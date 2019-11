The Land of Dreams, un musical originale da 6 milioni di euro per Nicola Abbatangelo

Di Federico Boni venerdì 1 novembre 2019

Cast internazionale per The Land of Dreams, musical ambientato nella New York degli anni '20.

La scommessa produttiva del cinema italiano del 2020 si chiama The Land of Dreams, musical diretto dal 30enne Nicola Abbatangelo, interpretato da Caterina Shulha, George Blagden, Kevin Guthrie, Paolo Calabresi, Marina Rocco, Ryan Reid, Nathan Amzi, Carla Signoris, Stefano Fresi ed Edoardo Pesce. Riprese avviate a Sofia, in Bulgaria, dove è stata realizzata la sontuosa ricostruzione della New York degli Anni Venti, con ciak per 8 settimane e un budget superiore ai 6 milioni di euro.

Il film racconta la favola d’amore tra Eva (Caterina Shulha), una giovane immigrata che ha sempre sognato di diventare una cantante ma lavora come lavapiatti, e Armie (George Blagden), un abilissimo pianista dotato di una fervida fantasia. Entrambi scopriranno che fantasia, sogno e vita possono invece mischiarsi e diventare la ricetta della felicità. Lo sfondo è la New York dopo la Grande Guerra e prima della Grande Depressione, in un’epoca di musica, speranze e grandi cambiamenti.

Le musiche originali sono di Fabrizio Mancinelli (ha collaborato, tra gli altri, alla colonna sonora del film Premio Oscar “Green Book”), le scenografie di Antonello Rubino e le coreografie dell’inglese Oke Wambu. Marco Belardi, sui social, si è detto sicuro di una scommessa rischiosa ma affascinante:

È iniziata un altra avventura, il primo film di un giovane esordiente Nicola Abbatangelo, penso di aver trovato un talento, ci siamo incontrati e follemente abbiamo deciso di realizzare un musical ambientato nella New York degli anni 20, una favola...che parla di sogni. Il nostro sogno era quello di battere il primo ciak di questo film.

Paolo Del Brocco di Rai Cinema ci ha creduto e non è per niente facile fare una scommessa su un esordiente, seppur dopo aver visto un suo cortometraggio, dopo Rai Cinema è salito sul progetto Enzo Ricci, Raffaella Viscardi e Giovanni Corrado. Voglio ringraziare i miei soci Andrea e Raffaella Leone e tutti quelli che ci/mi hanno creduto e anche quelli che ancora oggi non ci credono alla riuscita di questo progetto, perché anche loro mi danno la carica di controllare tutto minuziosamente, di non lasciale nulla al caso e di stare dietro a Nicola ogni momento ad incoraggiarlo.

Ecco queste parole per questo film sono doverose perché a volte se ci credi e ti impegni davvero, i sogni si realizzano, ma non solo per me o per Nicola, ma per ogni singolo reparto che lavora a questo film, con una passione, che appena varchi la porta del teatro per entrare sul set, ti trascina come un vortice e ti carica di un energia pazzesca!

Ora però bisogna fare bene perché il pubblico non ti perdona, lo devi emozionare, lo devi far sognare e se questa magia non avviene abbiamo perso tutti. Incredibile vero?! Di una cosa sono certo, tutta la mia squadra ce la sta mettendo proprio tutta ed io ne vado orgoglioso!

Scritto da Nicola Abbatangelo e Davide Orsini, The Land of Dreams è una produzione Lotus Production una società di Leone Film Group con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment, prodotto da Marco Belardi.