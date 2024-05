Una Storia Nera: la colonna sonora originale del film di Leonardo D’Agostini (Al cinema)

Dal 16 maggio 2024 nei cinema con 01 Distribution Una Storia Nera, thriller con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano, diretto da Leonardo D’Agostini (Il Campione) e tratto dall’omonimo romanzo di Antonella Lattanzi (edito da Mondadori).

Vito e Carla (Giordano De Plano & Laetitia Casta) sono separati da qualche anno. Si sono amati molto, prima che gelosia e violenza distruggessero il loro amore. Ora Vito ha una nuova vita e Carla ha un nuovo partner. Unico legame i tre figli Nicola (Andrea Carpenzano), Rosa (Lea Gavino) e la piccola Mara (Carola Orlandani). Ma su Carla incombe ancora la sensazione di avere evitato una tragedia annunciata. Quando Mara chiede di avere il padre accanto a sé il giorno del suo compleanno, Carla, per farla felice, lo invita a cena. Nonostante la paura, la festa procede sorprendentemente tranquilla: ridono, scherzano, scartano insieme i regali. Ma dopo quella sera di Vito non si hanno più notizie. Sparisce nel nulla senza lasciare tracce. Sarà la polizia a far luce sulla sua scomparsa. Alla giustizia verrà affidato il compito di accertare la verità su quanto accaduto. Ma in questi casi esiste davvero una sola, chiara, inconfutabile verità?

“Una Storia Nera” scritto da Antonella Lattanzi, Leonardo D’Agostini, Ludovica Rampoldi è una produzione Groenlandia con RAI Cinema, prodotto da Matteo Rovere.

Una Storia Nera – La colonna sonora

E’ disponibile in digitale la colonna sonora originale, a firma di Stefano Ratchev e Mattia Carratello (edita da Edizioni Curci), di “Una Storia Nera”, il nuovo film di Leonardo D’Agostini, tratto dall’omonimo romanzo di Antonella Lattanzi.

La musica che abbiamo realizzato per il film Una storia nera di Leonardo D’Agostini prova a raccontare quello che si nasconde nei personaggi, nei loro pensieri, nelle loro intenzioni: la follia della violenza, lo sgomento e la paura, la vergogna e il coraggio, connettendosi con quanto vediamo rappresentato nelle immagini ed espresso nei dialoghi. Musicalmente è stato entusiasmante, abbiamo scritto per strumenti elettronici come fossero quelli di un’orchestra, esplorato ritmi serrati e dissonanze, sonorità estreme e al tempo stesso timbri caldissimi. Per noi questa colonna sonora è un punto di arrivo e l’avvio di un nuovo percorso artistico – Stefano Ratchev e Mattia Carratello

Stefano Ratchev e Mattia Carratello sono due compositori di musica per film, hanno vinto nel 2021 il Globo d’Oro per la migliore colonna sonora originale con il film “Padrenostro” di Claudio Noce. Hanno realizzato le musiche di numerosi film, tra cui “Pranzo di ferragosto” e “Lontano lontano” di Gianni Di Gregorio, “Cosa sarà” di Francesco Bruni e “Tommaso” di Kim Rossi Stewart. Hanno composto, inoltre le musiche per sette stagioni consecutive della serie “I delitti del barlume” e per la serie “1994”.

1. Una storia nera

2. È arrivato

3. E mo facciamo a chi sono io

4. Quattro giorni dopo

5. L’interrogatorio

6. Lei è in stato di fermo

7. Il funerale

8. Inizia il processo

9. Andiamo a casa

10. Vorresti stare con me

11. Sei una morta che cammina

12. Sono tornate a casa

13. Non abbiamo tutto il giorno

14. Veramente non ti menava

15. Il verdetto

La colonna sonora è disponibile al seguente link: https://orcd.co/unastorianera-ost