenti su temi legati al cinema, ai protagonisti, alle sue storie. Per fare degli esempi, Fellini/Visconti, Wilder/McDonagh, Eva contro Eva/Viale del Tramonto, Chaplin/Keaton, Valeri/Sordi, Godard/Truffaut, Il Cacciatore/Apocalypse Now, Garrone/Sorrentino, DC/Marvel e via discorrendo. Nel secondo caso, noti scrittori italiani e internazionali commenteranno la trasposizione cinematografica di celebri opere letterarie. Melania Mazzucco, ad esempio, commenterà l'adattamento de l'Ultimo dei Mohicani. Paolo di Paolo quello di Eyes Wide Shut, Gian Arturo Ferrari quello di Shining. Omaggio, infine, a Carlo Vanzina, con un doc di Antonello Sarno, a Gillo Pontecorvo, a Franco Zeffirelli, a Luciano Salece, a Turi Ferro, ad Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti.

SELEZIONE UFFICIALE Roma 2019

438 DAGAR |438 DAYS by Jesper Ganslandt

1982 by Oualid Mouaness

THE AERONAUTS by Tom Harper

ANTIGONE by Sophie Deraspe

DEUX | TWO OF US by Filippo Meneghetti

DOWNTON ABBEY by Michael Engler

DROWNING di Melora Walters

THE FAREWELL by Lulu Wang

FÊTE DE FAMILLE | HAPPY BIRTHDAY by Cédric Kahn

HONEY BOY by Alma Har’el

HUSTLERS by Lorene Scafaria

THE IRISHMAN by Martin Scorsese

JUDY by Rupert Goold

KOHTUNIK | YOUR HONOR by Andres Puustusmaauosmanen, Jaan Rekkor, Lee Trei

IL LADRO DI GIORNI by Guido Lombardi

LE MEILLEUR RESTE À VENIR by Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière

MILITARY WIVES by Peter Cattaneo

MOTHERLESS BROOKLYN by Edward Norton

MYSTIFY: MICHAEL HUTCHENCE by Richard Lowenstein

NOMAD. IN THE FOOTSTEPS OF BRUCE CHATWIN di Werner Herzog

ON AIR by Manno Lanssens

PAVAROTTI by Ron Howard

REWIND by Sasha Joseph Neulinger

SANTA SUBITO by Alessandro Piva

RUN WITH THE HUNTED by John Swab

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK by André Øvredal

TANTAS ALMAS | VALLEY OF SOULS by Nicolás Rincón Gille

TROIS JOURS ET UNE VIE by Nicolas Boukhrief

VRBA | WILLOW by Milcho Manchevski

WAVES by Trey Edward Shults

WESTERN STARS by Thom Zimny

WHERE’S MY ROY COHN? by Matt Tyrnauer

YOUR MUM AND DAD by Klaartje Quirijns

TUTTI NE PARLANO ROMA 2019

LA BELLE ÉPOQUE by Nicolas Bedos

SHARE by Pippa Bianco

THE VAST OF NIGHT by Andrew Patterson

RIFLESSI ROMA 2019

BAR GIUSEPPE di Giulio Base

DIE GEBURT DES LEOPARDEN | LA NASCITA DEL GATTOPARDO di Luigi Falorni

NESSUN NOME NEI TITOLI DI CODA di Simone Amendola

NOT EVERYTHING IS BLACK di Olmo Parenti

I WISH I WAS LIKE YOU di Luca Onorati

MOKA NOIR: A OMEGNA NON SI BEVE PIÙ CAFFÈ | MOKA NOIR: NO MORE COFFEE IN OMEGNA di Erik Bernasconi

IL TERREMOTO DI VANJA – LOOKING FOR CECHOV di Vinicio Marchioni

THAT CLICK di Luca Severi

THE WHEEL OF KHADI – THE WARP AND WEFT OF INDIA | LA RUOTA DEL KHADI – L’ORDITO E LA TRAMA DELL’INDIA di Gaia Ceriana Franchetti

I FILM DELLA NOSTRA VITA ROMA 2019

L'Appartamento

Susanna

Un Pesce di Nome Wanda

Lady Eva

Il ventaglio di Lady Windermere

Ninotchka

Ricorda quella Notte

PREAPERTURE ROMA 2019

14 ottobre ore 20 | Multisala Barberini (Piazza Barberini 24/26)

L’UOMO SENZA GRAVITÀ di Marco Bonfanti

14 ottobre ore 20.30 | Teatro dell’Opera (Piazza Beniamino Gigli 7)

LA PRIMA DONNA di Tony Saccucci

15 ottobre ore 18 | Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

LE BEATITUDINI DI SANT’EGIDIO di Jacques Debs

15 ottobre ore 21 | Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

ROAM ROME MEIN di Tannishtha Chatterjee

16 ottobre ore 16 | Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

LA GIOSTRA DEI GIGANTI di Jacopo Rondinelli

16 ottobre ore 18 | Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

GLI ANNI AMARI di Andrea Adriatico

16 ottobre ore 21 | Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni, 1)

THE JESUS ROLLS di John Turturro

DUEL ROMA 2019

VIALE DEL TRAMONTO / EVA CONTRO EVA - Antonio Monda / Francesco Chiamulera

WILDER / MCDONAGH - Cristina Comencini / Piero Maccarinelli

FELLINI / VISCONTI - Emiliano Morreale / Caterina D’Amico

CHAPLIN / KEATON - Francesco Zippel / Simone Emiliani

VALERI / SORDI - Elena Stancanelli / Michele Masneri

GODARD / TRUFFAUT - Giona A. Nazzaro / Nicola Giuliano

IL BUONO IL BRUTTO E IL CATTIVO / C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA - Nicola Guaglianone / Gabriele Mainetti

IL CACCIATORE / APOCALYPSE NOW -- Walter Veltroni / David Grieco

FORD / PECKINPAH - Alberto Crespi / Giorgio Gosetti

SINGIN’ IN THE RAIN / EFFETTO NOTTE - Andrea Minuz / Marina Sagona

GARRONE / SORRENTINO - Federico Pontiggia / Malcom Pagani

EDUARDO DE FILIPPO / MASSIMO TROISI - Pina Turco / Edoardo de Angelis

OZU / KUROSAWA - Mario Sesti / Valerio Caprara

LOST / IL TRONO DI SPADE - Gabriele Niola / Jacopo Mosca

DC / MARVEL - Nicola Calocero / Federica Aliano

FEDELTA'/TRADIMENTI Roma 2019

L’ULTIMO DEI MOHICANI

Melania Mazzucco

SHINING

Gian Arturo Ferrari

ODISSEA

Lila Azam Zanganeh

OMBRE ROSSE

Valerio Magrelli

DAVID MAMET

Luca Barbareschi

DOTTOR ZIVAGO

Pierluigi Battista

LA SAGGEZZA DEL SANGUE

Edoardo Albinati

NON LASCIARMI

Francesco Piccolo

I MORTI

Sandro Veronesi

CASANOVA

Anselma Dell’Olio

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DE VIA MERULANA

Fabrizio Gifuni

EYES WIDE SHUT

Paolo di Paolo

DIVA

Gaetano Cappelli

RETROSPETTIVE Roma 2019

MOU HITOTSU NO KYŌIKU - INA SHOGAKKŌ HARU GUMI NO KIROKU | LESSONS FROM A CALF

DARE MO SHIRANAI | NOBODY KNOWS

MABOROSHI NO HIKARI | MABOROSI

ARUITEMO ARUITEMO | STILL WALKING

KÛKI NINGYÔ | AIR DOLL by Kore-eda Hirokazu, Japan, 2009, 125’

KISEKI | I WISH

ISHIBUMI

SANDOME NO SATSUJIN | THE THIRD MURDER by Kore-eda Hirokazu, Japan, 2017, 124’

MANBIKI KAZOKU | SHOPLIFTERS | UN AFFARE DI FAMIGLIA

MAX OPHÜLS

LIEBELEI

LA SIGNORA DI TUTTI

DIVINE

LA TENDRE ENNEMIE

YOSHIWARA

SANS LENDEMAIN

DE MAYERLING À SARAJEVO

LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN

CAUGHT

THE RECKLESS MOMENT

LA RONDE by Max Ophüls, France, 1950, 93’

LE PLAISIR

MADAME DE…

LOLA MONTÈS