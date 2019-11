Joker, il sequel è ufficialmente in lavorazione

Di Federico Boni mercoledì 20 novembre 2019

Alla fine Todd Phillips e la Warner hanno ceduto. Joker 2 si farà.

Joker 2: Todd Phillips parla di un potenziale sequel Dopo Joaquin Phoenix anche il regista Todd Phillips apre all'eventualità di un "Joker 2". Fino a 3 mesi fa, ovvero prima che il film vincesse a sorpresa il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Todd Phillips era stato categorico. Joker non avrà mai un sequel. Ebbene 47 giorni dopo l'uscita nelle sale d'America, con 1,018,729,655 dollari incassati in tutto il mondo e lo scettro di maggior profitto di sempre per un cinecomic, Joker andrà incontro al più scontato dei sequel. Parola dell'Hollywood Reporter.

Todd Phillips si sarebbe recato nell'ufficio del presidente della Warner Bros. Pictures, Toby Emmerich, proponendo un'idea apparentemente folle: fargli sviluppare una serie di film sulle origini di alcuni celebri personaggi DC. Emmerich ha esistato, perché l'accordo con il regista di Una notte da Leoni era legato ad un'unica pellicola, ma di fronte agli incassi monster ottenuti da Joker, Todd avrebbe strappato il via libera nei confronti di un'altra storia da un altro personaggio DC. E non solo. Perché Phillips tornerà in cabina di regia per Joker 2, da co-sceneggiare insieme a Scott Silver.

Tutto tace, per ora, nei confronti di Joaquin Phoenix, ma è chiaro che senza Phoenix, in odore di Oscar, un sequel sarebbe inimmaginabile. Costato appena 60 milioni di dollari, Joker ha già generato profitti per 500 milioni di dollari. Phillips, che ha puntato tutto sul successo commerciale del film tanto da strappare una percentuale sugli incassi a dispetto di un cachet iniziale particolarmente basso, finirà per guadagnare da Joker circa 100 milioni di dollari.

Tutto questo senza dimenticare The Batman di Matt Reeves, che uscirà al cinema il 25 giugno 2021, con Robert Pattinson negli abiti di Bruce Wayne. Non è chiaro come Phillips e Silver potranno dar vita ad un sequel di Joker, impeccabile nella sua ambigua chiusura, ma l'impossibile diverrà presto realtà. D'altronde ad Hollywood sono i dollari, a dominare la scena.

Nel dubbio il regista potrebbe poi concentrarsi su Darkseid, per quanto riguarda l'altro film sulle origini dei villain DC, o sul celebre pazzo di Metropolis, Lex Luthor.