Venom 2: nuove foto dal set rivelano una connessione con Carnage

Di Pietro Ferraro giovedì 12 dicembre 2019

Riprese in corso per "Venom 2", il sequel di Andy Serkis con Tom Hardy nei cinema americani dal 2 ottobre 2020.

Riprese in pieno corso per Venom 2 che vede Andy Serkis alla regia, Tom Hardy ancora nei panni di Eddie Brock aka Venom e che vedrà il ritorno di Woody Harrelson nel ruolo di Cletus Kasady aka Carnage, abbiamo visto l'attore nel primo film in una scena dopo i titoli di coda.

L'account Istagram di Tom Hardy ha condiviso e poi rimosso due nuove foto dal set di "Venom 2"; la prima ritrae il regista Andy Serkis sul set mentre gira in esterni e la seconda, molto più interessante, rivela un collegamento esplicito alla nemesi Carnage. L'immagine mostra l'ingresso del St. Estes Home for Boys, l'orfanotrofio che ospitò Cletus Kasady, un problematico vittima di abusi in famiglia la cui fllia e violenza culminò con l'assassinio della direttrice dell'istituto.

Prima del ritorno di Spider-Man nell'UCM si era parlato dell'apparizione di Peter Parker nel nuovo universo di villain e antieroi Marvel che Sony sta allestendo, ma al momento non è chiaro se il Peter Parker di Tom Holland farà un cameo in "Venom 2" che arriverà nei cinema il 2 ottobre 2020.

Venom 2: riprese iniziate e prima foto dal set con Tom Hardy

Le riprese di Venom 2 sono ufficialmente in corso. A dare la notizia non è Sony Pictures, ma il protagonista Tom Hardy con uno scatto dal set condiviso sui social media, in cui vediamo l'attore prepararsi alla riprese in sala trucco.

L'attore ha commentato la foto con "W#'R'V3N0M2 day one". Quindi questo indica chiaramente l'inizio della produzione. Tuttavia il post, pubblicato sui Instagram è stato successivamente cancellato, il che significa che qualcuno dello studio ha probabilmente richiesto di rimuoverlo per un qualche motivo. Quello che trovate nell'articolo è uno screenshot realizzato prima della rimozione del post.

Andy Serkis, noto soprattutto per il suo lavoro come specialista di motion capture in film come Il Signore degli Anelli e Il pianeta delle scimmie è stato designato da Sony alla regia del sequel, Serkis alla sua terza regia dopo il dramma biografico Ogni tuo respiro e l'adattamento Mowgli - Il figlio della giungla è stato recentemente scelto per il ruolo di Alfred Pannyworth nel "Batman" di Matt Reeves.

"Venom 2" vede Woody Harrelson tornare nel ruolo di Cletus Kasady, che è stato visto per la prima volta nella scena dopo i titoli di coda di "Venom". Questa volta per la gioia dei fan Harrelson darà vita al malvagio Carnage. Anche Michelle Williams tornerà nel ruolo di Anne Weying, con la candidata all'Oscar Naomie Harris che vestirà i panni della malvagia Shriek, che nei fumetti Marvel è la fidanzata di Kasady. "Venom 2" arriverà nei cinema il 2 ottobre 2020.







