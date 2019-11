Bee Gees, trovato lo sceneggiatore per il biopic

Di Federico Boni giovedì 7 novembre 2019

Anthony McCarten ad un passo dallo scrivere lo script sul biopic dei Bee Gees.

Anthony McCarten, a breve su Netflix con I due papi di Fernando Meirelles, è in trattative per firmare lo script del biopic sui Bee Gees. Parola di Deadline. Per McCarten sarebbe un ritorno al film biografico musicale, due anni dopo aver fatto altrettanto con Bohemian Rhapsody. Nel suo passato di sceneggiatore altri due titoli ispirati a personaggi realmente esistiti, ovvero L'ora più buia e La teoria del tutto. Incredibile ma vero, tutti e tre i protagonisti dei suoi ultimi 3 film hanno poi vinto l'Oscar come miglior attore. Eddie Redmayne nei panni di Stephen Hawking, Gary Oldman in quelli di Winston Churchill e Rami Malek negli abiti di Freddie Mercury.

Il biopic sui Bee Gees, in lavorazione da anni ad Hollywood, è ora finito tra le mani della Paramount Pictures, che lo realizzerà insieme a Sister, GK Films e Amblin. I Bee Gees hanno venduto oltre 220 milioni di dischi in tutto il mondo, esplodendo grazie alla colonna sonora di Saturday Night Fever, che è ancora oggi uno dei dischi più venduti di sempre.

McCarten è stato nominato per tre volte agli Oscar, senza mai vincerne uno, e cinque ai BAFTA, vincendone due. All'inizio di questa settimana è stato onorato agli Hollywood Film Awards come sceneggiatore dell'anno. Non contento, sta lavorando ad un biopic teatrale sulla vita di Neil Diamond.